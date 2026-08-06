Se vendría un golpe en el mercado de fichajes: Santa Fe tendría a una recordada figura de Millonarios

Santa Fe quiere hacer una buena presentación en Liga BetPlay, Copa Sudamericana y Copa Colombia en lo que queda de 2026 - crédito Colprensa

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Santa Fe sorprendió a los aficionados con la contratación de un jugador en el mercado de fichajes, que fue Kevin Balanta, y de resto mantuvo a prácticamente toda la plantilla del primer semestre que fue eliminada de la Copa Libertadores y avanzó a semifinales de la Liga BetPlay.

Sin embargo, el rojo se movió rápido y lograría la contratación de un recordado jugador de Millonarios, el cual tuvo dos ciclos y se ganó el cariño de la afición por su talento y ser uno de los canteranos que ascendió en uno de los momentos más complicados de los embajadores en los últimos años.

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De esta manera, Santa Fe por fin contaría con el equipo listo para disputar no solo la Liga BetPlay y la Copa Colombia, en la que ganó 2-0 ante Unión Magdalena en la ida de la primera fase, sino los octavos de la Copa Sudamericana frente a River Plate, el objetivo principal del semestre.

Un fichaje sorpresivo

A cuatro días del cierre del mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II, los cardenales se encontraban en la búsqueda de un hombre para el frente de ataque, sobre todo por los costados porque la mayoría juegan por el interior con Hugo Rodallega, Nahuel Bustos y Franco Fagúndez.

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Fue así como Santa Fe dio con nada menos que Emerson Rivaldo Rodríguez, extremo que se encuentra en el fútbol de Bulgaria, pero es recordado por su paso por Millonarios, conjunto con el que debutó en 2020, salió subcampeón en 2021, año en el que también fue vendido al Inter Miami, y en 2024 regresó en el primer semestre, pero no rindió.

Emerson Rodríguez estaría a un paso de firmar contrato con Santa Fe para el segundo semestre de 2026 - crédito @JulianCaperaB/X

Según periodista como Julián Capera y Felipe Sierra, el jugador firmará contrato después de llegar a un acuerdo de su salida del Botev Plovdiv de Bulgaría, donde también jugó con el Ludogorets, y llevaba un tiempo en la carpeta de los bogotanos, pero solo hasta ahora se llegó a un acuerdo.

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El paso de Rodríguez a Santa Fe es similar al de Santiago Mosquera en 2024, cuando volvió a Colombia para ser del rojo, pese a que era canterano y recordada figura de Millonarios por salir campeón en 2017, y se convirtió en referente del club por su desempeño y alcanzar la décima estrella en 2025.

Emerson Rodríguez jugando su último partido con Millonarios, en el triunfo 2-0 ante Junior por la Liga BetPlay 2024-I - crédito Colprensa

Queda por conocer más detalles de la vinculación, que sería hasta junio de 2026, y cuándo sería su debut, pues la idea es que se encuentre en las mejores condiciones antes del compromiso frente a River Plate el 19 de agosto, en el estadio El Campín, ya que un hombre de su velocidad y talento será clave.

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“Vamos por todo”

En rueda de prensa, el técnico Pablo Repetto habló sobre la clave del triunfo de Santa Fe sobre Unión Magdalena por 2-0 en Bogotá, que le dio ventaja en la primera fase de Copa Colombia: “Era el momento debido a que teníamos que dar descanso a algunos jugadores. Entraron con personalidad y estos minutos pueden servir para el futuro; esa era la idea. Tomamos el partido con seriedad, siendo conscientes de la cercanía con los futuros partidos, por eso la rotación. Nos quedamos tranquilos con la actitud del equipo. Independientemente de los jugadores que estén, vamos a hacer todo para lograr los resultados”.

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, está seguro de que el equipo peleará en todos los frentes en el segundo semestre de 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Sobre el encuentro ante Boyacá Chicó por Liga BetPlay, el uruguayo no se confía del mal momento de los ajedrezados: “Cada partido es diferente, vamos a enfrentar a un equipo que viene golpeado, va a ser duro, hay que estar en un 100%. Se habla mucho del partido con River y eso puede distraer; hay que estar enfocados primero en el sábado. Necesitamos un resultado positivo para acercarnos al objetivo, que es estar entre los ocho”.

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Finalmente, Repetto dejó claro que Santa Fe tiene plantilla para afrontar tres competencias: “Se ve lo físico, pero también está la parte mental, lo que desvía un torneo internacional y el nombre de un rival como River; la gente no habla de este partido o el de Chicó, la gente dice que hay que ganarle a River, pero tenemos un grupo maduro, por eso destaco la seriedad del equipo, estamos fuertes en esa parte. Vamos por todo, después veremos, no es fácil; vamos por la Copa, la Sudamericana y la Liga”.