Margarita Rosa de Francisco contestó a video de Catalina Aristizábal hablando sobre el futuro político de Colombia

Catalina Aristizábal cuestionó el rumbo del país y exigió transparencia en Colombia - crédito @julibmoya/X

La discusión pública sobre el rumbo político de Colombia suma nuevos matices con las declaraciones de la presentadora y modelo Catalina Aristizábal, quien expresó en redes sociales su preocupación por la situación actual del país.

La comunicadora instó a la ciudadanía a defender valores fundamentales ante lo que describió como “un gobierno corrupto”, subrayando la importancia de la participación electoral y la vigilancia ciudadana. “Debemos exigir transparencia y actuar con responsabilidad”, manifestó Aristizábal, llamando a la movilización: “Todos a votar, todos a votar”.

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La postura de Aristizábal no se limitó al plano político, sino que también apeló al sentido familiar. La presentadora cuestionó el porvenir de las próximas generaciones en Colombia y planteó la necesidad de garantizar condiciones para el desarrollo personal y la libertad de elección.

“¿Qué futuro le queremos dar a nuestros hijos? Queremos educación, queremos oportunidad, queremos ser libres, libres de poder no solamente elegir, sino libres de poder crear nuestros sueños”, sostuvo. Además, reafirmó su deseo de regresar al país junto a su familia cuando existan garantías de oportunidades para todos: “Claro que queremos volver a Colombia, creemos en nuestro país y queremos que nuestros hijos y nietos disfruten de un país con oportunidades”.

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Margarita Rosa de Francisco respondió a video de Catalina Aristizábal - crédito @labiennale/Instagram - @julibmoya/X

Por su parte, Lucas Jaramillo, esposo de Aristizábal, introdujo una perspectiva de análisis sobre las alternativas políticas.

Jaramillo destacó que resulta preferible “ponerle control a un gobierno potencial de Abelardo en caso de que no sea lo que todos esperamos”, antes que entregar el país a quienes, según él, representan la continuidad de la violencia armada. “No es solo la guerrilla ideal. No, no, no”, remarcó Jaramillo, quien también pidió firmeza en defensa de la nación.

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Las opiniones de la pareja generaron reacciones inmediatas. Entre ellas, sobresalió la respuesta de la actriz Margarita Rosa de Francisco, quien cuestionó la coherencia de los llamados a la defensa de la patria.

De Francisco planteó una interrogante sobre el compromiso real de las élites en caso de una eventual militarización nacional: “Les creo si cuando militaricen todo el país sacan a los hijos de las universidades donde estén estudiando y los mandan al frente a defender con firmeza esa patria que tanto aman, con el indio, el negro, es decir, con el pobre”.

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Margarita Rosa de Francisco desafió a las élites tras el debate político en Colombia - crédito @margaritavasola/X

La controversia en torno a las declaraciones de Aristizábal y Jaramillo evidenció la intensidad del debate político en Colombia y la polarización presente de cara a las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio, donde se enfrentarán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Margarita Rosa de Francisco: “Si gana la derecha, lloraré y a gritos”

La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco compartió en su cuenta de X (@Margaritavasola) su reacción ante la posibilidad de un triunfo de la derecha en la primera vuelta presidencial.

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“Si gana la derecha, lloraré, y a gritos”, expresó la actriz vallecaucana, anticipando un escenario de derrota para su sector político tras la primera vuelta del 31 de mayo de 2026.

La actriz y presentadora se pronunció en sus redes sociales sobre las elecciones del 31 de mayo - crédito @Margaritavasola/X

De Francisco descartó cualquier señalamiento de fraude y asumió una postura autocrítica sobre el resultado. “No creo que haya que excusarse en que hubo fraude”, señaló, agregando que “a la mitad del país no le llegó la obra del gobierno, por las razones que sean”. En su mensaje también analizó el avance de Abelardo de la Espriella, a quien identificó como “la fantasía del individuo exitoso que él quiere personificar”.

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La conductora abordó su rol en la discusión política y reconoció errores en el debate público. “No es inteligente ni útil llenar de adjetivos a una persona para tratar de degradarla”, escribió, y agregó que ese comportamiento “no me hace mejor moralmente” y que cometió “un error” que no repetirá.

En el cierre de su publicación, Margarita Rosa reafirmó su respaldo a Iván Cepeda y se comprometió a seguir promoviendo sus propuestas porque cree “plenamente” en ellas. Finalmente, aceptó el fallo de las urnas: “Habrá que respetar la decisión de un pueblo esperanzado”.

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