‘El Tino’ Asprilla inspiró ‘Faustino’, el nuevo tema de Carabin3 junto a Blessd y otros artistas: así suena el avance

Este es el adelanto de la canción a la que Faustino Asprilla sirvió como inspiración - crédito carabin3_/Instagram

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Faustino “el Tino” Asprilla volverá a ser protagonista fuera de las canchas. El exdelantero de la selección Colombia, recordado por su paso por clubes como Parma y Newcastle United, fue la inspiración para Faustino, un nuevo sencillo del artista antioqueño Carabin3, en el que también participan Blessd, Geezydee, Tury y Young Fatty.

La canción toma el nombre del exfutbolista y lo menciona como una referencia en la letra, en la que los intérpretes hacen alusión a su personalidad y al impacto que tuvo en el fútbol colombiano. Según explicó Carabin3, la idea surgió durante una sesión de estudio en la que inicialmente trabajaba junto a Blessd y Geezydee, a la que posteriormente se unieron Tury y Young Fatty hasta convertirla en una colaboración colectiva.

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“Faustino siempre ha representado una forma muy colombiana de hacer historia: auténtico, irreverente y sin miedo a romper las reglas. Esa energía fue la inspiración para esta canción. Queríamos hacer un tema que se sintiera nuestro, que hablara el lenguaje de la calle y que representara la fuerza que tiene hoy el movimiento urbano colombiano”, afirmó el artista.

Faustino Asprilla, después de su etapa como futbolista profesional, ha incursionado en la música y como panelista de programas en periodismo deportivo - crédito Faustino Asprilla

Junto con el anuncio del lanzamiento también se conocieron fragmentos del videoclip, grabado en una finca de Santa Fe de Antioquia. De acuerdo con la producción, las altas temperaturas de la jornada quedaron reflejadas en las imágenes, que acompañarán el estreno oficial del sencillo, ya disponible en plataformas digitales.

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Con 19 años, Carabin3 llega a este lanzamiento después de realizar una gira nacional por 13 ciudades colombianas y de recibir un reconocimiento por el desempeño de su canción “Musa”. Ahora suma a varios exponentes del género urbano en una producción que utiliza la figura de Asprilla como uno de sus ejes narrativos.

Él es Carabin3, cantante colombiano que se inspiró en Faustino Asprilla para su nueva canción junto a Blessd - crédito Carabin_3

La relación de Faustino Asprilla con la música

Aunque su carrera estuvo ligada al fútbol, esta no es la primera vez que el nombre de Faustino Asprilla aparece vinculado con la industria musical. En 1993 grabó una canción junto al Grupo Niche, por iniciativa del fallecido Jairo Varela.

El tema, conocido como “Tino y Gol” o “Ilusión de cantar”, fue registrado en español e italiano durante la etapa en la que el delantero brillaba con el Parma. Sin embargo, nunca fue publicado. Con el fracaso de la selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos 1994, el proyecto quedó archivado.

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Su imagen también estuvo relacionada con otros escenarios musicales. En los años noventa apareció en fotografías promocionales del álbum Virtual XI, de la banda británica Iron Maiden, cuyos integrantes seguían de cerca su desempeño en el fútbol inglés. Además, en 2017 participó como actor principal en el videoclip de una canción de música popular, donde interpretó el papel de un hombre infiel.

Ahora, más de tres décadas después de aquella experiencia con Grupo Niche, el exjugador vuelve a ser mencionado en una producción musical, esta vez como inspiración para una canción del género urbano.

El exfutbolista y dos veces mundialista con la selección Colombia colabora en ESPN Colombia como panelista - crédito ESPN Colombia

Los negocios que ha desarrollado después del fútbol

Tras su retiro como futbolista profesional, Asprilla ha diversificado sus actividades fuera del deporte. Una de las más conocidas está relacionada con su finca Santino, ubicada en Tuluá (Valle del Cauca), donde mantiene cultivos de caña de azúcar que se han convertido en una de sus principales fuentes de ingresos.

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También ha desarrollado distintos emprendimientos comerciales utilizando su imagen. En 2016 lanzó una marca de preservativos y posteriormente presentó un energizante elaborado con ingredientes como borojó, chontaduro y maca. Asimismo, incursionó en la comercialización de alimentos, entre ellos una línea de morcillas.

En el ámbito empresarial también enfrentó dificultades. En 2021 se acogió a un proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades como persona natural debido a obligaciones vencidas relacionadas con algunos de sus negocios.

Paralelamente, Asprilla ha mantenido presencia constante en los medios de comunicación. Desde hace varios años trabaja como comentarista deportivo en ESPN y ha participado en diferentes programas de televisión y producciones sobre su trayectoria.

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