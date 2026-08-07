Luis Fernando Velasco, exministro de Gustavo Petro involucrado en el escándalo de la Ungrd, quedará en libertad: esto se sabe

Luis Fernando Velasco hizo parte del gabinete del saliente presidente Gustavo Petro como ministro de Interior - crédito Carlos Ortega/EFE

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La Corte Suprema revocó en la tarde del jueves 6 de agosto de 2026 la medida de aseguramiento contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, vinculado en el escándalo al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y ordenó que recupere la libertad antes de que el proceso entre en una nueva fase. Se trata de una decisión que causó revuelo en el último día del Gobierno de Gustavo Petro.

La medida, según se ha conocido, llegó a menos de una semana de la audiencia preparatoria fijada para el 12 de agosto, en la que seguirá su juicio junto al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla: otro de los implicados en este megacaso, de los cuales los testigos principales son el exdirector de la Ungrd Olmedo López y su exsubdirector Sneyder Pinilla, que revelaron presuntas actuaciones irregulares.

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Según reveló La FM, la Sala de Casación Penal del alto tribunal dejó sin efectos la determinación que había tomado el Tribunal Superior de Bogotá y le ordenó a la magistrada de primera instancia expedir de inmediato las actuaciones necesarias para materializar la salida de prisión. El fallo fue notificado en la fecha en curso, por lo que el extitular de la cartera, oriundo de Popayán, podrá recobrar su libertad.

Tanto Luis Fernando Velasco como Ricardo Bonilla fueron ministros en el Gobierno del presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia - Colprensa

“Ordenar a la magistrada con función de control de garantías a cargo de la primera instancia en el asunto antes referido que, una vez le sea notificada esta decisión, emita inmediatamente las órdenes derivadas de la pérdida de efectos de la citada medida de aseguramiento”, se leyó en la decisión en favor de Velasco, tomada por la magistrada Aura Rosero. El 7 de abril Bonilla también había salido de la cárcel.

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El extitular del ministerio del Interior, que también fue senador de la República, estaba recluido en una guarnición militar en Cali, donde permanecía mientras avanzaba el proceso penal en su contra por el entramado de corrupción en la Ungrd: en el que se le sindica de haber direccionado millonarios contratos para el favorecimiento de congresistas, a cambio de que ellos apoyaran los proyectos presidenciales.

El exministro del Interior Luis Fernando Velasco ha sido salpicado por las declaraciones del exsubdirector de Gestión del Riesgo Sneyder Pinilla - crédito Ungrd - Colprensa

Juicio contra Luis Fernando Velasco seguirá pese a decisión de dejarlo en libertad

En efecto, el alto tribunal revocó la detención preventiva que pesaba en su contra, pero el proceso penal no se detiene y continuará con la audiencia mencionada. Lo llamativo del caso es que su salida de prisión coincidiría con el aplazamiento que la defensa había pedido semanas atrás y que ya había sido advertido por el despacho que lleva el caso, pues en principio la audiencia debía efectuarse el 30 de junio.

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La defensa de Velasco, en su momento, solicitó aplazarla porque necesitaba revisar el material que la Fiscalía estaba dispuesta a descubrir tras la acusación. Tras la petición, la respuesta del magistrado Jorge Caldas fue la de aceptarla, aunque según los reportes del caso dejó con ello constancia de que esa reprogramación podía incidir en una eventual solicitud de libertad, que tendrá una serie de efectos.

En su determinación, la Sala de Casación Penal no solo revocó la medida, sino que también le ordenó al Tribunal Superior de Bogotá emitir una nueva determinación. Ese giro modifica una situación judicial de Velasco, que se entregó el 18 de diciembre de 2025 y, pese a pedir la libertad el 30 de abril de 2026, se determinó que el exfuncionario permaneciera privado de la libertad.

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Luis Fernando Velasco salió del ministerio del Interior en julio de 2024, al considerar que su etapa en el Ejecutivo había culminado y por diferencias con el presidente Gustavo Petro - crédito SIG

Y es que después de dos días de audiencia, en aquella ocasión la Sala de Primera declaró acusados a Luis Fernando Velasco y a Ricardo Bonilla dentro del caso por corrupción en la Ungrd. En el caso del primero, el caucano es señalado de integrar una red que no solo direccionó contratos, sino que pagó coimas a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, a cambio de su respaldo legislativo.

Los delitos atribuidos al exfuncionario incluyen concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Velasco ha rechazado esos señalamientos y, en su defensa, sostuvo que es inocente, que no se apropió de recursos públicos y que responderá en las etapas del juicio; motivos que en su momento lo llevaron a presentarse de manera voluntaria ante la justicia.

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