Colombia

Ejército capturó a tres presuntos integrantes de grupos armados que transportaban un cadáver en una vía de Linares, Nariño

La captura se produjo en medio de los combates que se registran en el occidente de Nariño. Las autoridades investigan la identidad del hombre fallecido que era transportado en un vehículo interceptado por las tropas

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Fotografía de archivo de soldados colombianos. (Crédito: Colprensa)
Fotografía de archivo de soldados colombianos. (Crédito: Colprensa)

Tres presuntos integrantes de grupos armados ilegales fueron capturados por el Ejército Nacional en una carretera del municipio de Linares, Nariño, cuando transportaban munición y ocultaban el cadáver de un hombre en el vehículo en el que se movilizaban. El procedimiento se produjo en medio de los intensos combates que desde hace una semana afectan varios municipios del occidente del departamento.

La acción fue posible gracias a información de inteligencia militar y a la instalación de un puesto de control que permitió bloquear una posible ruta de escape utilizada por integrantes de estructuras armadas ilegales. Según el Ejército, las capturas se realizaron en coordinación con la Policía Nacional.

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Las autoridades investigan la identidad del hombre fallecido y si este habría participado en los enfrentamientos que se desarrollan en la zona. La Policía Judicial asumió los actos urgentes y el proceso de judicialización de los capturados.

Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)
Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)

La situación más crítica se registra en zona rural de Linares, donde tropas del Batallón de Infantería Liviana No. 9 sostienen combates en la vereda Cuatro Esquinas contra una presunta comisión mixta integrada por las Autodefensas Unidas de Nariño y el grupo armado organizado Comuneros del Sur.

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El comandante de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército, general Juan José Guzmán, explicó que la rápida reacción de las tropas permitió frustrar la huida de los hombres armados.

“Se logró bloquear una posible ruta de escape, mediante la instalación de un puesto de control, permitiendo la captura de tres individuos que se movilizaban en un vehículo portando munición y transportando un cadáver”, afirmó el oficial.

Homicidio - Colombia
Homicidio - Colombia | crédito Colprensa

Combates mantienen confinadas y desplazadas a decenas de personas

La violencia se extiende también a los municipios de Los Andes-Sotomayor y Samaniego, donde persisten los enfrentamientos entre distintos grupos armados y las tropas del Ejército.

Según la información disponible, al menos 150 personas permanecen confinadas y otras 100 han tenido que abandonar sus hogares debido a los combates.

En el corregimiento de Tabiles, en jurisdicción de Linares, dos habitantes identificados como Hernando Tapia y Venicio Unigarro resultaron heridos durante enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln.

El ELN y las disidencias de las FARC se enfrentan en Amazonas

En esa zona, un artefacto explosivo lanzado presuntamente desde un dron impactó una vivienda y causó daños en puertas y ventanas.

Teresa, habitante del corregimiento, relató que el domingo, día habitual de mercado, los habitantes tuvieron que refugiarse en sus casas debido a las detonaciones.

“Todos los negocios fueron cerrados, es muy triste ver esto, tengamos mucho cuidado, no estamos en condiciones de ir saliendo, de tener a los niños en las calles”, expresó.

Por su parte, Luis Eduardo, propietario de una tienda del sector, aseguró que la comunidad se siente abandonada en medio de la disputa entre los grupos armados.

“Estamos totalmente desprotegidos, estamos en medio de un conflicto con dos grupos que están peleando por el territorio. Desde el día viernes se han sentido las bombas y los disparos. El día de ayer la gente no pudo mercar, incluso una bomba cayó en una casa y destruyó buena parte de ella. La única protección que tenemos es tener que encerrarnos”, afirmó.

Los combates se extienden a Samaniego y Los Andes-Sotomayor

En la vereda El Motilón, en Samaniego, los enfrentamientos obligaron a los habitantes a permanecer encerrados en sus viviendas ante el temor de ser alcanzados por los disparos.

Mientras tanto, en Los Andes-Sotomayor continúan los combates entre tropas del Ejército y las disidencias de las Farc.

La Tercera División informó que, en desarrollo de la Operación Cordillera, ocho integrantes del grupo armado ilegal murieron y otros habrían resultado heridos.

De acuerdo con la versión oficial, integrantes del frente Franco Benavides habrían buscado refugio en viviendas del sector para protegerse de los disparos de las tropas.

“Ante la presión ejercida por las unidades militares, los integrantes del grupo ilegal habrían buscado refugio entre viviendas del sector, usando a la población como escudo para disparar indiscriminadamente contra los soldados y aeronaves”, señaló el Ejército.

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