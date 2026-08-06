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En video: Jhon Jáder Durán anotó su primer gol oficial con Benfica, en la victoria 6-1 por Europa League 2026

El delantero colombiano ingresó desde el banco de suplentes al minuto 64′ y al 87′ marcó su primera anotación en un partido por puntos con el equipo portugués

Golazo de Jhon Durán, el primero oficial con Benfica. Fue el quinto para la goleada 6-1 ante Hearts en fase previa de la Europa League 2026. Tres partidos, dos goles y una asistencia - crédito Premier Sports
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Jhon Jáder Durán sigue dejando señales de adaptación en Portugal. El delantero colombiano marcó su primer gol oficial con Benfica en la goleada 6-1 sobre Hearts, en el partido de ida de la tercera ronda previa de la Europa League 2026. El atacante ingresó desde el banco de suplentes y necesitó poco más de 20 minutos para hacerse presente en el marcador, en una noche en la que el conjunto portugués dio un paso importante hacia la siguiente fase del torneo.

El compromiso disputado en Lisboa quedó prácticamente resuelto antes del ingreso del colombiano. Benfica dominó de principio a fin y construyó una amplia ventaja gracias a los goles de Rafa, Tomás Araújo, Vangelis Pavlidis y Gianluca Prestianni. Cuando el marcador ya reflejaba un 4-0, el cuerpo técnico decidió darle minutos a Durán, quien reemplazó al delantero griego Pavlidis en el minuto 64. En ese mismo momento también ingresó el colombiano Richard Ríos, otro de los fichajes del club para esta temporada.

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Así celebró Jhon Jader Durán su primer gol oficial con el Benfica de Portugal, lo hizo en fase previa de Europa League - crédito Benfica
Así celebró Jhon Jader Durán su primer gol oficial con el Benfica de Portugal, lo hizo en fase previa de Europa League - crédito Benfica

Así fue el partido de Jhon Jáder Durán

La presencia de Jhon Jáder Durán se hizo notar casi de inmediato. Cuatro minutos después de entrar al terreno de juego tuvo una opción clara dentro del área, pero su remate de pierna izquierda fue controlado por el arquero rival.

Más adelante volvió a intentarlo con un disparo desde media distancia que terminó por encima del arco, dejando claro que buscaba con insistencia su primera celebración oficial con la camiseta del Benfica.

La recompensa llegó en el minuto 87. Benfica recuperó el balón y lanzó un contraataque que terminó con una asistencia de Andreas Schjelderup para Durán. El colombiano apareció en el centro del área y definió con un remate de zurda para establecer el 5-1 parcial, anotando así su primer tanto oficial con el conjunto portugués en competencias europeas.

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Poco después, Schjelderup convirtió un penalti para sellar el definitivo 6-1 a favor de los portugueses.Aunque el gol llegó cuando el partido estaba ampliamente controlado, representa un nuevo impulso para el atacante colombiano, quien continúa sumando confianza desde su llegada al club.

Benfica
Jhon Jáder Durán ya había anotado gol con Benfica, pero lo había hecho en partido amistoso - crédito Benfica

Jhon Jader Durán ya había marcado con el Benfica

Antes del inicio oficial de la temporada ya había celebrado frente a Belenenses en un compromiso de preparación, y ahora trasladó esa efectividad a un encuentro de competencia internacional. El delantero acumula tres presentaciones con Benfica, dos goles y una asistencia desde que comenzó su etapa en Portugal.

Las estadísticas también reflejan una actuación activa. Durán disputó cerca de media hora, participó en varias acciones ofensivas y encontró el premio en los minutos finales. Además del gol, registró dos remates previos y colaboró en labores defensivas, incluso concediendo un tiro de esquina tras despejar un balón.

Richard Ríos también tuvo acción en el partido, lo hizo ingresando desde el banco de suplentes al minuto 64' - crédito Filipe Amorim/EFE
Richard Ríos también tuvo acción en el partido, lo hizo ingresando desde el banco de suplentes al minuto 64' - crédito Filipe Amorim/EFE

Richard Ríos, de la selección Colombia, también jugó

Richard Ríos, por su parte, también tuvo participación en el tramo final del compromiso y contó con una oportunidad mediante un cobro de tiro libre que se marchó desviado. El desarrollo del encuentro confirmó la superioridad del Benfica. El equipo portugués abrió el marcador apenas al segundo minuto con Rafa y antes del descanso ya ganaba 3-0 gracias a las anotaciones de Tomás Araújo y Pavlidis.

En la segunda parte amplió la diferencia con Prestianni, mientras que Hearts solo pudo descontar mediante Tom Renaud cuando el resultado ya era irreversible. Luego aparecieron Durán y Schjelderup para completar la goleada.Con este resultado, Benfica quedó muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la fase previa de la Europa League.

La diferencia de cinco goles deja al equipo portugués con una amplia ventaja para afrontar el compromiso de vuelta como visitante la próxima semana, mientras que Durán buscará mantener la racha goleadora y seguir ganando protagonismo dentro de la plantilla. Su primera anotación oficial con el club llega en un momento oportuno y ratifica el buen inicio de una etapa en la que aspira a consolidarse como una de las principales alternativas en el frente de ataque.

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