Colombia

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga al magistrado Rafael Albeiro Chavarro por medida contra Abelardo de la Espriella

La apertura del proceso disciplinario reaviva el debate sobre la intervención institucional y los límites de la justicia en el ámbito electoral colombiano

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El abogado Santiago Trespalacios aseguró que ningún candidato, incluyendo Abelardo de la Espriella, debe ser blanco de una decisión judicial que limita el uso de ciertas prendas de vestir, como la camiseta de la selección Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters y @SoyDefensor_/X
El abogado Santiago Trespalacios aseguró que ningún candidato, incluyendo Abelardo de la Espriella, debe ser blanco de una decisión judicial que limita el uso de ciertas prendas de vestir, como la camiseta de la selección Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters y @SoyDefensor_/X

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial inició una investigación disciplinaria contra el magistrado Rafael Albeiro Chavarro tras la medida cautelar que prohibió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella emplear símbolos patrios y la frase “Firmes por la Patria” en su campaña.

La comisión decidió indagar a Chavarro para esclarecer si su actuación se ajustó al orden legal, o si representó una extralimitación de funciones al restringir recursos de campaña relacionados con la identidad nacional, según lo reveló El Tiempo.

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La investigación busca determinar si su resolución vulneró garantías o derechos de los candidatos y el electorado.

La decisión del magistrado, tomada el 9 de junio, restringió el uso de elementos nacionales en la propaganda electoral de De La Espriella. La medida fue posteriormente suspendida por la Corte Suprema de Justicia tras la admisión de una tutela presentada por el aspirante presidencial.

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El proceso indaga si el juez del Tribunal Superior de Bogotá se excedió al limitar el uso de emblemas nacionales y un eslogan de Abelardo De La Espriella, según reveló - crédito Cesar Quiroz / Reuters
El proceso indaga si el juez del Tribunal Superior de Bogotá se excedió al limitar el uso de emblemas nacionales y un eslogan de Abelardo De La Espriella, según reveló - crédito Cesar Quiroz / Reuters

Chavarro, miembro del Tribunal Superior de Bogotá, fundamentó su orden en la posible afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos a participar en condiciones de igualdad.

Argumentó que usar símbolos nacionales y la citada frase podía cambiar la percepción de imparcialidad en el proceso electoral.

La Corte Suprema de Justicia revocó la decisión pocos días más tarde. El alto tribunal recordó que las medidas cautelares deben ser excepcionalmente aplicadas y requieren una valoración cuidadosa “para evitar que se genere un daño desproporcionado”, de acuerdo con información recopilada por El Tiempo, diario colombiano.

Fundamentos de la investigación disciplinaria

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial designó ponente al magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla para encabezar la indagación.

- crédito @delaespriella_style/Instagram
El magistrado designado deberá recopilar el expediente completo de las tutelas tramitadas en Bogotá y en el alto tribunal, y definir si hubo conducta arbitraria o contraria al ordenamiento jurídico - crédito @delaespriella_style/Instagram

Se ordenó recabar el expediente completo de las tutelas tramitadas, tanto ante Chavarro como en la Corte Suprema, y definir si la actuación fue contraria al ordenamiento jurídico o una conducta arbitraria.

El expediente incluye la posibilidad de escuchar al magistrado investigado en versión libre o permitir que acepte o confirme los hechos. Aunque el proceso permanece reservado, la apertura misma refleja la preocupación institucional por posibles vulneraciones a las reglas y garantías electorales.

La queja presentada por la Red de Veeduría motivó la acción disciplinaria al pedir una revisión de la actuación judicial, considerando que las decisiones adoptadas podían influir en la equidad de la campaña y el cumplimiento de la legislación vigente.

Impacto en la campaña electoral y la vigilancia ciudadana

La restricción al uso de símbolos patrios y la expresión “Firmes por la Patria” impuesta por Chavarro incidió en la campaña presidencial.

Las observaciones descritas por la parte denunciante resaltan el riesgo de alterar el equilibrio electoral en caso de que la medida hubiera permanecido.

La denuncia de la Red de Veeduría —origen del proceso disciplinario— expuso su inquietud por preservar la igualdad de condiciones entre candidatos para el uso de recursos y emblemas nacionales. A la espera de un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema de Justicia, el caso suma un episodio de vigilancia ciudadana sobre la justicia electoral.

Las repercusiones de este proceso muestran una mayor atención pública a la legalidad en el desarrollo de campañas y la gestión judicial.

La investigación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial podría anticipar futuras resoluciones que clarifiquen los límites de intervención judicial en contextos electorales.

El candidato Abelardo de la Espriella proyecta entre 13,5 y 14 millones de votos en la segunda vuelta

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella dijo que espera obtener entre 13,5 millones y 14 millones de votos en la segunda vuelta del 21 de junio de 2026 para derrotar a Iván Cepeda y llegar a la Casa de Nariño, una meta que, según afirmó a Noticias RCN, también busca enviar “un mensaje a aquellos que han querido destruir a Colombia”.

En la misma entrevista con el medio citado, De la Espriella sostuvo que la victoria debería darse por una diferencia de más de dos millones de votos para evitar cuestionamientos al resultado. “Hay que salir a ganar contundentemente el domingo por más de dos millones de votos, porque si no, Cepeda y toda la izquierda radical se van a agarrar de eso para no reconocer el resultado de las elecciones”, dijo al medio.

El aspirante de derecha insistió en que su campaña no debe instalar una sensación de triunfo anticipado. “Esto no se gana hasta que se gana”, afirmó a Noticias RCN, antes de pedir que no se piense “en posiciones” ni en otra cosa distinta a imponerse “contundentemente” el próximo domingo.

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