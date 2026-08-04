Por qué estudiante atacado con cuchillos en la Universidad Nacional esquema de seguridad: denunció que el Gobierno Petro se lo retiró

Tres estudiantes fueron apuñalados en las instalaciones de la Universidad Nacional - crédito Alcaldía de Bogotá/@r3ntas/X

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El estudiante Kevin Arriguí denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le retiró el esquema de seguridad que tenía asignado, días después de haber sido agredido con cuchillos en la Universidad Nacional (sede Bogotá) el 29 de julio de 2026. El líder estudiantil afirmó que la decisión lo dejó con un escolta solo por algunas horas al día.

En un mensaje publicado el 3 de agosto de 2026 en su cuenta de X, Arriguí aseguró: “La Unidad Nacional de Protección resolvió finalizar mi esquema de protección al considerar que tengo un riesgo ordinario. Solo cuento con un escolta algunas horas al día y han resuelto dejarnos en absoluta desprotección”.

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Kevin Arriguí cuestionó que el Gobierno nacional brinde mayores garantías para los gestores de paz que para personas víctimas de violencia - crédito @karrigui13/X

El joven sostuvo que sobrevivió a un “atentado”, y vinculó el ataque a su oposición a una eventual “constituyente” en la universidad. En el mismo mensaje, dijo que esperaba que el recorte no fuera “una retaliación del director de esta entidad” y cuestionó que, según su versión, haya mayores garantías para “los ‘gestores de paz’ de las disidencias”.

Arriguí indicó que su agresión quedó registrada en cámaras de seguridad y pidió medidas urgentes al gobierno entrante de Abelardo De La Espriella. “Pido al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y al Gobierno Nacional entrante garantías urgentes de seguridad para mi familia y para mí”, dijo.

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Rector de la U. Nacional afirmó que los ataques a tres estudiantes no son “incidentes aislados”

José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, aseguró que se han presentado más agresiones en la institución - crédito Universidad Nacional de Colombia y José Ismael Peña / LinkedIn

José Ismael Peña Reyes, rector de la Universidad Nacional, afirmó que el ataque con arma blanca contra tres estudiantes dentro del campus el 29 de julio de 2026 no fue un hecho aislado, sino parte de una cadena de agresiones y amenazas que, según advirtió, se ha repetido en los últimos meses y ya es investigada por la Fiscalía General de la Nación.

Peña sostuvo que lo ocurrido no puede reducirse a vandalismo. “Estos hechos no pueden entenderse como incidentes aislados ni como simples actos de vandalismo. Se suman a una serie de agresiones, amenazas e intimidaciones que hemos observado en distintos espacios de la vida universitaria durante los últimos meses”, explicó.

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El rector informó que la institución puso en marcha la ruta de atención, protección y acompañamiento para los tres estudiantes lesionados. Esa respuesta se activó por medio de la Vicerrectoría de la Sede Bogotá y del Programa de Protección y Convivencia, en aplicación del Acuerdo 021 de 2018.

En su comunicado, detalló el alcance de esa medida: “Hemos activado la ruta institucional de atención, protección y acompañamiento a través de la Vicerrectoría de la Sede Bogotá y del Programa de Protección y Convivencia, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 021 de 2018. Nuestro compromiso es brindar apoyo integral a cualquier integrante de la comunidad universitaria que se vea afectado por situaciones que vulneren su seguridad, sus derechos o la convivencia universitaria”.

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La respuesta directa de la universidad a lo sucedido fue doble: atender a los tres estudiantes heridos y poner el caso en conocimiento de las autoridades para evitar que quede impune. Peña dijo que la institución espera que la información recolectada y los elementos materiales probatorios en poder del ente acusador permitan identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

También expresó su confianza en la actuación de la Fiscalía General de la Nación y de las demás entidades estatales vinculadas a la investigación. Según el rector, esas instituciones deben actuar con diligencia, celeridad y rigor frente a unas agresiones que fueron tipificadas por la universidad como lesiones personales.

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Peña llamó a estudiantes, docentes, trabajadores, egresados y contratistas a reportar cualquier amenaza o agresión de la que sean víctimas o testigos. El mensaje del rector fue que callar frente a la violencia favorece la impunidad y amplía el margen de acción de quienes buscan intimidar dentro de la vida académica.

En esa misma línea, envió un mensaje a quienes temen denunciar o han pensado apartarse de sus responsabilidades, aspiraciones o espacios de participación por causa de las intimidaciones. “Les pido que no cedan ante el miedo. La Universidad Nacional de Colombia no puede permitir que la intimidación determine quién participa, quién opina o quién ejerce liderazgo”, expresó.

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