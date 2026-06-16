Sofía Petro reveló si le gustaría o no participar en política cuando su papá salga de la presidencia: "No lo encuentro correcto"

Sofía Petro reveló qué piensa de trabajar en política y si se lanzaría a algún cargo de elección popular - crédito @sofiapetroa/ X

Sofía Petro descartó, por ahora, una candidatura electoral y dijo que no le parece “correcto” dar ese paso mientras su padre, Gustavo Petro, siga en la Casa de Nariño.

“Yo creo que ese no es el paso a seguir y mucho menos mientras mi papá sigue siendo presidente”, afirmó en una entrevista con Caracol Radio.

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En la conversación con la periodista Vanessa de la Torre en el programa Geniales y mayores que yo, la hija del presidente Gustavo Petro y de Verónica Alcocer distinguió entre la política como acción cotidiana y la competencia por cargos públicos.

Al ser consultada sobre si quiere hacer política, respondió que entiende el concepto “en el sentido amplio”, ligado a las decisiones de la vida diaria. “Creo que todos somos supremamente políticos y podemos serlo en nuestras acciones”, sostuvo.

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Su postura sobre una candidatura

Sofía Petro estuvo acompañada por sus padres y hermana - crédito @LaCaballero / X

Cuando De la Torre le planteó si se refería al plano electoral, Sofía Petro respondió: “Yo creo que no, de momento mi respuesta sería que no”.

Ante la mención de posibles listas y candidaturas —Consejo, Cámara o alcaldías—, insistió en que no contempla ese camino y vinculó su postura a la situación institucional de su familia. “No sé, no lo encuentro correcto”, agregó.

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Qué dijo sobre su presente

De la Torre también le preguntó qué hará cuando termine su maestría, prevista para junio, y la joven evitó anticipar definiciones. “Esa es una buena pregunta. “Todavía no sé”, contestó entre risas, según el diálogo emitido por Caracol Radio.

La joven no considera prudente hablar de estos temas cuando su papá todavía gobierna - crédito Joel González/Presidencia

En el tramo final del intercambio, contó a qué se dedica actualmente. “Ahora mismo estoy trabajando como investigadora en PARES”, afirmó.

Sofía defendió las políticas de Iván Cepeda para empresarios y emprendedores

En medio de la contienda electoral en Colombia, Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, intervino en el debate público con un mensaje dirigido a las empresarias y emprendedoras. A través de un video en TikTok, defendió las políticas progresistas impulsadas por el gobierno actual y respaldó la candidatura de Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, de cara a la segunda vuelta presidencial.

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Desde Brasil, donde realiza un intercambio académico, la joven de 21 años respondió a las preocupaciones del sector empresarial sobre las propuestas de izquierda. Su intervención subrayó que las reformas económicas y laborales no buscan perjudicar a las empresas, sino fortalecerlas.

Sofía Petro aseguró que durante el mandato de su padre, Colombia alcanzó el mayor número de empresas registradas en su historia y que los indicadores económicos han sido favorables.

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Sofía Petro explicó cómo las políticas progresistas, como los impuestos diferenciados para pymes y las mejores condiciones laborales, en realidad buscan fortalecer la economía y no destruirla - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

Uno de los ejes de su defensa fue la política tributaria diferenciada para micro, pequeñas y medianas empresas, la cual considera fundamental para equilibrar la carga impositiva. Según explicó, mientras el gobierno anterior aumentó los impuestos de manera uniforme para todas las compañías, la administración de Gustavo Petro implementó criterios de progresividad, permitiendo que los pequeños negocios no asumieran obligaciones similares a las grandes firmas.

En su mensaje, Sofía Petro sostuvo que “el desempleo bajó de doce por ciento a ocho por ciento” y que, según The Economist, Colombia tuvo el mejor rendimiento económico del continente en 2025. Estas afirmaciones buscaron contrarrestar los temores sobre un posible impacto negativo de las políticas progresistas en el entorno empresarial.

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La joven también defendió las reformas laborales, resaltando que los recargos nocturnos y dominicales pueden traducirse en mayor bienestar para los trabajadores y mayor productividad para las empresas. Rechazó las campañas que asocian la izquierda con modelos comunistas y pidió no dejarse influenciar por el “fantasma del comunismo”.

Como complemento, incluyó declaraciones de Iván Cepeda, quien aclaró que su proyecto no propone estatizar la economía ni reemplazar el modelo actual, sino promover “una sociedad próspera dentro del capitalismo”.

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