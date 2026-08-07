Diputado del Parlamento Europeo celebró la llegada de Abelardo de la Espriella al poder en Colombia y criticó a Petro: “Enemigo de la verdad”

El eurodiputado Hermann Tertsch aseguró que la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia implica un capítulo "magnífico" para el país - crédito @hermanntertsch/X

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Hermann Leopold Tertsch, diputado de derecha del Parlamento Europeo, llegó a Cali, Valle del Cauca, donde se llevará a cabo la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. La ceremonia se realizará el 7 de agosto, a las 3:00 p. m., en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC).

De acuerdo con el eurodiputado, que viajó al país con una delegación del partido político español Vox, el cambio de Gobierno que tendrá Colombia es positivo, puesto que pasará de una administración de izquierda, liderada por el mandatario Gustavo Petro, a una de derecha, representada por De la Espriella.

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Desde su perspectiva, el país pasó por años “realmente tristes” y que, ahora que De la Espriella llegará al poder, la Nación se unirá a un “cambio de era” que se está presentando en Iberoamérica y en Europa.

“La veo llena de ilusión y llena de emoción. Después de estos años realmente tristes, unos años que han desmarcado, yo creo que estamos ante un cambio de era en toda Iberoamérica, todo el mundo en realidad, porque está pasando en Europa también. En Europa están creciendo también las mismas posiciones de defensa de la libertad, de defensa de la empresa, de realmente de cortar con esos intervencionismos y esas injerencias”, dijo el diputado a los medios de comunicación.

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El eurodiputado aseguró que el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella se suma a un cambio que se está evidenciando en el mundo en materia política, tendiente a la derehca - crédito Colprensa

A su juicio, la transición generalizada hacia gobiernos de derecha que se está evidenciando es “espectacular” y “Colombia es la joya de la corona en ese sentido”.

Por otro lado, criticó el hecho de que, en 2023, el presidente Gustavo Petro recibiera la Llave de Oro de la Villa de Madrid, la cual le fue entregada por el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida. El mandatario local indicó que el otorgamiento de la llave constituía un “símbolo de gratitud” por la visita de Petro y una “muestra de aprecio” a la población colombiana.

“A nosotros nos avergonzó profundamente que Petro fuera agasajado en el parlamento español, que recibiera también la Llave de Oro de la ciudad de Madrid por parte del Partido Popular, nada menos, que tenía que haber tenido un poquito más de cuidado a la hora de homenajear a alguien con el perfil de Petro”, aseveró.

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El eurodiputado criticó la política de Paz Total de Gustavo Petro - crédito Ovidio González/Presidencia

De acuerdo con el eurodiputado, el perfil del jefe de Estado colombiano saliente sería el de “un enemigo de la verdad y de la libertad”. Incluso, aseguró que el presidente sería uno de esos símbolos que ha llevado “dolor, miseria, sangre, pobreza” al territorio durante 50 años.

Asimismo, en diálogo con El Meridiano, comparó a Gustavo Petro con el actual mandatario de España, Pedro Sánchez, a cuyo Gobierno calificó como “criminal”. En sus declaraciones, el diputado aseguró que un punto en común que tendrían las administraciones de Colombia y España sería el acercamiento y diálogo con organizaciones criminales.

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En el caso del Gobierno Petro, esas conversaciones con los grupos armados hacen parte de la política de Paz Total que implementó, la cual estaba orientada a desescalar la violencia en el país por medio de acuerdos pactados entre el Estado y los criminales. Sin embargo, varias de esas negociaciones no surtieron efecto.

El eurodiputao comparó a Pedro Sánchez, presidente de España, con el mandatario Gustavo Petro - crédito Fabian Bimmer/Reuters

“Es un Gobierno que trabaja contra su pueblo. El Gobierno español es muy parecido a lo que tenía aquí Petro, en que ha estado haciendo complicidades y negociaciones y acuerdos con los peores criminales que existen. Un Sánchez se parece mucho a Petro y a la gente de Petro. (...) Sánchez es Petro”, precisó Tertsch al informativo citado.

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En consecuencia, reiteró su respaldo al cambio de administración en Colombia y auguró buenos resultados para Abelardo de la Espriella. “Yo creo que eso se acaba, gracias a Dios se acaba, y eso nos mete en un capítulo realmente distinto de la historia, que creemos que puede ser un capítulo absolutamente magnífico”, indicó el eurodiputado a los medios de comunicación.