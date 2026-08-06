Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Lina Tejeiro e Iván Marín fueron captados almorzando juntos: fans se preguntan si su pelea en ‘MasterChef Celebrity’ no es real

El video fue publicado por otra de las participantes del concurso, y la famosa actriz lo reposteó en sus redes sociales

En redes sociales se viralizó el registro detrás de cámaras de la producción, evidenciando una convivencia tranquila entre las dos figuras públicas - crédito Luisa Vergara / Instagram

Guardar

La comediante Luisa Vergara, que participa en la edición de 2026 de MasterChef Celebrity Colombia, sorprendió a los seguidores del popular concurso de cocina al mostrar una escena poco esperada de la actriz Lina Tejeiro y el comediante Iván Marín juntos y sin tener ninguna pelea.

La famosa captó a los dos participantes, que han causado revuelo por sus interacciones durante las emisiones de los primeros capítulos del concurso, mientras se les veía almorzando solos en la misma mesa y con una tranquilidad que generó rumores sobre lo que sucede en el detrás de cámaras de este tipo de producciones.

PUBLICIDAD

Al parecer, los famosos estaban en uno de los cortes del reality, aprovechando para comer algo y fue en ese momento cuando la famosa los captó en cámara. Debido a que el programa fue grabado hace meses, hasta ahora se está conociendo el material y los seguidores se mostraron sorprendidos por la actitud tan diferente que mostraron los personajes.

Los participantes no se llevarían tan mal como parece - crédito Cortesía Canal RCN
Los participantes no se llevarían tan mal como parece - crédito Cortesía Canal RCN

Luisa Vergara no solo subió el video, sino que escribió: “Tras bambalinas con Lui! Cómo así que llegué tarde a decirle a Colombia que la productora Lina Tejeiro y el comediante Iván Marín no se llevan mal en MasterChef Celebrity Colombia”.

PUBLICIDAD

En las imágenes se mostró una interacción entre los involucrados. Luisa los grabó diciendo: “Pero vean este almuerzo tan hermoso de ellos dos. Lo que ven en televisión es falso. Todo está armado, son los mejores amigos”.

A la afirmación, Lina respondió: “Todo es libreteado” y, por su parte, Iván Marín dijo: “Todo es montado”. Entre risas, la actriz aseguró lo siguiente: “Iván sí cocina”. A esto, Luisa aseguró: “Y Lina no cocina mejor que tú, dile. Yo no puedo creer. O sea, yo no puedo creer este almuerzo tan hermoso”.

Lina Tejeiro compartió el video en las diferentes plataformas digitales y el comediante también lo publicó con la siguiente frase: “Jajaja, nos pillaron. Pero en serio, entre Lina Tejeiro y yo no hay problemas. Gracias Luisa Vergara por capturar este momento en ‘Tras bambalinas con Lu’”.

El comediante aseguró que no tiene ningún inconveniente con la actriz - crédito Iván Marín / Instagram
El comediante aseguró que no tiene ningún inconveniente con la actriz - crédito Iván Marín / Instagram

Entre las reacciones de los internautas que siguen el famoso programa se destacan algunas como: “Se nota que entre todos ustedes el ambiente es muy bacano, lo que pasa es que ustedes necesitan hacer estas cosas para salir un poco de la presión”, “Yo si decía que esa mala actitud tenía que ser mentira” y “Yo si decía que ellos en la vida real son amigos y la esposa de Ivan es súper amiga de la mamá de Lina”.

Entre tanto, Lina Tejeiro decidió responder a dos comentarios puntuales. En el primero de ellos una usuaria de X le dijo: “No aguantaste la presión y te tocó juntarte con el putica”, a lo que la actriz contestó: “Jajajajajaja la que sigue creyendo que eso es en vivo”.

El otro comentario al que la famosa reaccionó fue: “No mor, destratada mal en tv nacional ya no hay”, al que respondió con las siguientes palabras: “Peores funas he tenido”, teniendo en cuenta que siempre ha recibido críticas por su forma de ser o relaciones amorosas.

Una mujer y un hombre usan delantales blancos con el logo de MasterChef. La mujer sostiene una cuchara de madera, el hombre tiene barba y expresión triste.
Los participantes tuvieron desacuerdos, pero su relación fuera del set sería otra - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los tensionantes momentos entre Lina Tejeiro e Iván Marín

Durante una transmisión en vivo, Lina Tejeiro dijo que su cruce con Iván Marín en MasterChef Celebrity empezó el primer día de grabaciones, tras un comentario en tono de humor del comediante sobre su vida sentimental y exparejas. La actriz aseguró que decidió responderle con la misma dinámica: “Si tú me la vas a montar a mí, yo te la voy a montar a ti”.

Tejeiro sostuvo que el público solo vio sus réplicas porque el comentario inicial de Marín habría quedado fuera de la edición, lo que, según su versión, llevó a que algunos seguidores interpretaran sus palabras como ataques sin contexto. La escena mencionada no fue emitida, por lo que su explicación corresponde a su relato de lo ocurrido durante la grabación.

Temas Relacionados

Lina TejeiroIván MarínMasterChef CelebrityColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gianni Infantino llegó a Colombia para asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: fue recibido por Ramón Jesurún

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol estuvo presente en el aterrizaje del máximo líder de la FIFA para asistir al evento político

Gianni Infantino llegó a Colombia para asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: fue recibido por Ramón Jesurún

EN VIVO | Cali y otras ciudades se movilizan este 7 de agosto: Marchas, protestas y llamados a desobediencia civil por la posesión presidencial

Organizaciones sociales se concentrarán este 7 de agosto en Cali, mientras autoridades advierten que no permitirán bloqueos ni daños

EN VIVO | Cali y otras ciudades se movilizan este 7 de agosto: Marchas, protestas y llamados a desobediencia civil por la posesión presidencial

Caso Kevin Acosta: Fiscalía pide investigar al presidente Petro e imputar a médicos y directivos de la EPS

El debate gira en torno a la posible negligencia médica, la protección de la privacidad de los pacientes y el manejo institucional de la crisis

Caso Kevin Acosta: Fiscalía pide investigar al presidente Petro e imputar a médicos y directivos de la EPS

EN VIVO - Posesión presidencial: Iván Cepeda liderará actos de oposición el 7 de agosto

El Pacto Histórico convocó concentraciones en Barranquilla, Bogotá y Cali como actos alternos a la ceremonia presidencial

EN VIVO - Posesión presidencial: Iván Cepeda liderará actos de oposición el 7 de agosto

Así fue como Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia, pasó de ser un exitoso abogado a jefe de Estado en menos de un año

Con una campaña que hizo de los símbolos patrios uno de sus principales distintivos y los vinculó a promesas de seguridad, “mano dura” contra el crimen y recuperación del orden, el fundador de Defensores de la Patria se posesionó como nuevo mandatario de los colombianos

Así fue como Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia, pasó de ser un exitoso abogado a jefe de Estado en menos de un año
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Coronel del Ejército señalado de espionaje: recibía $60 millones al mes por mantener informada a la disidencia de Calarcá de los operativos en su contra

Coronel del Ejército señalado de espionaje: recibía $60 millones al mes por mantener informada a la disidencia de Calarcá de los operativos en su contra

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

ENTRETENIMIENTO

Vanessa de la Torre anunció su salida de Caracol Radio: “Recibí una llamada inesperada”

Vanessa de la Torre anunció su salida de Caracol Radio: “Recibí una llamada inesperada”

Shakira y ‘Dai Dai’ superaron los 700 millones de reproducciones en YouTube: así lo celebró la cantante

Eduin Caz celebró su cumpleaños en Colombia con un concierto privado de Jorge Celedón

Así celebró Sofía Vergara el estreno de su serie animada infantil ‘Koati’ en ViX

Karol G reveló detalles de su nuevo álbum de estudio, a un día de su lanzamiento: tendrá una canción enteramente en inglés

Deportes

Gianni Infantino llegó a Colombia para asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: fue recibido por Ramón Jesurún

Gianni Infantino llegó a Colombia para asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: fue recibido por Ramón Jesurún

México venció a Colombia y se quedó con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: así fue el partido

Marco Silva, técnico de Benfica, calificó el primer gol de Jhon Jáder Durán con el equipo: “Es un ejemplo”

La Juventus habría encontrado la solución para el fichaje de Jhon Lucumí: un colombiano sería la clave

Nairo Quintana aplaza su retiro: ya no se despedirá en la Vuelta a España