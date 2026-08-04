Polémica por proyecto de la Alcaldía de Bogotá de cobrar una sobretasa al predial para modernizar el alumbrado público: “No puede seguir así”

La administración del alcalde Carlos Galán busca recaudar cerca de $1,2 billones para modernizar el alumbrado público e implementar una red inteligente en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La administración del alcalde Carlos Fernando Galán radicó ante el Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo con el que busca crear una sobretasa al impuesto predial para financiar la modernización del alumbrado público de la capital.

La iniciativa, que pretende recaudar cerca de 1,2 billones de pesos, fue defendida por la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, durante una entrevista con Blu Radio, donde explicó que los recursos permitirán implementar una red inteligente con tecnología LED, telegestión, cámaras y sensores.

Según la funcionaria, el proyecto busca transformar un sistema que considera rezagado frente a otras ciudades.

“Lo que le estamos proponiendo a la ciudad es que se dé la oportunidad de seguirse transformando. Hoy nuestro alumbrado es simplemente unos bombillos. Todas las mañanas salen cuadrillas con personas que manualmente revisan si una luz está prendida o no. Eso no puede seguir así”, afirmó.

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Cadena explicó que la meta es instalar 20.000 luminarias con telegestión en los próximos dos años y completar la transición de toda la red a tecnología LED. Además, destacó que Bogotá actualmente no cuenta con luminarias controladas de forma remota.

“Pasaríamos de cero luminarias telegestionadas a 20.000 en dos años. Cali hoy tiene 33.000; Bogotá no tiene ninguna”, señaló.

La secretaria de Hacienda de Bogotá, Ana María Cadena, explicó que la sobretasa busca financiar una red de alumbrado inteligente y proteger a los hogares con menor capacidad de pago - crédito Alcaldía de Bogotá

La secretaria indicó que la sobretasa no aplicará para la mayoría de viviendas de estratos uno, dos y tres, salvo aquellas con avalúos superiores a 1.000 millones de pesos.

“El estrato uno, dos y tres no aportaría. Queremos que se beneficie del proyecto, pero no tenga que pagar más por él”, sostuvo.

Para los predios residenciales de estratos cuatro, cinco y seis, el proyecto establece una tarifa de 0,4 por mil sobre el avalúo catastral. Según la Secretaría de Hacienda, el pago promedio sería de 11.000 pesos mensuales para el estrato cuatro, 19.000 pesos para el cinco y 29.000 pesos para el seis.

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Como ejemplo, un inmueble con un avalúo de 300 millones de pesos pagaría 120.000 pesos al año, con la posibilidad de diferir el cobro en cuatro cuotas sin intereses.

Los pequeños comercios ubicados en viviendas residenciales de hasta 30 metros cuadrados mantendrán la tarifa del uso residencial, por lo que aquellos ubicados en estratos uno, dos y tres seguirán exentos.

El proyecto de acuerdo radicado por la Alcaldía de Bogotá propone una sobretasa al predial para financiar la modernización del alumbrado público - crédito Daniel Briceño/X

En contraste, los predios exclusivamente comerciales, industriales y demás usos no residenciales pagarían una tarifa del uno por mil sobre el avalúo catastral.

De acuerdo con el Distrito, la sobretasa recaería sobre 869.955 predios, equivalentes al 38,6% de los 2.255.421 inmuebles registrados en Bogotá.

Cadena defendió que el cobro sea permanente y aseguró que no solo financiará el cambio de luminarias, sino la operación del sistema y el desarrollo de nuevas tecnologías.

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“No se trata solo de modernizar el alumbrado. Una vez se tiene una red inteligente, se pueden instalar cámaras, sensores, medir la calidad del aire, gestionar el tráfico de manera más eficiente y ahorrar energía”, explicó.

Como referencia, mencionó el caso de Río de Janeiro, donde, según afirmó, un sistema similar permitió reducir el consumo de energía en un 60% y disminuir algunos indicadores de inseguridad en un 30%.

La secretaria también aseguró que el nuevo contrato para la prestación del servicio de alumbrado resolverá las dudas sobre la propiedad de la infraestructura actualmente operada por Enel Colombia.

“Lo que se ha definido es que en esta nueva versión del contrato va a quedar clarísima la reversión de la infraestructura, que es un problema que ha tenido Bogotá por muchos años”, manifestó.

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El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, defendió el proyecto de alumbrado inteligente y pidió centrar el debate en el modelo de ciudad - crédito Gerson Bermont/X

Además de la sobretasa, el proyecto incluye exenciones progresivas en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para nuevas empresas, alivios para contribuyentes con deudas tributarias y la eliminación del Impuesto de Publicidad Exterior Visual y del Impuesto Unificado del Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos.

La iniciativa también provocó reacciones políticas. El representante a la Cámara Daniel Briceño cuestionó la propuesta y aseguró que contrasta con la discusión que se adelanta en el Congreso para reducir la carga del impuesto predial.

“Mientras el Congreso de la República entra en la discusión de cómo bajarle el predial que hoy tiene asfixiados a los colombianos, el alcalde Galán le radica al Concejo este proyecto para que se cobre una sobretasa al alumbrado público en el predial a Bogotá. El alcalde Galán definitivamente está desconectado del país”, escribió en su cuenta de X.

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El congresista añadió que, mientras se plantea un nuevo cobro, “las alcaldías locales siguen prisioneras de concejales y grupos politiqueros”.

Las críticas fueron respondidas por el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, quien defendió la iniciativa al considerar que permitirá desarrollar infraestructura tecnológica para mejorar la seguridad y el monitoreo de la ciudad.

“Todas las ciudades del mundo están avanzando en sistemas de vigilancia que monitoreen las condiciones del aire, ruido, movimientos y flujos, consumos, entre otros, y todas han comenzado con un alumbrado inteligente”, afirmó.

Finalmente, Bermont hizo un llamado a enfocar el debate en el futuro de la capital. “Centremos la discusión en la Bogotá que queremos, una ciudad que cuide y proteja a su gente”, concluyó.

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