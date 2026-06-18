Iván Cepeda inspiró una romántica historia en Wattpad: “Las flores del Capitolio” situó al candidato en un triángulo amoroso

Una historia publicada en Wattpad convirtió al candidato presidencial Iván Cepeda en protagonista de una novela juvenil que ya acumula miles de lecturas e interacciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Wattpad, la famosa plataforma digital de lectura y escritura juvenil, se volvió viral un fanfic —relato de ficción escrito por fanáticos— inspirado nada menos que en el candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

La obra, que ya cuenta con miles de interacciones de lectores sorprendidos, mezcla de forma audaz el romance juvenil, el drama histórico y los debates ideológicos de finales de los años 80, en unos escritos que ya cuentan con seis capítulos.

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El fenómeno literario digital, titulado Las flores del Capitolio, fue creado por la usuaria anónima @alliesoulss. En menos de un mes, la historia se convirtió en tendencia entre las nuevas generaciones que consumen literatura interactiva en sus teléfonos móviles, al demostrar cómo la campaña electoral permeó los espacios digitales menos pensados.

Para los jóvenes que navegan en estos entornos digitales, la aparición de figuras públicas en relatos de ficción no es una novedad, pero sí lo es ver la política local bajo esta óptica; los autores de este tipo de narrativas suelen tomar personajes de la vida real y los reescriben bajo sus propias reglas, en las que exploran tramas románticas, secretos y universos alternos que jamás ocurrirían en el mundo real.

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"Las flores del Capitolio" mezcla romance, política y ficción histórica en una trama ambientada en la Bogotá de finales de los años 80 - crédito @alliesoulss/Wattpad

Un triángulo amoroso con apellidos históricos de peso

La trama de la historia se sitúa en la Bogotá de 1987, una época marcada por las tensiones políticas y los ideales enfrentados. La protagonista es Julieta Uribe Vélez, una joven de 22 años que ingresa a estudiar Derecho en una universidad pública con la firme intención de tomar sus propias decisiones, a pesar del inmenso peso de su apellido familiar.

El conflicto principal arranca cuando Julieta conoce en el campus a Iván Cepeda Castro, descrito en el texto como un estudiante idealista, apasionado y terco. Ambos personajes empiezan a chocar constantemente en debates universitarios y pasillos, dando paso al famoso recurso literario del “odio al amor”.

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Sin embargo, la tensión aumenta con la aparición de un carismático y ambicioso Gustavo Petro (el presidente de Colombia en la vida real), que también intenta ganarse el afecto de la joven.

La sinopsis oficial compartida por la autora en la plataforma digital plantea el dilema central de la obra de la siguiente manera: “Pronto, Julieta se encuentra dividida entre dos hombres que representan caminos distintos, dos formas de entender el amor y dos visiones opuestas del futuro. Mientras las tensiones políticas aumentan y los secretos amenazan con salir a la luz, deberá decidir hasta dónde está dispuesta a llegar por sus sentimientos”.

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La historia presenta una versión ficticia de Iván Cepeda como estudiante universitario que desarrolla una relación marcada por debates políticos y tensiones románticas - crédito @alliesoulss/Wattpad

Ficción absoluta en medio de la política y advertencias parroquiales

Debido al revuelo causado por usar nombres de líderes políticos actuales en un contexto de romance y juventud, la creadora del relato incluyó varias advertencias en el inicio de su obra. La escritora aclaró que la novela no tiene intenciones de reflejar la realidad ni de hacer campaña política, sino que busca ser un espacio exclusivo de entretenimiento literario.

En sus llamadas “notas de autora” y secciones de avisos parroquiales, la usuaria @alliesoulss enfatizó la naturaleza imaginaria de su publicación en Wattpad: “Aunque algunos personajes están inspirados en personas reales, los acontecimientos, diálogos, relaciones, personalidades y situaciones presentados en la historia son ficticios y no pretenden representar hechos reales. La trama contiene una interpretación completamente imaginaria de figuras públicas e históricas”.

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El relato también incluye a otros personajes secundarios que añaden color a la Bogotá universitaria de la época, como Nicolás García Márquez (apellidos del Nobel de Literatura Gabo), el mejor amigo de Iván, y Catalina Santos (como el apellido del expresidente Juan Manuel Santos), la mejor amiga dramática de Julieta.

De igual forma, aparece una versión protectora y familiar de Álvaro Uribe Vélez, hermano de la protagonista en la ficción.

En medio de la recta final de las elecciones presidenciales, una novela juvenil se abrió paso entre los contenidos más comentados por los usuarios de Wattpad - crédito Iván Cepeda Castro/Facebook

Ahora, con Las flores del Capitolio ganando capítulos y lecturas a paso firme en Wattpad, la efervescencia juvenil demuestra que la política colombiana puede ser consumida e interpretada desde la ficción interactiva.

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Mientras la campaña presidencial se libra en plazas, debates y recorridos por todo el país de cara a la segunda vuelta del 21 de junio entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en las pantallas de miles de jóvenes surge otra discusión: si Julieta terminará inclinándose por las ideas de Cepeda o por el liderazgo de Gustavo Petro (en la historia de Wattpad).