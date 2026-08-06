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Karol G reveló detalles de su nuevo álbum de estudio, a un día de su lanzamiento: tendrá una canción enteramente en inglés

A través de sus redes sociales, la cantante colombiana compartió algunos detalles sobre ‘No me arrepiento de este amor’ y sus expectativas sobre la experiencia que busca brindar a sus fans

La cantante anticipó lo que describió como un viaje emocional superincreíble” con un video previo a la publicación del álbum en plataformas digitales - crédito @karolg/TikTok

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Karol G publicó este jueves 6 de agosto de 2026 un video en su cuenta de TikTok con instrucciones precisas para sus seguidores sobre cómo quiere que vivan la experiencia de escuchar su sexto álbum de estudio, No me arrepiento de sentir tanto, que llegará a las plataformas digitales el viernes 7 de agosto.

“Si pueden hacerlo en sus camas, mirando para el techo, ojalá solos, porque a veces cuando uno escucha música con alguien más, dependiendo de la opinión de otro, como que se cambia tu propia opinión acerca de lo que estás sintiendo y lo que estás escuchando”, dijo la intérprete, que incluso se aventuró a sugerir mantener solo una luz encendida en la habitación.

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El mensaje busca preparar emocionalmente a su audiencia para lo que la Bichota describió como “un viaje emocional superincreíble” con “un poquito de todo”. La artista reconoció que ninguna explicación sería suficiente para transmitir lo que el proyecto significa para ella.

El álbum, distribuido por Bichota Records en colaboración con Interscope Records, reúne 14 canciones y apuntaría a marcar un alejamiento del sonido festivo y tropical de Tropicoqueta, su trabajo anterior, para explorar una faceta más personal y vulnerable. Entre los colaboradores del disco figuran Drake, Bruno Mars, Greg Gonzalez —vocalista de Cigarettes After Sex— y Judeline junto a Rusowsky.

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No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrnado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram
No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrnado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram

Uno de los puntos más reveladores del reel, fue la confirmación de que su nuevo larga duración contará con una canción completamente en inglés.

“No quiero que la vean como: ‘Ah, es la nueva canción en inglés de Karol G’”, advirtió. La artista explicó que siempre ha estado abierta a hacer música en otros idiomas, pero solo cuando el proceso fluye de forma orgánica. En este caso, dijo, la canción “me encontró”: “Decía exactamente lo que sentía, cómo lo sentía, literal. Era perfecta para lo que estaba viviendo”.

Las colaboraciones del proyecto también tienen un peso personal para la artista. “Tuve la oportunidad de trabajar con los artistas que hacían literal parte de mi playlist personal”, afirmó, lo que, según ella, convierte al disco en una pieza aún más especial. El concepto visual del álbum se apoya en tonos azules y una estética de introspección, coherente con el mensaje de autenticidad que atraviesa todo el proyecto.

'No me arrepiento de sentir tanto': Karol G presenta el repertorio y los invitados de su nuevo álbum - crédito @karolg / Instagram
'No me arrepiento de sentir tanto': Karol G presenta el repertorio y los invitados de su nuevo álbum - crédito @karolg / Instagram

Hasta la fecha se publicaron dos sencillos de esta producción. El primero fue Después de ti, su colaboración con Greg Gonzalez que fue estrenada durante el paso de la antioqueña por el Festival de Coachella en abril pasado. El segundo, Matadora, fue producido por Tainy y Cashmere Cat, y fue estrenada durante la primera noche de la gira Viajando Por El Mundo Tropi Tour en Chicago. Durante el tercer concierto de la gira en Washington, Karol G también interpretó en vivo un tercer tema, Si Lo Ven.

La artista tiene programadas más de 60 presentaciones en distintos países como parte de su gira mundial, y se espera que el lanzamiento del disco adquiera más protagonismo en el repertorio de los próximos conciertos de la gira que comprende un paso por Norteamérica hasta octubre, a lo que seguirán una serie de fechas en noviembre por América Latina. Las paradas incluyen México, Costa Rica, y Colombia —tres fechas en el estadio El Campín de Bogotá—, donde cerrará su 2026.

La famosa cantante paisa sigue descrestando al mundo con su éxito - crédito Karol G / Instagram
Karol G presentará 'No me arrepiento de este amor' en Colombia con tres fechas en el estadio El Campín de Bogotá - crédito Karol G/Instagram

La gira se reanudará en enero de 2027 con pasos por Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, República Dominicana y Puerto Rico que la mantendrán ocupada hasta febrero. Luego, entre junio y julio realizará una serie de fechas por Europa coincidiendo con la temporada de verano, cerrando de manera tentativa en el estadio San Siro de Milán, Italia, el 24 de julio de 2027.

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