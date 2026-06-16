Capturaron a dos hombres tras intento de robo a una patrullera de la Policía en Medellín: un delincuente resultó herido

Dos hombres en motocicleta intentando robar a una patrullera de la policía también en motocicleta, en una calle de Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El desenlace inesperado de un intento de robo en el occidente de Medellín dejó a dos jóvenes presuntos delincuentes enfrentando graves consecuencias. Uno de los sospechosos permanece hospitalizado en estado delicado, mientras que el otro fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación tras intentar despojar de su motocicleta a una mujer que resultó ser patrullera de la Policía.

La situación se desarrolló cerca de la estación Laureles, cuando la funcionaria se dirigía a iniciar su turno y fue abordada por dos hombres en moto que la intimidaron con un arma. La respuesta fue inmediata: los uniformados del sector, alertados por los gritos de auxilio, acudieron rápidamente al lugar, según describió el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, de acuerdo con la información suministrada por El Colombiano.

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La intervención de la Policía impidió el robo y derivó en un enfrentamiento donde uno de los implicados recibió un disparo. El funcionario informó que el herido fue trasladado a un centro de salud, donde permanece en estado grave. Además, se incautaron una pistola, un proveedor, tres cartuchos —uno de ellos modificado— y un teléfono móvil en el lugar de los hechos.

El desenlace inesperado de un intento de robo en el occidente de Medellín dejó a dos jóvenes presuntos delincuentes enfrentando graves consecuencias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación oficial confirmó que los presuntos asaltantes tienen 18 y 21 años. El joven que no resultó herido quedó bajo custodia y será procesado por tentativa de hurto y por porte, tráfico o tenencia de armas de fuego. Su cómplice enfrentará los mismos cargos una vez se recupere.

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El hecho ocurrió en la intersección de la calle 41 con carrera 75, un punto donde la rápida acción policial fue clave para frustrar el asalto y garantizar la seguridad de la patrullera. El secretario Villa explicó que los uniformados que participaron en el procedimiento cuentan con respaldo legal y acompañamiento jurídico de la Alcaldía tras el uso de la fuerza en el operativo.

Rastrean por toda la ciudad y retienen la moto de los agresores de una mujer

Una motocicleta implicada en una agresión a una conductora en la Autopista Norte de Medellín fue ubicada rápidamente gracias a la intervención de las autoridades locales.

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Las imágenes muestran que dos hombres en motocicleta detuvieron la marcha y discutieron con la conductora de una camioneta Renault blanca - crédito movilidad_med/Instagram

El hecho, registrado por cámaras de seguridad, mostró a dos hombres descendiendo del vehículo y golpeando a la víctima tras una discusión vial. El episodio fue detectado en tiempo real por el Centro de Control de la Secretaría de Movilidad y el sistema de emergencias 123, que activaron un protocolo de seguimiento utilizando tecnología de reconocimiento de placas para rastrear el recorrido de la motocicleta.

La intervención conjunta de agentes de tránsito y la Policía Metropolitana permitió interceptar la motocicleta cerca del CAI de El Poblado. Se procedió a su inmovilización y a la aplicación de dos comparendos, uno por modificaciones no autorizadas y otro por bloquear la vía. Según Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín, la motocicleta quedó bajo custodia de la Secretaría mientras se realizaba el inventario y la verificación de documentación.

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La administración municipal reiteró su rechazo al acto de violencia y reafirmó la importancia de fortalecer el monitoreo tecnológico y la coordinación entre autoridades para prevenir la impunidad en hechos similares y promover el respeto entre quienes circulan en la ciudad.

Medellín inmovilizó una motocicleta y aplicó dos comparendos tras la agresión a una mujer en la Autopista Norte - crédito Captura video Colombia Oscura

La reciente actuación de las autoridades en Medellín evidencia cómo la coordinación entre la Policía, los organismos de tránsito y el apoyo tecnológico permite enfrentar de manera más efectiva tanto los intentos de robo como los hechos de violencia vial. La rápida intervención policial no solo evitó que se consumara un asalto, sino que también permitió la recolección de pruebas y la incautación de armas, lo que contribuye al esclarecimiento de los hechos y al proceso judicial correspondiente.

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