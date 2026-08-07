Shakira y ‘Dai Dai’ superaron los 700 millones de reproducciones en YouTube: así lo celebró la cantante

Shakira logra el número uno mundial en Spotify, YouTube e iTunes con 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial - crédito ShakiraxBurnaBoy / Imagen suministrada

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El videoclip de Dai Dai, la canción oficial de la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 interpretada por Shakira y Burna Boy, superó los 700 millones de reproducciones en YouTube apenas 75 días después de su lanzamiento —el 15 de mayo de 2026— y continúa acumulando más de 10 millones de reproducciones diarias en la plataforma, semanas después de que el torneo cerrara sus puertas el 19 de julio.

El impulso detrás de esas cifras en las últimas semanas tiene un origen claro: la actuación de la barranquillera en la primera final mundialista con espectáculo de medio tiempo en la historia. En el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, la cantante colombiana interpretó Dai Dai junto a Burna Boy y los Ghetto Kids de Uganda, en una producción que también incluyó a Justin Bieber, BTS, Madonna y el director Gustavo Dudamel.

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Esa noche disparó las métricas de la semana siguiente: Dai Dai registró 57,9 millones de reproducciones mundiales —un alza del 34%— y 15.000 copias vendidas, un incremento del 186% frente a la semana previa, de acuerdo con datos de Luminate.

Canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito @shakira/YouTube

La semana del 24 al 30 de julio, ya sin el torneo en marcha, el sencillo acumuló 56,8 millones de reproducciones en streaming a escala mundial y 9.000 copias vendidas, según la misma fuente. Fuera de Estados Unidos, sumó 48,5 millones de reproducciones y 6.000 copias vendidas en ese mismo período.

Al celebrar el hito en sus historias de Instagram, Shakira resumió el esfuerzo colectivo detrás del proyecto: “¡Gracias a todos por hacer de este un video récord! Trabajamos muy duro en cada detalle, desde la creación de la historia y la narrativa hasta la coreografía, el vestuario y la edición, lo que llevó varias semanas completar. Estoy muy feliz de que todos nuestros esfuerzos hayan valido más que la pena. ¡Gracias por todo el amor y el apoyo que nos han dado con este video!”.

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La colombiana agradeció la recepción de "Dai Dai" a sus fans, y destacó el esfuerzo que hubo detrás de la realización del videoclip´- crédito @shakira/Instagram

Esos números sostienen una permanencia en las listas sin precedente para un himno mundialista. Dai Dai completó su cuarta semana consecutiva en el número 1 del Billboard Global 200 y la sexta al frente del Global Excl. U.S., las dos principales clasificaciones globales de Billboard. El sencillo es el primer himno oficial de una Copa del Mundo en encabezar ambas listas de forma simultánea, según la publicación especializada.

Fuera de YouTube, Dai Dai superó los 300 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en el 35° tema de la carrera de Shakira en alcanzar esa marca en la plataforma. En Alemania, la canción fue reconocida como el tema oficial del verano 2026 por la lista oficial del país, tras cinco semanas consecutivas en el primer puesto del ranking de sencillos alemán y cerca de 60 millones de reproducciones acumuladas en ese mercado.

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Los videoclips más reproducidos de Shakira en YouTube

Waka Waka es el videoclip más reproducido de Shakira en YouTube, con más de 4.000 millones de reproducciones - crédito captura de pantalla Shakira / YouTube

Dai Dai actualmente está en el puesto 12 de los videos más vistos de Shakira en YouTube. Su ritmo de reproducciones apunta a que podría ubicarse en el Top 10 en cuestión de meses o incluso semanas.

Por lo pronto, Waka Waka (This Time for Africa) es el videoclip más reproducido de la colombiana en YouTube con cerca de 4.700 millones de reproducciones, seguido de Chantaje, su colaboración con Maluma, que llegó a 3.200 millones de vistas. El podio lo cierra Hips Don’t Lie con 1.872 millones.

Más abajo figuran Can’t Remember to Forget You con Rihanna (1.429 millones), La La La con Carlinhos Brown (1.394 millones), Perro Fiel con Nicky Jam (1.166 millones), la versión en español de Waka Waka (1.133 millones), Me Enamoré (983 millones), La Tortura con Alejandro Sanz (977 millones), y cerrando el Top 10 aparece Whenever, Wherever con 909 millones de reproducciones.

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