Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Pelea entre hermanos por una moto terminó en homicidio en Barranquilla: la víctima recibió 12 puñaladas y el presunto agresor quedó detenido

El señalado agresor fue capturado por la Policía Metropolitana y presentado ante la Fiscalía, mientras que su hermano fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde se confirmó su muerte

Motocicleta negra estacionada frente a una cinta amarilla con el texto NO PASE, con luces borrosas, un objeto y un marcador con el número 3 en el suelo.
El episodio en el barrio José Antonio Galán, que comenzó por la negativa a prestar una motocicleta, terminó en un ataque con arma blanca - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una discusión entre dos hermanos, identificados como Fabián Costa Dovale y Jhon José, por el préstamo de una motocicleta terminó en un acto fatal en la noche del domingo 2 de agosto de 2026.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el homicidio ocurrió en el barrio Galán de Barranquilla, un caso que dejó a uno de los involucrados muerto, al otro herido y bajo observación permanente por parte de las autoridades judiciales mientras se adelanta la investigación para establecer con precisión cómo se produjo el ataque.

El crimen ocurrió a las 9:30 p. m. en la calle 37 con carrera 2, en el sur de la ciudad. Los informes que circulan en los medios locales como Zona Cero e Impacto News indican que la víctima tenía 55 años y recibió múltiples heridas con arma cortopunzante en el tórax y en un brazo antes de ser trasladada a la Clínica Campbell, donde murió minutos después.

PUBLICIDAD

Según la información recopilada por la Policía Metropolitana de Barranquilla, el conflicto comenzó cuando Fabián Costa Dovale le pidió a su hermano que le prestara una motocicleta. La respuesta fue negativa, porque el vehículo estaba alquilado o comprometido, según lo indicaron las versiones preliminares conocidas.

El sujeto habría atacado a su hermano con un cuchillo - crédito Colprensa
El sujeto habría atacado a su hermano con un cuchillo - crédito Colprensa

La pelea terminó después de que la víctima recibiera 12 puñaladas

Las primeras indagaciones indican que la discusión pasó de los reclamos verbales al enfrentamiento físico. En medio del altercado, Fabián presuntamente tomó un arma cortopunzante para agredir a su hermano y, según la versión conocida por las autoridades, alcanzó a herirlo por la espalda.

En ese forcejeo, Jhon José Dovale logró arrebatarle el cuchillo y le propinó alrededor de 12 puñaladas. Esas heridas, localizadas entre el tórax y uno de los brazos, dejaron a Fabián en estado crítico.

PUBLICIDAD

Lo que más llama la atención es que el presunto agresor es su propio hermano, que también resultó lesionado durante la confrontación y permanece bajo atención médica mientras avanza el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con el reporte difundido por los medios locales, Fabián fue llevado de urgencia a la Clínica Campbell de la calle 30, donde el personal médico confirmó su muerte por la gravedad de las lesiones. Entre tanto, se confirmó que su hermano fue remitido al Hospital General de Barranquilla, donde sigue internado y bajo custodia oficial.

Manos de un auxiliar de enfermería con uniforme azul y reloj de pulsera ajustan un tubo de goteo intravenoso conectado al brazo de un paciente en una cama de hospital.
Los especialistas que atendieron el caso no lograron salvar la vida de la víctima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presunto homicida quedó a disposición de la Fiscalía

De acuerdo con las autoridades, Jhon José permanece en condición de detenido mientras recibe atención médica. Mientras tanto, la Policía confirmó su captura y señaló que fue puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación.

Del mismo modo, se confirmó que el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana adelantan la recolección de testimonios y otros elementos de prueba para definir responsabilidades y reconstruir la secuencia exacta de lo ocurrido.

El criminal quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El criminal quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Finalmente, las autoridades confirmaron que el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Además, pidieron apoyo a los testigos y familiares para esclarecer el caso que conmocionó a los habitantes de la capital del Atlántico que exigen justicia.

Y es que los familiares y vecinos del barrio José Antonio Galán no salen del asombro por lo ocurrido y aún intentan entender cómo una pelea doméstica por una motocicleta terminó en una agresión mortal entre hermanos que conocían desde hace años, puesto que vivieron en el sector por mucho tiempo.

Por ahora, la investigación sigue abierta en Barranquilla mientras que el caso se sigue difundiendo a través de las plataformas digitales en las que la ciudadanía pide tolerancia y respeto por las personas.

Temas Relacionados

HomicidioBarranquillaIntoleranciaMató a su hermanoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: invitación oficial a la posesión presidencial destaca medidas de seguridad y puntualidad

Se divulgó la tarjeta oficial para la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para el viernes 7 de agosto de 2026 en Cali

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: invitación oficial a la posesión presidencial destaca medidas de seguridad y puntualidad

Jhon Arias conquista a Palmeiras: recibió elogios en Brasil y tiene números que respaldan su gran momento

El mediocampista colombiano atraviesa un presente espléndido desde su regreso del Mundial 2026 y es una de las piezas más valoradas dentro del equipo dirigido por Abel Ferreira

Jhon Arias conquista a Palmeiras: recibió elogios en Brasil y tiene números que respaldan su gran momento

Sindicato de la UNP denunció contratación masiva en la entidad a pocos días de la transición presidencial

Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg, sostuvo en Infobae Colombia que no se habrían realizado exámenes como el polígrafo, el polígono y evaluaciones físicas, además de visitas domiciliarias y estudios documentales a personas incorporadas en el cierre del gobierno

Sindicato de la UNP denunció contratación masiva en la entidad a pocos días de la transición presidencial

Presentadora de ‘Yo me llamo’ reveló que estuvo a punto de morir tras quedarse dormida manejando: “Dios me levantó”

Melina Ramírez le contó detalles a Laura Acuña sobre cómo su exigente rutina de trabajo la llevó a renunciar al periodismo deportivo, pues fueron dos ocasiones en las que sintió la muerte de cerca

Presentadora de ‘Yo me llamo’ reveló que estuvo a punto de morir tras quedarse dormida manejando: “Dios me levantó”

La Alcaldía de Bogotá abrió 1.395 vacantes laborales, con y sin experiencia, en la primera semana de agosto: estos son los perfiles

La convocatoria laboral prioriza a mujeres en 1.298 vacantes, a jóvenes de 18 a 28 años en 1.176, a mayores de 50 años en 124 y a personas con discapacidad en 95

La Alcaldía de Bogotá abrió 1.395 vacantes laborales, con y sin experiencia, en la primera semana de agosto: estos son los perfiles
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Presentadora de ‘Yo me llamo’ reveló que estuvo a punto de morir tras quedarse dormida manejando: “Dios me levantó”

Presentadora de ‘Yo me llamo’ reveló que estuvo a punto de morir tras quedarse dormida manejando: “Dios me levantó”

Karol G compartió un video con un emotivo mensaje anunciando la llegada de su próximo trabajo discográfico: “Dejas de creer en ti mismo”

La fiesta de Juliana Calderón para revelar el sexo de su bebé terminó opacada por la reacción de su hermana: lloró, gritó y rompió la decoración

Entre lágrimas, Karol G se sinceró ante miles de seguidores durante su concierto en Washington: “Vivo una realidad diferente”

Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores con la revelación del género de su bebé: “No saben la felicidad”

Deportes

Jhon Arias conquista a Palmeiras: recibió elogios en Brasil y tiene números que respaldan su gran momento

Jhon Arias conquista a Palmeiras: recibió elogios en Brasil y tiene números que respaldan su gran momento

Julio Herrera dijo que le reclamó a Néstor Lorenzo por James Rodríguez y contó que el show de drones de Millonarios “parece ser que lo hackearon”

Análisis arbitral de las jugadas polémicas en la segunda fecha de la Liga BetPlay 2026-II: el penal que le quitaron a Once Caldas

Lucas González defendió la alineación de Atlético Nacional ante Jaguares tras las críticas por el alto promedio de edad del equipo titular

Win Sports tiene competencia para los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano: así lo aseguró la Dimayor