Lina Tejeiro e Iván Marín fueron captados almorzando juntos: fans se preguntan si su pelea en ‘MasterChef Celebrity’ no es real

En redes sociales se viralizó el registro detrás de cámaras de la producción, evidenciando una convivencia tranquila entre las dos figuras públicas - crédito Luisa Vergara / Instagram

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La comediante Luisa Vergara, que participa en la edición de 2026 de MasterChef Celebrity Colombia, sorprendió a los seguidores del popular concurso de cocina al mostrar una escena poco esperada de la actriz Lina Tejeiro y el comediante Iván Marín juntos y sin tener ninguna pelea.

La famosa captó a los dos participantes, que han causado revuelo por sus interacciones durante las emisiones de los primeros capítulos del concurso, mientras se les veía almorzando solos en la misma mesa y con una tranquilidad que generó rumores sobre lo que sucede en el detrás de cámaras de este tipo de producciones.

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Al parecer, los famosos estaban en uno de los cortes del reality, aprovechando para comer algo y fue en ese momento cuando la famosa los captó en cámara. Debido a que el programa fue grabado hace meses, hasta ahora se está conociendo el material y los seguidores se mostraron sorprendidos por la actitud tan diferente que mostraron los personajes.

Los participantes no se llevarían tan mal como parece - crédito Cortesía Canal RCN

Luisa Vergara no solo subió el video, sino que escribió: “Tras bambalinas con Lui! Cómo así que llegué tarde a decirle a Colombia que la productora Lina Tejeiro y el comediante Iván Marín no se llevan mal en MasterChef Celebrity Colombia”.

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En las imágenes se mostró una interacción entre los involucrados. Luisa los grabó diciendo: “Pero vean este almuerzo tan hermoso de ellos dos. Lo que ven en televisión es falso. Todo está armado, son los mejores amigos”.

A la afirmación, Lina respondió: “Todo es libreteado” y, por su parte, Iván Marín dijo: “Todo es montado”. Entre risas, la actriz aseguró lo siguiente: “Iván sí cocina”. A esto, Luisa aseguró: “Y Lina no cocina mejor que tú, dile. Yo no puedo creer. O sea, yo no puedo creer este almuerzo tan hermoso”.

Lina Tejeiro compartió el video en las diferentes plataformas digitales y el comediante también lo publicó con la siguiente frase: “Jajaja, nos pillaron. Pero en serio, entre Lina Tejeiro y yo no hay problemas. Gracias Luisa Vergara por capturar este momento en ‘Tras bambalinas con Lu’”.

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El comediante aseguró que no tiene ningún inconveniente con la actriz - crédito Iván Marín / Instagram

Entre las reacciones de los internautas que siguen el famoso programa se destacan algunas como: “Se nota que entre todos ustedes el ambiente es muy bacano, lo que pasa es que ustedes necesitan hacer estas cosas para salir un poco de la presión”, “Yo si decía que esa mala actitud tenía que ser mentira” y “Yo si decía que ellos en la vida real son amigos y la esposa de Ivan es súper amiga de la mamá de Lina”.

Entre tanto, Lina Tejeiro decidió responder a dos comentarios puntuales. En el primero de ellos una usuaria de X le dijo: “No aguantaste la presión y te tocó juntarte con el putica”, a lo que la actriz contestó: “Jajajajajaja la que sigue creyendo que eso es en vivo”.

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El otro comentario al que la famosa reaccionó fue: “No mor, destratada mal en tv nacional ya no hay”, al que respondió con las siguientes palabras: “Peores funas he tenido”, teniendo en cuenta que siempre ha recibido críticas por su forma de ser o relaciones amorosas.

Los participantes tuvieron desacuerdos, pero su relación fuera del set sería otra - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los tensionantes momentos entre Lina Tejeiro e Iván Marín

Durante una transmisión en vivo, Lina Tejeiro dijo que su cruce con Iván Marín en MasterChef Celebrity empezó el primer día de grabaciones, tras un comentario en tono de humor del comediante sobre su vida sentimental y exparejas. La actriz aseguró que decidió responderle con la misma dinámica: “Si tú me la vas a montar a mí, yo te la voy a montar a ti”.

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Tejeiro sostuvo que el público solo vio sus réplicas porque el comentario inicial de Marín habría quedado fuera de la edición, lo que, según su versión, llevó a que algunos seguidores interpretaran sus palabras como ataques sin contexto. La escena mencionada no fue emitida, por lo que su explicación corresponde a su relato de lo ocurrido durante la grabación.