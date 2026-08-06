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Eduin Caz celebró su cumpleaños en Colombia con un concierto privado de Jorge Celedón

El festejo que unió a figuras mexicanas y colombianas dejó varios videos que se viralizaron en las redes sociales en pocos minutos

Jorge Celedón fue uno de los invitados de honor al cumpleaños de Eduin Caz en la antesala de los conciertos de Grupo Firme en Tunja y Bucaramanga - crédito Conciertos Colombia / TikTok

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Eduin Caz celebró su cumpleaños en Colombia junto al artista vallenato Jorge Celedón y el reconocido cantautor mexicano Josi Cuen, poco antes de los conciertos que Grupo Firme ofrecerá en Tunja y Bucaramanga.

El vocalista de la popular agrupación musical nació el 30 de julio de 1994 en Culiacán, Sinaloa, pero luego de las celebraciones con sus seres queridos festejó en Colombia en un encuentro con Celedón y Cuen, que están en el país para promocionar Naturalita, su colaboración reciente junto a Jorge Medina.

La reunión se viralizó el 5 de agosto de 2026, justo antes de las presentaciones del grupo en Tunja el 6 de agosto y en Bucaramanga el 8 de agosto.

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Eduin Caz se ve muy alegre en las imágenes de la celebración circularon en redes sociales y mostraron un encuentro marcado por la música entre artistas mexicanos y colombianos que entonaron éxitos de la talla de Cuatro rosas, uno de los vallenatos colombianos más importantes de la historia, pues fue escrito por el fallecido Omar Geles.

El artista colombiano fue uno de los invitados destacados de la noche - crédito Jorge Celedón / Instagram
El artista colombiano fue uno de los invitados destacados de la noche - crédito Jorge Celedón / Instagram

Jorge Celedón no sabía que haría parte de la celebración de Eduin Caz

La fiesta sorpresa organizada por Grupo Firme para Eduin Caz terminó con la presencia inesperada del cantante colombiano Jorge Celedón, que asistió sin invitación tras la insistencia de Josi Cuen, que lo llevó como acompañante.

En una entrevista con la emisora La Kalle, Cuen explicó que la decisión fue espontánea y que su fin era que el vocalista de Grupo Firme conociera en persona a uno de los máximos representantes del vallenato, al destacar la admiración que existe en México por la trayectoria del artista.

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Celedón confirmó la historia entre risas: “Fue de sorpresa, José me invitó que no yo no estaba invitado ni nada, pero José me invitó de colado”.

El músico mexicano justificó su insistencia con una frase sobre la sencillez del colombiano: “Jorge Celedón no sabe que es Jorge Celedón” y aseguró que el encuentro era una oportunidad para acercarlo al festejado y al resto de la agrupación.

El artista tenía pena de asistir, pero terminó en el evento como una de las figuras principales - crédito Colprensa
El artista tenía pena de asistir, pero terminó en el evento como una de las figuras principales - crédito Colprensa

Reacciones de los internautas

Entre los comentarios de los internautas al verlo entonar el vallenato se encuentran: “Eduin Caz es demasiado ambiente”, “Ya es un colombiano más”, “Sitios donde me emperra no haber estado” y “Eduin es un colombiano más”.

Las grabaciones mostraron al famoso vocalista de la agrupación musical con una corona, como homenajeado de la noche. Además, el pastel de cumpleaños era de Dragon Ball, por lo que también se robó todas las miradas.

Ante los videos de la noche, los seguidores de los famosos también dejaron otras reacciones de sorpresa por la actuación del artista local como: “Grandes exponentes de la música mexicana y colombiana, gracias grupo firme por querer nuestra tierra”, “Nada como el vallenato”, “Eterno Jorgito Celedón” y “Ese temazo de Jorge Celedón se lo sabe todo el mundo”.

La reunión no solo dejó una imagen de cercanía entre figuras de la música mexicana y colombiana, sino que demostró la importancia del vallenato para algunas personas en México que dejaron sus comentarios en las publicaciones de los videos: “Shido👍 saludos desde Monterrey, la capital de la música vallenata en México” y “Esto es música carajo no mamadas”.

La agrupación liderada por Eduin Caz vuelve a colocarse en el centro de un debate sin resolución en el país.
Eduin Caz sigue brillando en Colombia - crédito @grupofirme / Instagram

La agenda de Grupo Firme en Colombia

La banda tiene programada una presentación el 6 de agosto en Tunja, en el Estadio La Independencia. Dos días después se espera que tengan una actuación en Bucaramanga, en el Estadio Américo Montanini.

En cuanto a la agenda de Jorge Celedón, se sabe que se está preparando para presentarse el 17 de septiembre en el Movistar Arena y el 26 de septiembre en La Macarena. Esa referencia aparece en medio de la visita que lo reunió con Eduin Caz y Josi Cuen en Colombia.

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