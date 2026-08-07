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Judicializados seis ciudadanos chinos y dos colombianos por integrar red de contrabando y lavado de activos por $71.500 millones

El expediente indica que los productos entraban por el puerto de Buenaventura y eran enviados a Bogotá mediante siete firmas comerciales que, según las autoridades, servían para encubrir la operación ilícita

Primer plano de dos manos masculinas esposadas con puños apretados, superpuestas a las banderas ondeantes de China y Colombia.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a ocho personas por presunto contrabando y lavado de activos por $71.500 millones en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Fiscalía General de la Nación judicializó a ocho personas que, al parecer, hacían parte de una organización transnacional dedicada al contrabando y al lavado de activos por $71.500 millones en Colombia. El caso avanza hacia el juicio, donde el reto clave será lograr sentencias condenatorias.

Las autoridades informaron sobre la captura de seis ciudadanos chinos y dos colombianos, señalados de integrar una presunta red criminal que operaba entre China y Bogotá. La Fiscalía especializada para el contrabando, con apoyo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, lideró el operativo en el marco de la llamada Operación San Marcos.

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Según información oficial del ente investigador, el procedimiento fue uno de los golpes más importantes contra el contrabando en los últimos años.

Las incautaciones en el rubro de máquinas, aparatos eléctricos y sector afines sumaron 547 casos por más de $20.288 millones en 2026 - crédito @DIANColombia/X
Las autoridades capturaron a seis ciudadanos chinos y dos colombianos señalados de integrar una red criminal transnacional entre China y Bogotá - crédito @DIANColombia/X

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación imputó a los ocho procesados los delitos de facilitación del contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.

Según el informe presentado, todos los investigados negaron los cargos, por lo que aclararon que el proceso continuará bajo las etapas ordinarias del sistema penal colombiano.

Alcance de la investigación: ‘modus operandi’ y cifras

De acuerdo con la investigación, la organización habría ingresado mercancía al país de manera irregular por un valor que supera los $9.100 millones. Las autoridades sostienen que la red empleaba siete sociedades comerciales para importar productos a través del puerto de Buenaventura, con destino final en la capital del país colombiano. La presunta estructura, además, habría lavado más de $71.500 millones utilizando esas empresas como fachada para legitimar los recursos obtenidos ilícitamente.

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El caso fue asumido por un grupo interinstitucional ante el carácter transnacional de la organización, subrayó la Fiscalía. De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, la coordinación entre diferentes agencias resultó clave para documentar los movimientos financieros y la ruta del contrabando.

Expertos y autoridades lograron identificar y desmantelar puntos de distribución de autopartes ilegales en cuatro localidades clave de la capital colombiana - crédito Mebog
La Operación San Marcos fue liderada por la Fiscalía con apoyo de la Dian y la Dijín contra una estructura dedicada al contrabando - crédito Mebog

Etapas judiciales y retos para la Fiscalía

Cabe aclarar que con la imputación de cargos concluyó la primera fase del proceso. A continuación, la Fiscalía deberá presentar y sustentar el material probatorio para demostrar tanto la existencia de la organización como la responsabilidad individual de cada uno de los procesados. El avance hacia una eventual condena requerirá la valoración de pruebas, la resolución de solicitudes de las partes y la práctica de nuevas evidencias en juicio.

La defensa de los investigados dispondrá de las garantías procesales previstas, incluyendo la presentación de sus propios elementos probatorios y la posibilidad de controvertir la tesis de la Fiscalía. La decisión final dependerá de la suficiencia de la evidencia recaudada, en línea con los parámetros del sistema judicial colombiano.

Contexto y relevancia del operativo

El comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación subrayó que la investigación y las capturas marcan solo el inicio de un proceso judicial complejo. Las autoridades recalcaron la importancia de la articulación institucional para atacar las redes de contrabando y lavado de activos con alcance internacional.

Imagen de referencia. La Dian incautó más de 10 millones de cigarrillos en Urabá antioqueño durante un operativo contra el contrabando - crédito @DIANColombia/X
La investigación sostiene que la red ingresó mercancía de manera irregular por más de $9.100 millones a través del puerto de Buenaventura - crédito @DIANColombia/X

Es preciso mencionar que el impacto financiero de la operación, así como la dimensión transnacional de la red, llevan a las autoridades a considerar este caso como un referente en la lucha contra el crimen económico en Colombia. El proceso judicial determinará si la evidencia permite establecer la existencia de la organización y la responsabilidad penal de los procesados.

La Fiscalía continuará con la presentación de pruebas y la coordinación con la Dian y la Dijín, mientras la justicia colombiana define los pasos siguientes en este proceso relevante para la lucha contra la criminalidad organizada.

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