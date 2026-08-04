Falsa oferta de trabajo terminó en rescate de dos colombianas víctimas de trata en México

Autoridades informan del hallazgo de dos colombianas llevadas a México por red de trata. Fotografía de archivo. EFE/ Alex Cruz

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Una falsa oferta de trabajo terminó convertida en una pesadilla para dos colombianas que fueron rescatadas en México tras caer en una red de trata de personas. El caso fue atendido gracias a una alerta enviada por una de las víctimas, una joven de 19 años, que logró comunicarse con una fundación desde un celular que mantenía oculto.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, la rápida reacción de la Dirección de Seguridad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia fue clave para activar una respuesta institucional que permitió ubicar a las víctimas y coordinar el operativo con autoridades mexicanas.

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La joven había viajado convencida de que accedería a una oportunidad laboral. Sin embargo, al llegar descubrió que había sido engañada y retenida por una organización criminal. La alerta llegó cuando logró enviar un mensaje de auxilio a una fundación, que de inmediato articuló el caso con la Secretaría de Seguridad.

Ocultó su celular y envío un mensaje de texto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La chica tenía su celular escondido, pero logra hacer una comunicación de alerta a la fundación, y esta fundación de forma inmediata se articula con la Secretaría de Seguridad, específicamente con la Dirección de Seguridad”, explicó Juan Carlos Gutiérrez, integrante de esa dependencia.

Una alerta desde un celular oculto permitió ubicarlas

Una vez recibida la comunicación, las autoridades activaron un protocolo en el que participaron la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, la Cancillería, el Consulado de Colombia en México, autoridades mexicanas y organismos de cooperación internacional.

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Gutiérrez señaló que el primer paso fue establecer contacto directo con la joven para tranquilizarla, pues estaba alterada y pedía ayuda. Después, los funcionarios comenzaron a pedirle información que permitiera reconstruir el lugar donde permanecía retenida.

“Lo primero que se hace en estos casos es calmar a la víctima. La víctima está alterada, está nerviosa, está pidiendo ayuda, entonces hay que calmarla y empezar a darle unas instrucciones”, indicó el funcionario.

Mientras la joven enviaba detalles en tiempo real sobre el edificio donde estaba, las autoridades fueron precisando la ubicación del inmueble en Ciudad de México. Esa información permitió ejecutar un operativo que terminó con el rescate de las dos colombianas y de otras víctimas que también permanecían en la vivienda.

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Durante el procedimiento, las autoridades realizaron capturas de presuntos responsables. Después del rescate, las dos colombianas fueron repatriadas al país y recibieron atención y acompañamiento institucional.

Según Gutiérrez, la víctima había llegado a México tras recibir una propuesta para trabajar en un establecimiento comercial. “Le ofrecieron una información que iba a trabajar en un bar, pero nunca le manifestaron que iba a ser explotada con finalidad sexual”, explicó.

Autoridades evitaron otro posible caso de trata

El funcionario agregó que la joven temía ser trasladada a otro estado mexicano, lo que habría dificultado su ubicación y aumentado el riesgo para su seguridad. Por eso, la comunicación temprana y la coordinación entre entidades resultaron determinantes.

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Trata de mujeres

Las autoridades también revelaron un segundo caso en el que lograron impedir que otra mujer fuera captada por una posible red criminal. Se trató de una joven peruana que llegó a Bogotá en tránsito hacia Londres, convencida de que tenía una oferta laboral con altos ingresos en Europa.

La alerta fue emitida por una auxiliar de vuelo, quien notó la preocupación de la madre de la joven y sospechó que podía tratarse de un caso de trata de personas. Tras la coordinación entre la Dirección de Seguridad, la Secretaría de Gobierno y Migración Colombia, la mujer fue ubicada en un hotel cercano al aeropuerto El Dorado antes de abordar su siguiente vuelo.

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Luego de verificar que la oferta era fraudulenta, las autoridades lograron advertirle sobre el peligro. Tres horas después de que su madre llegara a Bogotá, ambas se reencontraron y se evitó que continuara un viaje que podía terminar en una red de explotación.

El caso dejó una nueva advertencia sobre los métodos de captación que usan estas organizaciones. Las autoridades señalaron que ahora recurren con frecuencia a falsas ofertas de empleo, promesas de altos salarios, redes sociales y contactos cercanos para ganar la confianza de las víctimas.