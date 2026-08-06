Una balacera desató el pánico cerca de Unicentro en el norte de Bogotá: delincuentes huyeron con un reloj de $40 millones

Un asalto a mano armada transformó la tranquilidad de la zona comercial en pánico y confusión, cuando seis hombres robaron un costoso reloj y escaparon bajo una lluvia de disparos - crédito @PasaenBogota / X

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Una balacera sembró el pánico en el sector de Santa Bárbara Occidental, en el norte de Bogotá, luego de que un grupo de delincuentes ejecutara el robo de un reloj avaluado en cerca de $40 millones en las inmediaciones del centro comercial Unicentro.

Según informaron las autoridades, el violento episodio ocurrió el jueves 6 de agosto, cuando seis sujetos ingresaron a una casa comercial ubicada sobre la carrera 15, uno de los corredores comerciales más transitados de la ciudad.

Robo planificado en una zona de alta afluencia

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, los asaltantes llegaron en un vehículo y tres motocicletas e ingresaron al establecimiento con un plan coordinado, según explicó el teniente coronel Ricardo Chávez Camargo, comandante operativo de Seguridad Ciudadana No. 1.

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Mientras algunos distraían al empleado, otro rompió la vitrina con una maceta y tomó el reloj de lujo. El objeto hurtado estaba valuado en aproximadamente $440 millones, un dato que subraya la magnitud del golpe delictivo.

El operativo de la Metropolitana revisa grabaciones para reconstruir la fuga y ubicar a los seis involucrados, según el teniente coronel Ricardo Chávez Camargo, quien pidió apoyo ciudadano para recuperar la pieza sustraída - crédito Policía Bogotá

En declaraciones públicas, el oficial detalló: “Inicialmente, estas personas intentan distraer al empleado de esta casa comercial y uno de estos delincuentes con una maceta rompe la vitrina tomando un reloj que estaría evaluado aproximadamente en 40 millones de pesos. Estamos indagando y haciendo una trazabilidad de cámaras donde ya tenemos unas características puntuales, tanto de un vehículo y tres motocicletas que habrían estado implicadas en el hecho”.

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Pánico y disparos en las calles de Usaquén

El escape de los responsables provocó un intercambio de disparos en el sector, lo que generó alarma entre comerciantes, trabajadores y visitantes. Un testigo relató a través de X “que nunca había escuchado tantos disparos en la zona”, mientras en redes sociales se difundieron videos y testimonios que evidenciaron el temor de quienes transitaban por el área.

La situación obligó a decenas de personas a resguardarse en locales y viviendas cercanas, mientras las autoridades reaccionaban para controlar el caos. El hecho ocurrió cerca del centro comercial Unicentro, uno de los puntos con mayor tráfico peatonal y vehicular en el norte de Bogotá. La balacera puso en evidencia la preocupación recurrente sobre la seguridad en sectores comerciales de alta concurrencia en la capital colombiana.

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Policía Metropolitana de Bogotá acordonan la zona tras el intercambio de disparos registrado en inmediaciones de Unicentro - crédito @PasaenBogota / X

Investigación y acciones de la Policía

Tras el asalto, la Policía Metropolitana de Bogotá activó protocolos de búsqueda y desplegó un operativo para dar con el paradero de los responsables. Los investigadores revisan cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de escape y obtener detalles que permitan identificar a los implicados.

El teniente coronel Chávez Camargo indicó que hay avances relevantes: “Tenemos algunas características ya del vehículo y de las motocicletas que habían participado, ya para tener características más puntuales y poder determinar quiénes habrían cometido este hecho”.

Las autoridades también investigan si alguna persona resultó lesionada durante el intercambio de disparos. Según el teniente coronel, en algunos videos de seguridad se observa a un presunto miembro de seguridad privada realizando disparos, lo que está bajo revisión para esclarecer su posible intervención y si hubo víctimas asociadas a la balacera.

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La Policía Metropolitana de Bogotá informó que los asaltantes llegaron en un vehículo y tres motocicletas para cometer el robo - crédito @PasaenBogota / X

Reacciones y ambiente de inseguridad

El episodio desencadenó numerosas reacciones en redes sociales, en las que los habitantes y comerciantes de la zona expresaron su preocupación por el incremento de robos violentos. Una de las publicaciones más compartidas fue la de una internauta que afirmó: “No había escuchado tantos disparos en mi vida y crecí en Bello. Había estado invicta en la capital hasta ahora”.

El hecho se suma a una serie de incidentes que generó inquietud sobre la seguridad en el norte capitalino, especialmente en corredores comerciales donde circulan miles de personas a diario. La Policía Metropolitana de Bogotá mantiene las investigaciones abiertas y solicitó colaboración ciudadana para ubicar a los responsables y recuperar el reloj de lujo sustraído.

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