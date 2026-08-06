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América de Cali teme un fallo de Dimayor por el caso Yhormar Hurtado: podría perder puntos y quedarse sin un defensor

El club está a la espera de que la Dimayor tome una decisión sobre el caso de Yhormar Hurtado, debido a dos denuncias por inscripción irregular del jugador

América de Cali
América de Cali lleva tres triunfos seguidos, pero dos de ellos bajo demanda por posible inscripción irregular de Yhormar Hurtado - crédito Colprensa
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América de Cali es uno de los equipos de mejor campaña de la Liga BetPlay, junto al Independiente Medellín, al ser los únicos con puntaje perfecto de nueve unidades en tres jornadas, pero los Diablos Rojos son líderes por su diferencia de gol de +10 en la tabla de posiciones.

Sin embargo, ese buen momento se caería rápido si la Dimayor falla en contra del rojo por el caso de Yhormar Hurtado, una de las contrataciones del club para la defensa, disputó los dos primeros encuentros y fue suspendido provisionalmente mientras el comité disciplinario analiza al situación.

Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó demandaron sus respectos partidos ante el América, buscan los puntos por posible inscripción irregular de Hurtado, bajo el argumento de que estuvo en tres equipos en la temporada, y el técnico David González dejó ver su preocupación por lo que podría pasar.

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“Ojalá la respuesta sea rápida”

Los rojos vienen de festejar ante Once Caldas en el estadio Manizales, donde sacó adelante un compromiso complicado, lleno de retos y un gol anulado a favor del local, pero que resolvió en los últimos minutos para vencer por la mínima diferencia y quedarse con los tres puntos.

Al final del encuentro, el entrenador David González afirmó que hubo dificultades en América por el caso de Yhormar Hurtado, debido a que la suspensión provisional se dio en la noche del 4 de agosto, justo cuando el defensor se encontraba en el hotel de concentración con sus compañeros.

David González
El técnico David González empezó la Liga BetPlay con tres victorias en el América de Cali, en las primeras tres jornadas - crédito Colprensa

“Felicitar a estos chicos que vienen haciendo las cosas muy ben y esperando que podamos tener una respuesta pronta de la situación de Yhorman Hurtado, así como apareció tan de repente la suspensión y nos tocó traer un jugador por tierra, porque ya habíamos viajado, ojalá que así de rápido pueda salir la respuesta y así de rápido podamos tenerlo disponible para poder jugar el domingo”, dijo el técnico.

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Para González, si la Dimayor falla en contra del América, no solo se perdería el liderato y seis puntos, sino a dos hombres en la misma posición porque Mateo Castillo salió lesionado contra Once Caldas y no se sabe el tiempo de recuperación en el segundo semestre porque dependerá del cuerpo médico.

Yhormar Hurtado
Yhormar Hurtado no puede jugar durante siete días con el América por una suspensión de la Dimayor - crédito América de Cali

“Mateo tiene un trauma a la altura del tobillo, un poco más arriba. No puedo dar aquí un dictamen médico, habrá que esperar su evolución. Esto más nos tiene que llevar a que ojalá la respuesta en el caso de Yhorman sea rápida, o sino nos veremos afectados”, explicó el entrenador en rueda de prensa.

“Lo teníamos en la cabeza”

Con respecto al compromiso en el estadio Palogrande, el entrenador del América de Cali explicó que el club se preparó para afrontar un encuentro complicado por la táctica del rival, su poder ofensivo con Dayro Moreno y jugar en la altura, pero la paciencia y aprovechar cada oportunidad fue clave para llevarse los tres puntos como visitante.

Once Caldas vs. América
Once Caldas y América de Cali se vieron en el estadio Palogrande de Manizales, por la tercera fecha de la Liga BetPlay - crédito América de Cali

Lo teníamos en la cabeza, sabemos que estamos para empezar a cambiar y escribir páginas que ojalá tengan un buen final. Un partido de dos buenos equipos, entendimos la manera de Once Caldas de buscar la manera de llegar al arco contrario, con balones más largos, con cambios de orientación, lo trabajamos de buena manera”, dijo David González.

El técnico también se refirió a la expulsión de Jefry Zapata, otro momento clave para la victoria del América porque se deshizo de un hombre importante en el ataque del rival: “Tuvimos antes de la expulsión un par de opciones muy claras para habernos ido arriba. Después la expulsión cambia un poco el partido, hace que nosotros seamos los que podamos irnos al frente, imponer condiciones y terminar ganando”.

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