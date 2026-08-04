Venta de motocicletas en Colombia rompió récord en el último mes

Motos en Colombia - crédito Alcaldía de Bogotá

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El mercado de motocicletas en Colombia alcanzó un nuevo máximo histórico durante julio de 2026, con 131.936 motos nuevas registradas, la cifra mensual más alta desde que se tiene registro en la serie del sector. El dato confirma el fuerte dinamismo de este segmento, que sigue ganando terreno como alternativa de movilidad en el país.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, el más reciente boletín de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco mostró que el mercado creció 22,83 % frente a junio de este mismo año. Eso significa que en julio se registraron 24.524 motocicletas adicionales frente al mes anterior.

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La comparación anual también confirma el buen momento del sector. Frente a julio de 2025, las matrículas de motocicletas nuevas aumentaron 17,59 %, una señal de que la demanda se mantiene sólida durante 2026.

El acumulado del año refuerza esa tendencia. Entre enero y julio de 2026 se matricularon 787.182 motocicletas nuevas en Colombia, es decir, 184.876 más que en el mismo periodo de 2025. Con ese resultado, el crecimiento acumulado llegó a 30,69 %.

Venta de motocicletas en Colombia - crédito Colprensa

Las marcas que lideraron las ventas

En el ranking por marcas, Bajaj ocupó el primer lugar del mercado colombiano durante julio, con 21.898 motocicletas registradas y una participación de 16,60 %. La marca logró imponerse en un mes de alta competencia y fuerte volumen de ventas.

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El segundo lugar fue para Suzuki, con 21.257 unidades, mientras que AKT se ubicó en la tercera posición con 20.826 motocicletas registradas. La diferencia entre las tres marcas líderes fue estrecha, lo que muestra una competencia fuerte por el consumidor colombiano.

Aunque no fue la marca más vendida del mes, Honda registró el mayor crecimiento entre las principales compañías del mercado. Según el informe, sus ventas aumentaron 31,42 % frente a julio de 2025.

También se destacaron TVS, con un crecimiento de 26,63 %, y Bajaj, que además de liderar en volumen tuvo un aumento de 25,41 % frente al mismo mes del año anterior.

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El comportamiento por marcas muestra que el mercado no solo está creciendo en unidades, sino que también se está moviendo con fuerza entre fabricantes que compiten por precio, desempeño, respaldo y variedad de modelos.

Las motos de bajo cilindraje siguen mandando

El informe también reveló cuáles son las motocicletas que más prefieren los colombianos. Los modelos con motores entre 101 y 125 centímetros cúbicos concentraron el 47 % de las compras realizadas durante julio, muy por encima de cualquier otro segmento.

El mercado colombiano de motocicletas sigue en auge: más del 60% del parque automotor son motos, con modelos para todos los presupuestos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En segundo lugar estuvieron las motos entre 151 y 200 centímetros cúbicos, con una participación de 28,26 %. Estos dos rangos explican buena parte del mercado nacional, donde los usuarios suelen buscar vehículos de bajo consumo, mantenimiento accesible y utilidad diaria.

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Por modelos, la AKT AK125NKD EIII fue la motocicleta más registrada del país, con 9.045 unidades. Le siguieron la Honda XR190L 2.0 y la Bajaj CT100 ES Spoke, que completaron los tres primeros lugares.

En conjunto, los diez modelos más vendidos representaron el 34,96 % del mercado nacional. Según el reporte, todos incorporan sistemas de frenado avanzado ABS o CBS, lo que refleja una mayor presencia de tecnologías de seguridad en las motos nuevas que se comercializan en el país.

Por departamentos, Cundinamarca lideró los registros con 24.666 motocicletas, seguido por Antioquia, con 21.363, y Valle del Cauca, con 14.078. Entre los tres concentraron el 45,56 % de las matrículas del país durante julio.

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A nivel municipal, Sabaneta, en Antioquia, ocupó el primer lugar con 9.981 registros. Después aparecieron Funza, en Cundinamarca, y El Cerrito, en Valle del Cauca, como los municipios con mayor matriculación de motocicletas nuevas durante el mes.