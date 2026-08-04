Ley seca en Cali por la posesión de Abelardo De la Espriella: estas son otras medidas de seguridad que se adoptarán en la ciudad

La ley seca en Cali regirá el viernes 7 de agosto entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m. por el operativo de seguridad - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Visuales IA

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Por primera vez en la historia de Colombia, la posesión presidencial se realizará fuera de Bogotá. Abelardo De la Espriella, presidente electo, asumirá el cargo el 7 de agosto en la Arena USC, ubicada en la Universidad Santiago de Cali (Valle del Cauca).

La agenda oficial indica que el acto de transmisión de mando está programado para las 3:00 p. m.. Para esta jornada, el gobierno local y las autoridades nacionales han coordinado un robusto esquema de seguridad que contempla la presencia de delegaciones tanto nacionales como extranjeras.

El evento traerá consigo medidas excepcionales en Cali: la Alcaldía confirmó la aplicación de la ley seca únicamente el viernes, desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

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La administración distrital aclaró públicamente que la restricción no se prolongará más allá de esa jornada, despejando rumores sobre una posible extensión del horario o del alcance territorial.

La Alcaldía de Cali informó que la ley seca se limita a ese horario y no implica una prohibición más amplia de bebidas alcohólicas - crédito Alcaldía Cali

La Secretaría de Seguridad también informó sobre la prohibición de venta de gasolina en recipientes distintos al tanque de vehículos, una medida que regirá desde el jueves 6 de agosto a las 8:00 a. m. hasta el sábado 8 a las 12:00 p. m.. Además, se restringirá el transporte de escombros, carga pesada y mudanzas durante el mismo lapso.

La administración local evalúa instaurar un día sin carro, aunque la decisión definitiva sobre esa alternativa todavía está pendiente. La posible restricción vehicular busca facilitar la movilidad y garantizar el desarrollo fluido de la ceremonia, que se anticipa como un evento de relevancia nacional.

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El conjunto de disposiciones adoptadas para el 7 de agosto impactará la movilidad, la seguridad y las actividades cotidianas en Cali. La presencia de delegaciones internacionales y el carácter inédito de la ceremonia han motivado una coordinación interinstitucional que se extenderá a distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades recalcaron que todas las medidas son de carácter temporal y su aplicación está directamente ligada a la celebración del evento presidencial. La Alcaldía de Cali reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía respecto a cualquier ajuste adicional en la logística o en las restricciones para esa fecha.

Como parte del dispositivo nacional, el Gobierno informó que más de 11.000 integrantes de la Fuerza Pública participarán en los operativos de seguridad - crédito Alcaldía de Cali

Más medidas de seguridad

La ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, programada para el 7 de agosto de 2026, contará con un operativo de seguridad sin precedentes en la ciudad.

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Un despliegue de 6.326 policías garantizará la protección de los asistentes, delegaciones nacionales e internacionales y el desarrollo normal de los actos previstos, según informó la Policía Nacional de Colombia.

El consejo de seguridad, realizado días antes en la capital del Valle del Cauca, definió la estrategia conjunta. Participaron la gobernadora Dilian Francisca Toro, la ministra de Defensa encargada Angélica Verbel López y altos mandos militares y policiales.

La seguridad estará a cargo de uniformados de distintas especialidades: antiexplosivos, operaciones especiales, tránsito, turismo, motorizados, vigilancia, artillería, y equipos preparados para evacuaciones aeromédicas y fluviales. Según el comunicado oficial, la estrategia se apoya en la colaboración de todas las ramas del servicio policial.

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Restricciones y vigilancia aérea

Entre las medidas adoptadas, la administración local anunció la restricción del uso de drones particulares en el espacio aéreo de Cali durante la jornada, con el objetivo de evitar incidentes y asegurar el control de la seguridad desde el aire. Las autoridades han solicitado a la ciudadanía abstenerse de operar estos dispositivos el día de la posesión.

La ciudad contará con un componente aéreo especial conformado por helicópteros y aviones del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Estas aeronaves sobrevolarán la zona, supervisarán el dispositivo de seguridad y estarán listas para actuar ante cualquier eventualidad. Además, se utilizarán drones oficiales para la vigilancia en puntos clave.

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El Ministerio de Defensa informó sobre la presencia de más de 11.000 integrantes de la fuerza pública en Cali y su área metropolitana, sumando personal policial y militar. El propósito de este despliegue es prevenir alteraciones del orden público y responder de manera efectiva ante cualquier amenaza durante la ceremonia.