La alcaldía de Bogotá ofrece cursos gratuitos de marketing digital, manipulación de alimentos y otros, así se puede inscribir

Vendedores informales y comerciantes de plazas de mercado acceden en junio a cursos gratuitos de marketing digital, manipulación de alimentos y elaboración de muñecos navideños ofrecidos por el IPES - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En junio de 2026, la administración distrital, a través del Instituto para la Economía Social (Ipes), lanzó una serie de cursos gratuitos enfocados en las necesidades de quienes impulsan la economía popular de la capital.

El objetivo de esta iniciativa es claro: llevar el conocimiento a los espacios donde se mueve la economía real, evitando desplazamientos largos y altos costos. Los cursos, dirigidos a vendedores informales, comerciantes de plazas de mercado y sus familias, buscan que el aprendizaje se traduzca en mejoras inmediatas para los negocios y proyectos personales.

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Oferta de formación gratuita en Bogotá durante junio

Durante este mes, el Ipes habilitó siete espacios de formación presencial, distribuidos en puntos estratégicos como plazas de mercado, sedes educativas y espacios digitales. Las inscripciones están abiertas hasta agotar cupos, por lo que la recomendación es registrarse lo antes posible para asegurar un lugar.

Las inscripciones para la formación presencial permanecen abiertas hasta agotar cupos, permitiendo que familias enteras se beneficien con nuevas herramientas para fortalecer sus negocios - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las opciones formativas incluyen áreas de alta demanda: marketing digital, manipulación de alimentos y elaboración de muñecos navideños. El objetivo es que quienes participan puedan aplicar lo aprendido de inmediato en sus actividades diarias, fortaleciendo tanto la gestión comercial como las habilidades técnicas y creativas.

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Según Catalina Arciniegas, directora del Ipes, “cada curso representa una posibilidad de aprender, crecer y fortalecer los proyectos productivos de quienes hacen parte de la economía social de Bogotá”.

Detalles de los cursos y lugares de inscripción

La variedad de cursos busca responder a los retos actuales del sector. El de marketing digital permite a los asistentes aprender a usar redes sociales para vender y promocionar productos, sin necesidad de grandes inversiones. Este curso se dicta en el Punto Vive Digital Veracruz, en la localidad de La Candelaria, del 11 al 30 de junio, en horario de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

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Entre julio de 2024 y marzo de 2026, más de 1.300 personas culminaron procesos de capacitación liderados por el Instituto para la Economía Social en Bogotá - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el curso de manipulación de alimentos está orientado a comerciantes de plazas y personas del sector gastronómico. Se desarrolla en la Plaza Distrital de Mercado del Restrepo (del 16 al 19 de junio) y en la Plaza Kennedy (del 22 al 26 de junio), ambos en horario de la tarde. El objetivo es cumplir la normativa sanitaria vigente y mejorar la confianza de los consumidores, fortaleciendo la higiene y la seguridad en la manipulación.

Otra alternativa es el taller de elaboración de muñecos navideños, que se dicta en el Complejo Sur del Sena (Cra 30 No 27B 25 Sur), los martes y jueves entre el 2 de junio y el 9 de julio, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. En este espacio, los participantes aprenden técnicas artesanales y pueden personalizar sus creaciones, abriendo la puerta a ingresos adicionales en temporadas altas.

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El cronograma también incluye talleres como cocina saludable (del 9 al 12 de junio, en la Plaza 12 de Octubre) y orientación para el empleo (11 de junio, en la Alcaldía Local de Usme), ampliando las oportunidades para quienes buscan diversificar su oferta o mejorar sus competencias laborales.

Los cursos se dictan en puntos estratégicos como plazas de mercado, sedes educativas y espacios digitales, facilitando el acceso a quienes más lo necesitan - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proceso de inscripción y requisitos

El registro es sencillo y completamente gratuito. Las personas interesadas deben diligenciar sus datos en el formulario oficial del Ipes y seleccionar el curso de su interés. Los cupos son asignados por orden de inscripción.

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La flexibilidad de horarios y la presencia en distintos puntos de la ciudad buscan “adaptarse a las dinámicas laborales de la población y garantizar el acceso a quienes más lo necesitan”, según lo destaca la directora del IPES. Esta cercanía es uno de los factores que han impulsado el crecimiento de la demanda en años recientes.

Resultados previos y expectativas

Entre julio de 2024 y marzo de 2026, más de 1.300 personas finalizaron procesos de capacitación y certificación organizados por el Ipes. Esta cifra muestra el interés creciente de vendedores informales y comerciantes por fortalecer sus conocimientos y acceder a nuevas oportunidades de desarrollo económico.

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Esta oferta educativa, impulsada por la administración distrital y el IPES, se consolida como una herramienta concreta para mejorar la calidad de vida de quienes cada día sostienen la economía social en la ciudad.