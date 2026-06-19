Qué pasará con Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella si pierden las elecciones: el segundo lugar también gobierna

El domingo 21 de junio, se escogerá presidente de Colombia. El que quedé de segundas, tendrá una opción para tener voz en el Congreso de la República - Crédito Imagen Ilustrativa Infobae Colombia

Cuando los colombianos eligen presidente, la segunda vuelta no solo define quién gana, también le da un derecho y una responsabilidad a quien quede en segundo lugar, lo oficializa como jefe de la oposición para lo cual le da una curul adicional en el Senado de la República. Su fórmula vicepresidencial recibe también el derecho a una curul adicional en la Cámara de Representantes. De aceptarlas, ambos integran las comisiones primeras constitucionales de sus respectivas cámaras, que conocen de reformas constitucionales, derechos y garantías, paz, contratación, organización del Estado y asuntos étnicos, entre otros temas.

¿Desde cuándo existe esta norma y por qué se creó?

Colombia tardó décadas en responder una pregunta básica: ¿qué pasa con los millones de personas que votaron por quien perdió las elecciones presidenciales? Durante mucho tiempo, la respuesta fue: nada. El candidato derrotado no tenía funciones en el Estado y su votación no tenía representación institucional, más allá de la presencia mediática o partidista que pudiera conservar.

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La protección de la oposición existe en la Constitución desde 1991, pero la curul para quien ocupe el segundo lugar en la elección presidencial fue incorporada por la reforma de equilibrio de poderes de 2015 y desarrollada después por la Ley 1909 de 2018, conocida como el Estatuto de la Oposición.

Esta figura también debe leerse en el contexto de la apertura democrática asociada al Acuerdo de Paz. Para un país que intentaba cerrar décadas de conflicto armado, era clave demostrar que las diferencias políticas deben tramitarse dentro de la democracia y no por fuera de ella. Perder una elección no puede equivaler a desaparecer del escenario público.

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Perder una elección no puede equivaler a desaparecer del escenario público - crédito Luisa González/Reuters

Ese es el sentido de la curul, evitar que una votación presidencial significativa se quede sin voz en el Congreso apenas termina la elección. Quien pierde no gobierna, pero puede representar, controlar, proponer y construir alternativas desde la oposición. Sin esa posibilidad, el Congreso corre el riesgo de convertirse en una cámara de eco del gobierno de turno.

¿Es obligatorio aceptar la curul?

No. Es un derecho personal e intransferible. El candidato decide si lo ejerce o no. Pero esa decisión tiene consecuencias políticas. La curul no se puede delegar, ceder, reservar ni convertir en una representación para otra persona de la campaña o de la coalición. Si el candidato no la acepta, pierde la posibilidad de ejercer personalmente esa representación y sus electores se quedan sin ese canal político directo en el Congreso.

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Aceptar la curul significa asumir que la representación no termina con la derrota. Rechazarla, especialmente después de haber prometido aceptarla, exige una explicación frente a quienes votaron no solo por una candidatura, sino por una visión del país.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre aceptar la curul?

Abelardo de la Espriella afirmó que él y José Manuel Restrepo asumirían un liderazgo de oposición en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Abelardo de la Espriella respondió que sí. Afirmó que él y José Manuel Restrepo asumirían un liderazgo de oposición en Colombia, respaldados en la votación obtenida en la primera vuelta. La declaración es políticamente importante porque señala el compromiso con sus votantes y con los partidos que los acompañaron.

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Pero esa afirmación debe leerse con precisión. Una cosa es decir que se ejercerá liderazgo opositor y otra convertir ese liderazgo en bancada, agenda, mayorías y la capacidad real de incidencia. La oposición no se decreta únicamente desde el micrófono. Se organiza en el Congreso, en las comisiones, en las vocerías, en los debates, en los proyectos de ley y, sobre todo, en la construcción de votos.

De la Espriella viene del litigio penal, del debate público y del manejo mediático. Restrepo, por su parte, tiene experiencia de gobierno, fue ministro de Comercio y de Hacienda, y conoce la relación entre el Ejecutivo y el Congreso desde la administración pública. Eso no es irrelevante. Un exministro sabe cómo se tramitan reformas, cómo se negocian presupuestos y cómo se construyen acuerdos desde el Gobierno.

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Sin embargo, ejercer una curul desde la oposición es otro oficio. No es lo mismo defender una iniciativa del Ejecutivo que construir una mayoría desde una bancada que no gobierna. En el Congreso, el poder no se mide solo por visibilidad, conocimiento técnico o experiencia administrativa. Se mide por la capacidad de ordenar una bancada, incidir en las comisiones, negociar textos, presentar proposiciones, hundir o aprobar artículos y entender los tiempos del procedimiento legislativo.

Si De la Espriella pierde el domingo 21 de junio y cumple su palabra, su reto será transformar una campaña presidencial en una estrategia parlamentaria. Esa tarea exige algo distinto a la de continuar la campaña desde otra silla. Exige convertir votos en coordinación, visibilidad en agenda y oposición en capacidad de incidencia

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¿Y si pierde Cepeda?

la llegada de Cepeda no resolvería por sí sola el problema de los votos, aunque sí podría fortalecer la coordinación interna, la vocería política y la capacidad de negociación del progresismo - crédito Europa press

En este caso, la respuesta no debería concentrarse únicamente en si Iván Cepeda es “más técnico” o no. Él acumula años en el Congreso, primero en la Cámara y luego en el Senado. Ha presidido espacios relacionados con la paz, ha participado en debates de control político y conoce de cerca las reglas, los tiempos y los lenguajes del Legislativo.

Pero la clave de esta hipótesis no está solamente en su trayectoria individual. Está en la configuración de mayorías.

Si Cepeda pierde, su curul no llegaría a construir una oposición desde cero, sino a reforzar un bloque político ya existente: el Pacto Histórico. Ese bloque llegaría al Senado 2026-2030 con una bancada importante, pero sin mayorías propias. Por eso, la llegada de Cepeda no resolvería por sí sola el problema de los votos, aunque sí podría fortalecer la coordinación interna, la vocería política y la capacidad de negociación del progresismo.

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Ese es el punto central. Una curul adicional puede parecer poco en términos numéricos, pero puede pesar bastante si quien la ocupa ayuda a ordenar una bancada, articular sectores cercanos, negociar con independientes y definir una estrategia legislativa clara. En un congreso fragmentado, una curul con alta visibilidad política puede tener mayor valor que su número individual.

La pregunta, entonces, no es solo si Cepeda sabe hacer control político. Eso su trayectoria ya lo muestra. La pregunta es si esa experiencia puede traducirse en agenda legislativa, construcción de acuerdos y capacidad de incidencia en un Senado donde el Pacto Histórico no tendría los votos suficientes para actuar solo.

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En la Cámara, la curul de la fórmula vicepresidencial también tendría importancia, especialmente porque toda reforma constitucional y muchas leyes relevantes deben pasar por ambas corporaciones. Sin embargo, el impacto político más visible estaría en el Senado, donde se ordenan las grandes vocerías nacionales y se define buena parte del pulso entre gobierno y oposición.

¿Qué cambia políticamente según quién pierda?

Si De la Espriella pierde, su curul en el Senado podría servir para articular una oposición de derecha que hoy parece fragmentada. Su fuerza no estaría solo en una curul adicional, sino en el capital político de una candidatura que habría reunido millones de votos y que podría convertirse en punto de encuentro para partidos y sectores que, por separado, no tienen suficiente capacidad decisoria.

En ese escenario, De la Espriella llegaría a buscar la construcción de un bloque. Su tarea sería ordenar una fuerza política dispersa, convertir el respaldo electoral en disciplina parlamentaria y demostrar que la oposición de derecha puede actuar con agenda propia y no solo como reacción al Gobierno.

Restrepo, desde la Cámara, tendría un papel complementario. Su experiencia técnica y de Gobierno podría ser útil para debates económicos, fiscales y administrativos. Pero el centro de gravedad político estaría en el Senado, porque allí la curul del candidato presidencial derrotado tendría mayor visibilidad y la capacidad simbólica para ordenar la oposición.

Si Cepeda pierde, el efecto sería distinto. No llegaría a buscar la creación de un nuevo bloque, sino a reforzar uno que ya existe. El Pacto Histórico tendría una bancada amplia, pero no mayoritaria. Por eso, su papel no sería simplemente sumar una curul más, sino contribuir a que ese bloque actúe con mayor coordinación, vocería y capacidad de negociación.

De la Espriella llegaría a buscar y ordenar una oposición; Cepeda llegaría a reforzar una bancada ya constituida. Ninguno, por sí solo, tendría mayoría. Por eso la curul importa, pero no reemplaza la necesidad de construir alianzas.

¿Entonces la curul importa?

Más de lo que parece en tiempos de elecciones. No es un premio de consolación. Es una herramienta constitucional con recursos, presencia en el Congreso y agenda garantizada. También es una forma de recordarle al país que los millones de votos de quien pierde no desaparecen el día de la elección.

El Estado social de derecho y la institucionalidad colombiana no están diseñados para que el ganador gobierne solo. Están diseñados para el consenso, el diálogo, la separación de poderes y la construcción colectiva de decisiones que sirvan a todos, no solo a quienes votaron por el presidente electo. Quien gane el domingo lo sabe, o debería saberlo.

Y quien pierda tampoco sale necesariamente del escenario. Cambia de rol. Pasa de aspirar a gobernar desde la Casa de Nariño a representar desde el Congreso a quienes confiaron en su proyecto político. Esa representación no es menor. Puede servir para controlar al Gobierno, proponer alternativas, bloquear excesos, defender reformas o construir acuerdos.

El valor real de esta figura lo define quien la ejerce. Una curul puede ser una plataforma seria de representación o apenas una extensión de la campaña. Puede ordenar una bancada o profundizar su dispersión. Puede elevar el debate público o convertir el Congreso en otro escenario de confrontación permanente.

El domingo 21 de junio se elige presidente, pero el lunes se mide la seriedad con la que los candidatos entienden la representación política. Quien acepte la curul tendrá que demostrar que llega a trabajar desde un lugar distinto al que buscó en las urnas. Quien la rechace, después de haber prometido aceptarla, tendrá que explicar por qué pidió votos para liderar un país, pero no para representar a sus electores.

El verdadero perdedor no debería ser el ciudadano que votó por quien quedó en segundo lugar. Esta figura existe para que una derrota electoral no se convierta en silencio institucional. En democracia, perder también tiene consecuencias. Y una democracia no se evalúa solo por cómo se gana, sino también por cómo se pierde.