Pelea entre hermanos por una moto terminó en homicidio en Barranquilla: la víctima recibió 12 puñaladas y el presunto agresor quedó detenido

El episodio en el barrio José Antonio Galán, que comenzó por la negativa a prestar una motocicleta, terminó en un ataque con arma blanca - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una discusión entre dos hermanos, identificados como Fabián Costa Dovale y Jhon José, por el préstamo de una motocicleta terminó en un acto fatal en la noche del domingo 2 de agosto de 2026.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el homicidio ocurrió en el barrio Galán de Barranquilla, un caso que dejó a uno de los involucrados muerto, al otro herido y bajo observación permanente por parte de las autoridades judiciales mientras se adelanta la investigación para establecer con precisión cómo se produjo el ataque.

El crimen ocurrió a las 9:30 p. m. en la calle 37 con carrera 2, en el sur de la ciudad. Los informes que circulan en los medios locales como Zona Cero e Impacto News indican que la víctima tenía 55 años y recibió múltiples heridas con arma cortopunzante en el tórax y en un brazo antes de ser trasladada a la Clínica Campbell, donde murió minutos después.

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Según la información recopilada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el conflicto comenzó cuando Fabián Costa Dovale le pidió a su hermano que le prestara una motocicleta. La respuesta fue negativa, porque el vehículo estaba alquilado o comprometido, según lo indicaron las versiones preliminares conocidas.

El sujeto habría atacado a su hermano con un cuchillo - crédito Colprensa

La pelea terminó después de que la víctima recibiera 12 puñaladas

Las primeras indagaciones indican que la discusión pasó de los reclamos verbales al enfrentamiento físico. En medio del altercado, Fabián presuntamente tomó un arma cortopunzante para agredir a su hermano y, según la versión conocida por las autoridades, alcanzó a herirlo por la espalda.

En ese forcejeo, Jhon José Dovale logró arrebatarle el cuchillo y le propinó alrededor de 12 puñaladas. Esas heridas, localizadas entre el tórax y uno de los brazos, dejaron a Fabián en estado crítico.

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Lo que más llama la atención es que el presunto agresor es su propio hermano, que también resultó lesionado durante la confrontación y permanece bajo atención médica mientras avanza el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con el reporte difundido por los medios locales, Fabián fue llevado de urgencia a la Clínica Campbell de la calle 30, donde el personal médico confirmó su muerte por la gravedad de las lesiones. Entre tanto, se confirmó que su hermano fue remitido al Hospital General de Barranquilla, donde sigue internado y bajo custodia oficial.

Los especialistas que atendieron el caso no lograron salvar la vida de la víctima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presunto homicida quedó a disposición de la Fiscalía

De acuerdo con las autoridades, Jhon José permanece en condición de detenido mientras recibe atención médica. Mientras tanto, la Policía confirmó su captura y señaló que fue puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación.

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Del mismo modo, se confirmó que el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana adelantan la recolección de testimonios y otros elementos de prueba para definir responsabilidades y reconstruir la secuencia exacta de lo ocurrido.

El criminal quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Finalmente, las autoridades confirmaron que el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Además, pidieron apoyo a los testigos y familiares para esclarecer el caso que conmocionó a los habitantes de la capital del Atlántico que exigen justicia.

Y es que los familiares y vecinos del barrio José Antonio Galán no salen del asombro por lo ocurrido y aún intentan entender cómo una pelea doméstica por una motocicleta terminó en una agresión mortal entre hermanos que conocían desde hace años, puesto que vivieron en el sector por mucho tiempo.

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Por ahora, la investigación sigue abierta en Barranquilla mientras que el caso se sigue difundiendo a través de las plataformas digitales en las que la ciudadanía pide tolerancia y respeto por las personas.