Así celebró Sofía Vergara el estreno de su serie animada infantil ‘Koati’ en ViX

La Toty fue la productora ejecutiva del proyecto, que sirve como continuación al largometraje de 2021 que la incluyó a ella en el elenco de doblaje - crédito ViX

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La plataforma de streaming ViX incorporó a su catálogo la serie animada infantil Koati, producción creada por la colombiana Sofía Vergara, y disponible desde este jueves 6 de agosto de 2026.

La producción, estrenada inicialmente en Netflix en noviembre de 2025, consta de 13 episodios de 15 minutos cada uno, en un formato adaptado expresamente para el público infantil. “Llegó el día”, anunció la Toty en el video promocional compartido en la cuenta oficial de ViX.

La serie es la continuación de la película homónima estrenada en octubre de 2021, impulsada por la actriz y productora colombiana, quien participó en el largometraje original tanto frente como detrás de cámaras. En la pantalla, prestó su voz a Ziani, la serpiente coral antagonista y que volvió a interpretar para este proyecto.

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Sofía Vergara da su voz a Ziany, serpiente y antagonista de la serie animada 'Koati' - crédito ViX

Como productora, se encargó de que el proyecto tuviera una impronta latinoamericana en todos sus niveles: desde la temática —centrada en la fauna y flora de la región y su conservación— hasta el elenco, integrado por artistas como Marc Anthony, Becky G, Karol G, Mau y Ricky Montaner, De la Ghetto y Eva Luna, entre otros.

La serie sigue las aventuras de cuatro animales —Nachi, Xochi, Pako y Xuxu— originarios de la selva tropical latinoamericana, quienes recorren XO, una tierra imaginaria con paisajes extraordinarios. A través de la música, el baile y elementos de la cultura latina, la historia aborda valores como la amistad, la familia, la amabilidad y el respeto por la naturaleza.

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Cabe señalar que en noviembre de 2025 se confirmó la presencia de Salomé Rodríguez, hija del futbolista colombiano James Rodríguez, como una de las actrices de doblaje en la serie. El elenco incluye a Adriana Barraza, Juan Pablo Monterrubio, Emilio Treviño, Habana Zoé, y Andrea Valentina Cabrera.

Salomé Rodríguez Ospina, de 12 años, debuta como actriz de voz en la película animada Koati de Netflix - crédito @koatiofficial/ Instagram

La fortuna de Sofía Vergara, en números

De acuerdo con Celebrity Net Worth, portal especializado en estimar el patrimonio de celebridades, Vergara cobró unos 30.000 dólares por episodio durante las tres primeras temporadas —entre 2009 y 2011—, lo que sumó 2,6 millones de dólares en ese período. En las temporadas cuarta y quinta, el salario ascendió a 90.000 dólares por capítulo, y entre 2014 y 2018 llegó a 190.000 dólares por episodio, equivalentes a 4 millones de dólares por temporada. A partir de 2018, su pago alcanzó los 500.000 dólares por episodio, es decir, 10 millones de dólares por temporada.

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Sofía Vergara llegó a estar entre las actrices mejor pagadas de la televisión estadounidense gracias a su papel en 'Modern Family' - crédito captura de pantalla FX

Esos ingresos la situaron durante varios años consecutivos como la actriz con mayores ganancias en la televisión de Estados Unidos. Sucesivamente recaudó aproximadamente 19 millones de dólares en 2012; más de 35 millones en 2013; 28,5 millones en 2015, y 43 millones de dólares en 2016.

Entre junio de 2018 y junio de 2020, sus ingresos anuales se mantuvieron en torno a esa misma cifra, combinando el salario de Modern Family con el que percibía siendo jurado de America’s Got Talent, que rondaba unos 10 millones de dólares en 2020. Se desconoce si dicha cifra aumentó en los años posteriores.

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A la fecha, su patrimonio neto actual, de acuerdo con el portal, se estima en 180 millones de dólares, solo con sus ingresos como actriz o jurado de televisión, sin tomar en cuenta el valor de sus emprendimientos o colaboraciones con marcas, así como sus inversiones en finca raíz, por lo que la cifra podría ser incluso mayor.

A lo largo de los años, Sofía Vergara diversificó sus ingresos sumando créditos como actriz y productora ejecutiva, pero también con líneas de ropa e incursiones en el sector de alimentos - crédito @sofiavergara/Instagram

Un artículo de Forbes en 2016 relató cómo un calendario en bikini publicado en 1997 por la colombiana le sacó de una racha de apuros económicos, algo que terminó de moldear su manera de abordar los negocios. “Vergara se dio cuenta de que el verdadero dinero estaba en atraer a los fans a través de productos, como lo había hecho con aquel primer comercial para Pepsi, y no solo a través de la televisión o el cine”, explicaron.

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Desde entonces, cada negociación para colocar su nombre o su rostro en producto incluye recibir “una regalía fija y, tras vender un cierto número de productos, un porcentaje de los ingresos”, describiendo sus líneas de ropa para WalMart —previamente KMart— como uno de los ejemplos más exitosos. Adicionalmente, y a diferencia de otras actrices, estos contratos plurianuales rara vez se extienden a publicaciones patrocinadas en Instagram.