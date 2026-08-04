Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Venta de motocicletas en Colombia rompió récord en el último mes

Se registraron 131.936 motocicletas nuevas, la cifra mensual más alta de la serie histórica, según Andi y Fenalco

Motos en Colombia - crédito Alcaldía de Bogotá
Motos en Colombia - crédito Alcaldía de Bogotá
Guardar

El mercado de motocicletas en Colombia alcanzó un nuevo máximo histórico durante julio de 2026, con 131.936 motos nuevas registradas, la cifra mensual más alta desde que se tiene registro en la serie del sector. El dato confirma el fuerte dinamismo de este segmento, que sigue ganando terreno como alternativa de movilidad en el país.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, el más reciente boletín de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco mostró que el mercado creció 22,83 % frente a junio de este mismo año. Eso significa que en julio se registraron 24.524 motocicletas adicionales frente al mes anterior.

PUBLICIDAD

La comparación anual también confirma el buen momento del sector. Frente a julio de 2025, las matrículas de motocicletas nuevas aumentaron 17,59 %, una señal de que la demanda se mantiene sólida durante 2026.

El acumulado del año refuerza esa tendencia. Entre enero y julio de 2026 se matricularon 787.182 motocicletas nuevas en Colombia, es decir, 184.876 más que en el mismo periodo de 2025. Con ese resultado, el crecimiento acumulado llegó a 30,69 %.

Durante el periodo de gracia de 12 meses, se permitirá la venta de motos fabricadas antes de la entrada en vigor del reglamento, bajo ciertas condiciones - crédito Colprensa
Venta de motocicletas en Colombia - crédito Colprensa

Las marcas que lideraron las ventas

En el ranking por marcas, Bajaj ocupó el primer lugar del mercado colombiano durante julio, con 21.898 motocicletas registradas y una participación de 16,60 %. La marca logró imponerse en un mes de alta competencia y fuerte volumen de ventas.

PUBLICIDAD

El segundo lugar fue para Suzuki, con 21.257 unidades, mientras que AKT se ubicó en la tercera posición con 20.826 motocicletas registradas. La diferencia entre las tres marcas líderes fue estrecha, lo que muestra una competencia fuerte por el consumidor colombiano.

Aunque no fue la marca más vendida del mes, Honda registró el mayor crecimiento entre las principales compañías del mercado. Según el informe, sus ventas aumentaron 31,42 % frente a julio de 2025.

También se destacaron TVS, con un crecimiento de 26,63 %, y Bajaj, que además de liderar en volumen tuvo un aumento de 25,41 % frente al mismo mes del año anterior.

El comportamiento por marcas muestra que el mercado no solo está creciendo en unidades, sino que también se está moviendo con fuerza entre fabricantes que compiten por precio, desempeño, respaldo y variedad de modelos.

Las motos de bajo cilindraje siguen mandando

El informe también reveló cuáles son las motocicletas que más prefieren los colombianos. Los modelos con motores entre 101 y 125 centímetros cúbicos concentraron el 47 % de las compras realizadas durante julio, muy por encima de cualquier otro segmento.

El mercado colombiano de motocicletas sigue en auge: más del 60% del parque automotor son motos, con modelos para todos los presupuestos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El mercado colombiano de motocicletas sigue en auge: más del 60% del parque automotor son motos, con modelos para todos los presupuestos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En segundo lugar estuvieron las motos entre 151 y 200 centímetros cúbicos, con una participación de 28,26 %. Estos dos rangos explican buena parte del mercado nacional, donde los usuarios suelen buscar vehículos de bajo consumo, mantenimiento accesible y utilidad diaria.

Por modelos, la AKT AK125NKD EIII fue la motocicleta más registrada del país, con 9.045 unidades. Le siguieron la Honda XR190L 2.0 y la Bajaj CT100 ES Spoke, que completaron los tres primeros lugares.

En conjunto, los diez modelos más vendidos representaron el 34,96 % del mercado nacional. Según el reporte, todos incorporan sistemas de frenado avanzado ABS o CBS, lo que refleja una mayor presencia de tecnologías de seguridad en las motos nuevas que se comercializan en el país.

Por departamentos, Cundinamarca lideró los registros con 24.666 motocicletas, seguido por Antioquia, con 21.363, y Valle del Cauca, con 14.078. Entre los tres concentraron el 45,56 % de las matrículas del país durante julio.

A nivel municipal, Sabaneta, en Antioquia, ocupó el primer lugar con 9.981 registros. Después aparecieron Funza, en Cundinamarca, y El Cerrito, en Valle del Cauca, como los municipios con mayor matriculación de motocicletas nuevas durante el mes.

Temas Relacionados

motosventa de motosmotocicletas ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella anuncia ‘Plan Tenderos’ con Fenalco: busca modernizar más de 500.000 tiendas de barrio

La iniciativa será liderada por el ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, e incluirá acciones para incorporar innovación, tecnología, seguridad y productividad en los pequeños negocios

Abelardo de la Espriella anuncia ‘Plan Tenderos’ con Fenalco: busca modernizar más de 500.000 tiendas de barrio

Briceño sigue bajo tensión: grupos armados atacaron a militares y hay 70 familias desplazadas

La Fuerza Pública adelanta operaciones en zona rural del municipio, mientras familias afectadas esperan garantías para regresar a sus viviendas

Briceño sigue bajo tensión: grupos armados atacaron a militares y hay 70 familias desplazadas

Gobierno de De la Espriella recibe salud con deuda de $41,5 billones y EPS con 92,6 % en mora

El informe de empalme advierte patrimonio negativo en EPS, alta siniestralidad y riesgo fiscal de $3,55 billones en hospitales públicos

Gobierno de De la Espriella recibe salud con deuda de $41,5 billones y EPS con 92,6 % en mora

ISA gana $1,3 billones, pero Moody’s baja su nota por riesgos ligados a Ecopetrol

La utilidad subió 9 % en el primer semestre, mientras la calificadora rebajó la nota de Baa2 a Baa3 por la exposición de ISA a Ecopetrol

ISA gana $1,3 billones, pero Moody’s baja su nota por riesgos ligados a Ecopetrol

Falsa oferta de trabajo terminó en rescate de dos colombianas víctimas de trata en México

Una joven de 19 años logró enviar una alerta desde un celular oculto. Autoridades de Colombia y México ubicaron el inmueble y rescataron a las víctimas

Falsa oferta de trabajo terminó en rescate de dos colombianas víctimas de trata en México
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Así se vivió la gala de ‘Yo me llamo’ el 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas y Sarah Brightman arrasó en la tarima

Así se vivió la gala de ‘Yo me llamo’ el 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas y Sarah Brightman arrasó en la tarima

Presentadora de ‘Yo me llamo’ reveló que estuvo a punto de morir tras quedarse dormida manejando: “Dios me levantó”

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

La fiesta de Juliana Calderón para revelar el sexo de su bebé terminó opacada por la reacción de su hermana: lloró, gritó y rompió la decoración

Entre lágrimas, Karol G se sinceró ante miles de seguidores durante su concierto en Washington: “Vivo una realidad diferente”

Deportes

Jhon Lucumí estaría cada vez más cerca de la Juventus: prensa italiana reveló contrato que tendría y salario que ganaría

Jhon Lucumí estaría cada vez más cerca de la Juventus: prensa italiana reveló contrato que tendría y salario que ganaría

Así quedó la tabla de reclasificación luego de los triunfos de Atlético Nacional y América: Santa Fe ‘se hunde’

Colombia sumó nuevas medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: jornada del martes 4 de agosto

Jhon Arias conquista a Palmeiras: recibió elogios en Brasil y tiene números que respaldan su gran momento

Julio Herrera dijo que le reclamó a Néstor Lorenzo por James Rodríguez y contó que el show de drones de Millonarios “parece ser que lo hackearon”