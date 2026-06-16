Colombia

Liga de Gobernantes Anticorrupción hizo oficial su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial

El movimiento político señaló que en un eventual gobierno del líder de Defensores por la Patria le exigirá controles sobre contratación, autonomía de los organismos de vigilancia y rendición de cuentas

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El movimiento político señaló que en un eventual gobierno del líder de Defensores por la Patria le exigirá controles sobre contratación, autonomía de los organismos de vigilancia y rendición de cuentas - crédito Reuters/Liga de Gobernantes Anticorrupción
La administración de Petro hizo que el grupo político decidiera expresar su apoyo al candidato de derecha - crédito Reuters/Liga de Gobernantes Anticorrupción

La Liga de Gobernantes Anticorrupción anunció este 16 de junio de 2026 su respaldo total a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial y fijó el sentido político de ese apoyo en una doble advertencia: evitar “cuatro años más de lo mismo” y frenar, según su comunicado, el riesgo de “caer en el comunismo”.

Desde Bucaramanga, la organización sostuvo que antes de la primera vuelta había asumido el compromiso de acompañar a quien se enfrentara al llamado “heredero de Petro” y trasladó ahora ese apoyo a la fórmula integrada por De la Espriella y José Manuel Restrepo.

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La Liga afirmó que su decisión se fundamenta en el resultado del último ciclo político hace cuatro años atrás con la candidatura de Rodolfo Hernández. En efecto, recordó dos errores que, a su juicio, marcaron aquella elección: la abstención de quienes se situaron “por encima del bien y del mal” y el voto de sectores de centro que, según el texto, acompañaron a Gustavo Petro esperando un cambio que “nunca llegó”.

El pronunciamiento no presentó el respaldo como una adhesión sin condiciones. La propia organización planteó que, si el líder del movimiento Defensores de la Patria gana, le exigirá controles sobre contratación, autonomía de los organismos de vigilancia y rendición de cuentas, con la promesa de mantener sobre él la misma vigilancia que hoy dice ofrecerle como aliado electoral.

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La Liga vinculó su apoyo a una crítica directa con balance del Gobierno Petro

El movimiento político señaló que en un eventual gobierno del líder de Defensores por la Patria le exigirá controles sobre contratación, autonomía de los organismos de vigilancia y rendición de cuentas - crédito Liga de Gobernantes Anticorrupción
El movimiento político señaló que en un eventual gobierno del líder de Defensores por la Patria le exigirá controles sobre contratación, autonomía de los organismos de vigilancia y rendición de cuentas - crédito Liga de Gobernantes Anticorrupción

En el comunicado fechado en Bucaramanga, la Liga de Gobernantes Anticorrupción sostuvo que una parte del electorado que votó por Petro “buscando un cambio real” hoy reconoce “con amargura” que esa expectativa no se concretó. La organización resumió esa crítica en cuatro puntos: “La corrupción no disminuyó, la pobreza no cedió, la inseguridad aumentó y el país se polarizó más que nunca”, puntualiza el texto difundido este 16 de junio de 2026.

Esa enumeración fue el núcleo argumental con el que el movimiento justificó su paso hacia la candidatura de Abelardo de la Espriella. Esa decisión fue presentada como una respuesta al deterioro de variables que considera centrales y como un intento de evitar que se repita el desenlace electoral que, según su lectura, facilitó la llegada del actual oficialismo.

Rodolfo Hernández y la Liga de Gobernantes Anticorrupción serán oposición al gobierno Petro
La Liga de Gobernantes Anticorrupción recordó a su lider Rodolfo Hernandez en el comunicado - crédito Colprensa/Presidencia/Liga de Gobernantes Anticorrupción

La referencia a Rodolfo Hernández también ocupó un lugar central en esa construcción. La organización señaló que en aquella candidatura “Colombia vivió dos errores que hoy nos pesan”, una fórmula con la que buscó enlazar el debate de la segunda vuelta actual con la memoria reciente de una elección todavía presente en parte del electorado opositor.

La Liga intentó despejar de antemano cualquier lectura de reparto burocrático o acuerdo transaccional con la campaña que acaba de respaldar. “La Liga no ha pedido nada a la campaña de De la Espriella, ni lo hará. No buscamos cargos, no buscamos contratos, no buscamos visitas ministeriales”, dijo la organización en el comunicado.

Esa frase fue seguida por una definición política sobre la naturaleza del apoyo. “Este respaldo no tiene precio porque no es un negocio”, sostuvo la Liga, que se describió a sí misma como “un partido de ciudadanos” consciente de lo que, según su interpretación, está en juego en la elección.

Abelardo de la Espriella recibió así el apoyo de una organización que, al mismo tiempo, buscó fijar distancia frente a cualquier expectativa de participación en un eventual gobierno. La consecuencia de esa posición, según el propio texto, es que el acompañamiento electoral no elimina la exigencia posterior de control político y vigilancia.

La organización dijo que no entregará un “cheque en blanco” al candidato

Liga de Gobernantes Anticorrupción afirmó que hará control político a De la Espriella si llega a la presidencia - crédito Liga de Gobernantes Anticorrupción
Liga de Gobernantes Anticorrupción afirmó que hará control político a De la Espriella si llega a la presidencia - crédito Liga de Gobernantes Anticorrupción

El comunicado incluyó una cláusula de control sobre el eventual gobierno del candidato apoyado. “Abelardo de la Espriella no recibe un cheque en blanco”, dijo la Liga antes de enumerar tres exigencias concretas: transparencia en la contratación, independencia real de los órganos de control y rendición de cuentas “sin micrófono y sin espectáculo”.

La organización agregó que, si el candidato gana la Presidencia, mantendrá la misma severidad en la vigilancia que hoy expresa en el respaldo. “Lo vigilaremos con la misma firmeza que lo apoyamos”, señaló el comunicado.

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