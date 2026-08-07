Joven denunció un caso de acoso en un bus de Transmilenio en Bogotá: “El silencio nunca debería proteger a un acosador”

La joven relató su testimonio sobre un incidente de acoso presenciado en el sistema de transporte Transmilenio, donde un hombre tocó la pierna de una pasajera joven - crédito marcelaalmanzap / TikTok

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La ciudadana Marcela Almanza contó que decidió hacer una denuncia pública tras presenciar un episodio de acoso en Transmilenio, en Bogotá. Según relató, un hombre “ya de edad” se acercó a una joven, le puso “una mano en la pierna” y le preguntó: “Si me siento aquí, ¿no te da miedo?”.

En un video publicado el 5 de agosto de 2026 en TikTok, Almanza afirmó que iba con su pareja “más o menos a las seis de la tarde hacia el centro” cuando notó que, tras bajarse un grupo grande de pasajeros, en la parte trasera del bus quedaron el hombre y la joven. “Me volteé, la miré a ella, le dije como: ‘¿Conoces a esta persona?’”, contó. La chica, según su testimonio, respondió: “No conozco a esta persona”.

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Almanza dijo que encaró al hombre en ese momento. “Le grité que qué le pasaba, que cuál era su problema”, relató, y sostuvo que el sujeto se cambió de puesto para quedar “al frente” de ella y “empezar a burlarse” por su reacción. En ese intercambio, recordó, el hombre le reprochó que si la joven “no estaba incómoda”, ella no debía intervenir.

La usuaria explicó que insistió en que el silencio de la víctima no implicaba consentimiento: “El hecho de que no estuviera reaccionando igual a mí no significaba que no estuviera incómoda”.

El sujeto habría acosado a la joven y hasta llegó a tocarla sin su consentimiento, lo que provocó la reacción de la otra pasajera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según su relato, el hombre intentó volver a sentarse junto a la joven: “Ella se levantó, se fue a la parte de enfrente y yo simplemente seguí hablando con mi pareja, pero con mucho miedo porque el señor no me quitaba la mirada”.

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La denunciante aseguró que buscó ayuda del conductor del vehículo: “Fui a donde el conductor a informarle de la situación para que me ayudara a avisarle a la central. No pasó nada”, señaló, y agregó que el hombre “seguía intentando acercarse a la muchacha”.

“Nadie en todo el Transmilenio, en su mayoría hombres, hicieron nada”, afirmó y continuó criticando la reacción de los demás pasajeros: “La indiferencia me chocó muchísimo porque no podía creer que viendo la situación claramente que yo estaba viendo, la gente no hiciera absolutamente nada”.

Al bajar del bus, contó que la joven se acercó a agradecerle: “Cuando me bajé del Transmilenio, la chica me agradeció por haberla defendido”. Después, según su versión, ella y su pareja buscaron a policías y personal del sistema para informar lo ocurrido, pero no supieron nada más.

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La denunciante reprochó la falta de reacción de los pasajeros ante el acoso en Transmilenio - crédito Colprensa

La joven que realizó el video dijo que, al reconstruir el trayecto, el hombre había intimidado a la joven desde antes: “Nos dimos cuenta que el señor llevaba intimidándola todo el camino, que le estaba diciendo que ‘si no le daba miedo ir sola, para dónde vas’”.

En el cierre del video, Almanza indicó que tomó una foto del hombre y pidió difundirla para prevenir a otras personas: “Les dejo la foto acá para que, si lo reconocen, puedan hacer visible su cara y que la gente sepa que es un acosador”, dijo, y rechazó que ese tipo de situaciones se traten como parte de la rutina: “No puedo aceptar ni creer que el acoso sea algo normal. No es normal”.

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La usuaria afirmó que el conductor no activó apoyo tras el reporte de acoso en Transmilenio - crédito Christian Castillo/Colprensa

La joven acompañó el video con un texto en el que demuestra su indignación por lo ocurrido: “El acoso no es normal. No es un ‘malentendido’, no es un ‘piropo’ y mucho menos algo que debamos aprender a soportar o ignorar. Decidí hacer esta denuncia pública porque no quiero seguir normalizando este tipo de situaciones. Ninguna mujer debería sentirse intimidada o insegura por el simple hecho de usar el transporte público”.

Y le pidió a los ciudadanos compartir el video: “Si este mensaje llega a más personas, podemos generar conciencia y evitar que otras mujeres pasen por lo mismo (...) El silencio nunca debería proteger a un acosador”.

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