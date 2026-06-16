Colombia

Defensa de estadounidense en caso de presunto abuso sexual en Bogotá anuncia demanda por difusión de videos tras su liberación por falta de pruebas

El abogado del ciudadano extranjero afirmó que se evalúan acciones judiciales contra quienes difundieron las grabaciones, al considerar que habrían distorsionado lo ocurrido y afectado el proceso legal

Guardar
Google icon
La defensa de Grant Gail anunció acciones legales contra quienes grabaron y difundieron los videos del caso en el norte de Bogotá, al considerar que habrían generado interpretaciones erróneas que derivaron en la investigación - crédito Colprensa y Colombia Oscura/X
La defensa de Grant Gail anunció acciones legales contra quienes grabaron y difundieron los videos del caso en el norte de Bogotá, al considerar que habrían generado interpretaciones erróneas que derivaron en la investigación - crédito Colprensa y Colombia Oscura/X

La defensa del ciudadano estadounidense Grant Gail anunció que emprenderá acciones legales contra las personas que grabaron y difundieron los videos que originaron la polémica en un edificio del norte de Bogotá, un caso que terminó con su libertad tras descartarse indicios de abuso o violencia contra tres menores de edad.

El episodio se originó cuando vecinos del conjunto residencial reportaron una escena en un balcón que interpretaron como sospechosa y difundieron grabaciones en redes sociales, lo que llevó a la intervención de autoridades y a la apertura de una investigación preliminar.

PUBLICIDAD

El abogado Fabio Humar, en declaraciones entregadas a medios como Minuto60, habría afirmado que los responsables de la grabación y la viralización del material podrían enfrentar denuncias por presunto falso testimonio y fraude procesal.

Según su presunto planteamiento, la difusión de los videos habría contribuido a una interpretación errónea de los hechos y a la apertura de una investigación que, con el avance de las pruebas forenses, no encontró respaldo en evidencia médica ni en los testimonios de los menores.

PUBLICIDAD

Humar sostuvo ante el medio citado que el caso generó un impacto reputacional grave sobre su defendido y su familia, al punto de afectar un proceso de adopción internacional que venía desarrollándose desde hacía cerca de tres años.

En esa línea, habría señalado que se evaluará la presentación de acciones penales para determinar si hubo una conducta irregular por parte de quienes grabaron desde el exterior del edificio y difundieron las imágenes en redes sociales, lo que activó la intervención de autoridades judiciales y administrativas.

El ciudadano estadounidense Grant Gail quedó en libertad en Bogotá tras descartarse indicios de abuso o violencia en el caso que lo involucraba con tres menores de edad - crédito Colombia Oscura/X
El ciudadano estadounidense Grant Gail quedó en libertad en Bogotá tras descartarse indicios de abuso o violencia en el caso que lo involucraba con tres menores de edad - crédito Colombia Oscura/X

De acuerdo con lo expuesto, la estrategia de la defensa se centrará en establecer si existió manipulación o tergiversación de la información visual que circuló públicamente y que motivó la intervención de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La defensa también evalúa si la difusión masiva del contenido pudo afectar el debido proceso y la presunción de inocencia del ciudadano extranjero.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al caso como un ejemplo del impacto de la desinformación en redes sociales. El funcionario advirtió que la rápida circulación de contenidos sin verificación puede generar reacciones institucionales y sociales desproporcionadas frente a hechos que aún no han sido esclarecidos.

Sánchez afirmó que “esta amenaza tiene que ver con la desinformación que viaja muy rápido en las redes sociales, viaja más rápido que la verdad, que produce de alguna manera una paranoia colectiva”. Sus declaraciones se produjeron luego de que las autoridades confirmaran que los exámenes médicos y las valoraciones forenses no encontraron evidencia de abuso sexual ni de violencia física contra los tres menores involucrados en el caso.

El caso se conoció a través de redes sociales el domingo 21 de junio de 2026 y llevó hasta la intervención del presidente Gustavo Petro - créditos @camirojas_g/IG | Red social X
El caso se conoció a través de redes sociales el domingo 14 de junio de 2026 y llevó hasta la intervención del presidente Gustavo Petro - créditos @camirojas_g/IG | Red social X

El ministro insistió en que este tipo de situaciones obliga a fortalecer los mecanismos de verificación antes de la difusión masiva de contenidos sensibles, especialmente cuando involucran a niños, niñas y adolescentes, y cuando pueden derivar en señalamientos públicos de alto impacto.

El caso tuvo origen el pasado 14 de junio en un conjunto residencial del barrio Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. Vecinos del edificio reportaron una escena en un balcón que interpretaron como sospechosa, lo que llevó a la presencia de varias autoridades, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia y el Icbf..

Posteriormente, el ciudadano estadounidense fue capturado inicialmente por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Sin embargo, tras la valoración de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el análisis de los testimonios de los menores, la autoridad judicial ordenó su libertad al no existir elementos suficientes que sostuvieran la imputación.

Según la directora del Icbf, Astrid Cáceres, el proceso de adopción internacional que adelantaba la pareja se encuentra actualmente “congelado” debido al impacto del episodio y a la revisión institucional del caso. La funcionaria explicó que la pareja estaba en la fase final del proceso, correspondiente a los últimos días antes de la declaratoria judicial de adopción.

La directora del Icbf, Astrid Cáceres, afirmó que las valoraciones preliminares descartaron violencia física, aunque la investigación por presunto abuso sexual sigue abierta - crédito Composición fotográfica
La directora del Icbf, Astrid Cáceres, afirmó que las valoraciones preliminares descartaron violencia física, aunque la investigación por presunto abuso sexual sigue abierta - crédito Composición fotográfica

En el desarrollo de la investigación preliminar, los tres hermanos involucrados fueron trasladados a un hogar de protección del Icbf, donde han recibido acompañamiento psicosocial y evaluaciones médicas y psicológicas por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte. Las autoridades han insistido en la protección de la identidad de los menores y han solicitado evitar la difusión de los videos originales.

El director de la Policía, general William Rincón, explicó que la intervención se dio tras llamados de la comunidad y la presencia de aproximadamente 200 personas en el lugar. Indicó que la actuación policial respondió al protocolo establecido para casos relacionados con posibles vulneraciones a menores de edad.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro señaló que las imágenes difundidas inicialmente “engañaron a los colombianos” y sostuvo que, según la información verificada posteriormente, el adulto se encontraba auxiliando al menor durante un episodio de atragantamiento o alteración emocional.

Temas Relacionados

Estadounidense abuso sexualNorte de BogotáAbogado Fabio HumarIcbf abusoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Liga de Gobernantes Anticorrupción hizo oficial su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial

El movimiento político señaló que en un eventual gobierno del líder de Defensores por la Patria le exigirá controles sobre contratación, autonomía de los organismos de vigilancia y rendición de cuentas

Liga de Gobernantes Anticorrupción hizo oficial su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta presidencial

Mundial 2026: Alcaldía de Medellín anuncia que la ciudad será sede de la ‘Casa de la Sele’

El Distrito confirmó que el acceso será sin costo y que el punto principal funcionará en el coliseo Iván de Bedout, como parte de las ‘fan-zones’ impulsadas por la Federación Colombiana de Fútbol

Mundial 2026: Alcaldía de Medellín anuncia que la ciudad será sede de la ‘Casa de la Sele’

No ponga las toallas de baño en la cesta de la ropa sucia, está propiciando la generación de hongos y bacterias

Esta práctica común puede generar daños en otras prendas y causar problemas de salud

No ponga las toallas de baño en la cesta de la ropa sucia, está propiciando la generación de hongos y bacterias

ELN liberó a dos investigadores de la Dijín secuestrados hace casi un año en Arauca

Tras casi doce meses retenidos Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza regresaron a la libertad luego de gestiones humanitarias en Arauca

ELN liberó a dos investigadores de la Dijín secuestrados hace casi un año en Arauca

Gustavo Petro cuestionó la denuncia de Abelardo de la Espriella ante una corte de Estados Unidos y pidió que renuncie a esa ciudadanía

El presidente afirmó que respeta a Estados Unidos y a sus ciudadanos, pero rechazó que se intente dirimir allí asuntos ligados a la Constitución, y lo relacionó con eludir fallos sobre símbolos patrios

Gustavo Petro cuestionó la denuncia de Abelardo de la Espriella ante una corte de Estados Unidos y pidió que renuncie a esa ciudadanía
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul preocupó tras accidentarse con su carro en un choque múltiple en carretera: fue atendida de urgencias

Johanna Fadul preocupó tras accidentarse con su carro en un choque múltiple en carretera: fue atendida de urgencias

Imitador de Ozuna denunció amenazas y aseguró que están “suavizando” su versión: esto fue lo que le respondió la jueza

Papás de Mariana Zapata hablan por primera vez sobre Juanda Caribe y la vida sentimental de su hija: sorprendieron con la respuesta

Violeta Bergonzi fue víctima de robo en Bogotá y reveló video donde quedó grabado el momento: “Una rata inmunda”

Así respondió Shakira a los rumores de que usó una doble en la inauguración de la Copa del Mundo 2026

Deportes

Uzbekistán vs. Colombia en Mundial 2026: periodista colombiano le explicó a quienes asistirán al estadio Azteca cómo no perder “dinero y tiempo”

Uzbekistán vs. Colombia en Mundial 2026: periodista colombiano le explicó a quienes asistirán al estadio Azteca cómo no perder “dinero y tiempo”

Exmundialista con Colombia en Rusia 2018 defendió a Falcao en su nuevo rol como comentarista: “No tienes que denigrar a nadie”

Él es Gustavo Puerta, la probable sorpresa de Néstor Lorenzo con la selección Colombia en el debut del Mundial 2026 ante Uzbekistán

Uzbekistán vs. Colombia: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en el Mundial 2026

Lamine Yamal, la estrella de España en el Mundial 2026, confesó que uno de sus primeros recuerdos mundialistas lo vivió gracias al colombiano James Rodríguez