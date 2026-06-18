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Petro pidió a la Fiscalía investigar presunto perfilamiento a periodistas por parte de Abelardo de la Espriella: “Una pequeña prueba de lo que vendrá”

El presidente solicitó al ente acusador tomar como evidencia una publicación del candidato presidencial sobre el periodista Daniel Coronell

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El jefe de Estado advirtió que los hechos representan una señal de alerta para la libertad de prensa y sostuvo que este tipo de actuaciones pueden derivar en mayores riesgos para el ejercicio periodístico - crédito Sergio Reyes/AP y Luisa González/REUTERS
El jefe de Estado advirtió que los hechos representan una señal de alerta para la libertad de prensa y sostuvo que este tipo de actuaciones pueden derivar en mayores riesgos para el ejercicio periodístico - crédito Sergio Reyes/AP y Luisa González/REUTERS

El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar un presunto caso de perfilamiento y persecución contra periodistas, luego de que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicara en su cuenta de X un mensaje relacionado con el periodista Daniel Coronell.

La solicitud del jefe de Estado se produjo después de que De la Espriella escribiera: “El difamador empedernido, Daniel Coronel, viaja a esta hora en el vuelo 1123 de American Airlines de Miami a Bogotá. Algo trama a pocos días de las elecciones. No es coincidencia que hace pocos días estuviera reunido con el Tartufo de Santos. Están desesperados”.

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Tras esa publicación, Petro reaccionó a través de la misma red social y aseguró que el hecho constituye una forma de persecución. “Aquí de nuevo tenemos un perfilamiento a un periodista. El perfilamiento es persecución”, escribió.

El mandatario añadió: “Vuelvo a repetirlo la persecución a un grupo poblacional civil por su identidad política es un crimen contra la humanidad”. También afirmó que, pese a haber sido objeto de críticas por parte de Coronell, nunca ha perseguido al periodista ni a la labor informativa.

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“Muchas veces me ha criticado Daniel Coronell y jamás lo he perseguido o he perseguido la labor periodística. Muy mal quienes no perciban el peligro de alguien que se pase por la faja los derechos humanos”, señaló. Ante lo expuesto, el presidente elevó una petición directa al ente investigador: “Le solicito a la @FiscaliaCol tomar este trino como evidencia de perfilamiento y persecución a una persona decente”.

El presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar lo que calificó como un caso de perfilamiento y persecución contra el periodista Daniel Coronell - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar lo que calificó como un caso de perfilamiento y persecución contra el periodista Daniel Coronell - crédito @petrogustavo/X

La advertencia por riesgos para la prensa

En una segunda publicación, el jefe de Estado afirmó que lo ocurrido podría representar una señal de situaciones más amplias relacionadas con el ejercicio periodístico y el escenario político.

Comenzó el perfilamiento sobre la prensa por parte de una campaña, es solo una pequeña prueba de lo que vendrá”, manifestó Petro, vinculando el debate con eventuales decisiones económicas y energéticas que, según dijo, podrían adoptarse en el futuro. Allí mencionó posibles contratos relacionados con actividades de extracción de petróleo mediante fracking, así como impactos sobre la economía, el empleo y los procesos productivos del país.

La reacción presidencial también respondió a un pronunciamiento realizado por Federico Gómez Lara, director de la revista Cambio, quien se refirió a los recientes señalamientos contra ese medio de comunicación y algunos de sus periodistas.

“Hace dos días el abogado titular del candidato Abelardo de la Espriella advirtió, con RT de su jefe, que la revista @estoescambio y sus periodistas quedaban perfilados. Hoy ya pasó esto. Es tenebroso lo que se viene para la libertad de prensa. Le pido al Estado colombiano que haga lo propio para proteger a @DCoronell”, escribió Gómez Lara.

Federico Gómez Lara, director de la revista Cambio, aseguró que días antes integrantes de la campaña de De la Espriella habían advertido sobre un supuesto “perfilamiento” contra el medio y sus periodistas - crédito @petrogustavo/X
Federico Gómez Lara, director de la revista Cambio, aseguró que días antes integrantes de la campaña de De la Espriella habían advertido sobre un supuesto “perfilamiento” contra el medio y sus periodistas - crédito @petrogustavo/X

El origen de la controversia

El debate tiene como antecedente una publicación realizada el pasado 16 de junio por la revista Cambio, titulada “Campaña de Abelardo de la Espriella registró pagos por 1.299 millones a una empresa fantasma”.

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), después de la divulgación de ese contenido, De la Espriella y su abogado, Germán Calderón España, aseguraron sin presentar pruebas que la información difundida por el medio era falsa.

El movimiento Defensores de la Patria, que agrupa la campaña del candidato presidencial, envió una solicitud de rectificación a Cambio. En ese documento sostuvo que la publicación formaba parte de “un juego sucio para causar un desequilibrio informático y presuntamente pretender alterar el resultado electoral de segunda vuelta”.

La Flip manifestó su preocupación por lo que considera un patrón de descalificaciones públicas, cuestionamientos a la independencia periodística y acciones dirigidas contra periodistas que han investigado asuntos relacionados con la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
La Flip manifestó su preocupación por lo que considera un patrón de descalificaciones públicas, cuestionamientos a la independencia periodística y acciones dirigidas contra periodistas que han investigado asuntos relacionados con la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La fundación señaló además que en el mismo escrito se calificó a Daniel Coronell como “periodista activista ideológico de izquierda” y se advirtió sobre la posibilidad de acudir a instancias judiciales si el medio no atendía la solicitud de rectificación.

La Flip también indicó que Calderón España publicó posteriormente un video en X en el que aseguró que “la Revista Cambio se ha perfilado por tener unos periodistas activistas ideológicos que han atacado a Abelardo de la Espriella desde el inicio de la campaña”.

De acuerdo con la organización, el abogado dirigió además mensajes al director de Cambio, Federico Gómez Lara, en los que afirmó que el medio sería “éticamente responsable indirectamente” de la comisión de algunos delitos.

Tanto el candidato como su abogado, Germán Calderón España, rechazaron el contenido periodístico y aseguraron que la información difundida era falsa - crédito @GermanCalderonE/X
Tanto el candidato como su abogado, Germán Calderón España, rechazaron el contenido periodístico y aseguraron que la información difundida era falsa - crédito @GermanCalderonE/X

La Fundación para la Libertad de Prensa expresó preocupación por lo que considera un patrón de descalificaciones públicas dirigidas contra periodistas y medios que han realizado cubrimientos relacionados con la candidatura presidencial de De la Espriella.

En su pronunciamiento, la fundación afirmó que observa un patrón de ataques contra la prensa caracterizado por descalificaciones públicas, señalamientos sobre presuntas agendas políticas, cuestionamientos a la independencia periodística, acoso judicial y acciones orientadas a deslegitimar investigaciones sobre asuntos de interés público relacionadas con la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

Asimismo, recordó que en una democracia las garantías para el ejercicio periodístico no pueden estar condicionadas por la afinidad o simpatía que generen los medios de comunicación o los periodistas encargados de cubrir la gestión de los funcionarios públicos.

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