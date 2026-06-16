Mundial 2026: Alcaldía de Medellín anuncia que la ciudad será sede de la ‘Casa de la Sele’

Medellín compartirá la sede de La Casa de la Sele con Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga - crédito ficogutierrez/Instagram

El Coliseo Iván de Bedout se convertirá en el epicentro de la fiesta futbolera en Medellín (Antioquia), luego de que la ciudad fuera seleccionada como una de las sedes oficiales de La Casa de la Sele, la estrategia de ‘fan-zones’ impulsada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Con esta iniciativa, las autoridades locales esperan recibir hasta 12.000 personas durante el encuentro entre Colombia y Portugal, y cerca de 8.000 asistentes en cada una de las otras jornadas.

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Con la llegada del Mundial, Medellín se suma a Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga como anfitrionas de estos espacios donde los aficionados podrán vivir cada partido de la Selección Colombia en un ambiente gratuito y seguro.

El ingreso se realizará mediante boletería, la cual será distribuida sin costo a través de los canales oficiales del Inder y la Alcaldía.

La Alcaldía de Medellín instalará pantallas gigantes en las 16 comunas y los cinco corregimientos para seguir los partidos de la Selección Colombia - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Los fanáticos encontrarán las puertas abiertas del coliseo desde cuatro horas antes de cada partido y podrán permanecer allí hasta dos horas después de finalizado el encuentro.

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Para los partidos del miércoles 17 y martes 23 de junio, que comenzarán a las 9:00 p. m., se han previsto diversas actividades y activaciones especiales. El tercer compromiso, programado para el 27 de junio, tendrá inicio a las 6:30 p. m.

La Alcaldía también instalará pantallas gigantes en las 16 comunas y los cinco corregimientos, permitiendo que miles de ciudadanos sigan la campaña de la selección cerca de sus barrios y en un entorno comunitario. Todos estos espacios contarán con acompañamiento institucional, presencia de servidores públicos y servicio de ambulancia.

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Las personas que deseen asistir a las ‘fan-zones’ deberán estar atentos a las indicaciones sobre la distribución de entradas, que serán anunciadas por los canales oficiales de la ciudad. De este modo, las familias podrán disfrutar del Mundial sin costo y con garantías de seguridad.

La Alcaldía proyectó una asistencia de 8.000 personas por jornada y de 12.000 para el partido entre Colombia y Portugal- crédito Colprensa

La estrategia busca fortalecer la cultura del fútbol y promover la convivencia alrededor del deporte. El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga indicó: “Medellín está lista para ser una de las sedes oficiales de La Casa de la Sele. Las fan zones de la Selección Colombia de fútbol, donde vamos a vivir juntos cada partido de nuestra selección, también estarán en Medellín. En el Coliseo Iván de Bedout vamos a transmitir todos los partidos de la primera fase y, por supuesto, los que vengan después”.

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Con el despliegue de pantallas y actividades, la ciudad se prepara para que ningún hincha se quede por fuera de la emoción mundialista, priorizando la convivencia y el acceso libre a todos los eventos. Así, Medellín se posiciona como punto de encuentro para miles de seguidores de la Selección Colombia durante la cita global.

“Vamos a soñar juntos, a vivir este mundial en familia, entre amigos, con alegría, con cultura del fútbol y con esa pasión que solo tiene nuestra gente. Nos vemos en La Casa de la Selección”, concluyó el mandatario local.

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La Alcaldía de Bogotá habilitará dos pantallas gigantes para ver a Colombia en el Mundial 2026: así puede adquirir sus entradas

El anuncio de la Alcaldía de Bogotá sobre la habilitación de dos pantallas gigantes para ver los partidos de la selección Colombia en el Mundial 2026 introduce un sistema de acceso controlado en espacios públicos. La medida, presentada por el alcalde Carlos Fernando Galán, busca evitar aglomeraciones espontáneas y garantizar la seguridad de los aficionados.

El Distrito entregará los pases sin costo hasta agotar cupos y exigirá presentarlos en los accesos de El Tunal y Fontanar del Río, con el fin de ordenar la asistencia por localidades - crédito @CarlosFGalan/X

La administración definió que el ingreso a estos puntos de encuentro será gratuito, pero condicionado a la presentación de una boleta. Las entradas, que se distribuirán hasta agotar existencias, podrán reclamarse en distintos Cade y SuperCade de la ciudad. Las autoridades advirtieron que no se permitirá el acceso sin este pase, aunque la asistencia sea sin costo.

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Cada partido contará con una capacidad máxima de 20.000 personas distribuidas en los dos parques oficiales: 15.000 en el Parque El Tunal y 5.000 en el Parque Fontanar del Río. La distribución de boletas pretende asegurar que los cupos se asignen de forma equitativa a habitantes de diferentes zonas de la ciudad.

La lista de puntos para reclamar entradas incluye SuperCade Suba, SuperCade Bosa, SuperCade Manitas, Cade Tunal, Cade Santa Lucía, Cade La Gaitana, Cade Los Luceros, Cade Muzú, Cade Toberín, Cade Servitá y Cade Santa Helenita. El proceso continuará hasta completar la capacidad permitida en cada parque.

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El alcalde Galán explicó que la ubicación de las pantallas responde a una coordinación con la Federación Colombiana de Fútbol, lo que garantiza la transmisión pública autorizada de los partidos. Esta condición convierte a las dos Fan Zone en las únicas zonas oficiales para ver en grupo los encuentros de la selección en Bogotá.

Para asistir, se estableció una restricción de edad: solo podrán ingresar personas de 12 años en adelante. La administración distrital recalcó que este filtro busca proteger a menores de posibles situaciones de riesgo en eventos masivos.

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