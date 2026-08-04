Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Por qué estudiante atacado con cuchillos en la Universidad Nacional esquema de seguridad: denunció que el Gobierno Petro se lo retiró

Kevin Arriguí cuestionó que el Gobierno nacional brinde mayores garantías para los gestores de paz que para personas víctimas de violencia

Tres estudiantes fueron apuñalados en las instalaciones de la Universidad Nacional - crédito Alcaldía de Bogotá/@r3ntas/X
Tres estudiantes fueron apuñalados en las instalaciones de la Universidad Nacional - crédito Alcaldía de Bogotá/@r3ntas/X
Guardar

El estudiante Kevin Arriguí denunció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le retiró el esquema de seguridad que tenía asignado, días después de haber sido agredido con cuchillos en la Universidad Nacional (sede Bogotá) el 29 de julio de 2026. El líder estudiantil afirmó que la decisión lo dejó con un escolta solo por algunas horas al día.

En un mensaje publicado el 3 de agosto de 2026 en su cuenta de X, Arriguí aseguró: “La Unidad Nacional de Protección resolvió finalizar mi esquema de protección al considerar que tengo un riesgo ordinario. Solo cuento con un escolta algunas horas al día y han resuelto dejarnos en absoluta desprotección”.

PUBLICIDAD

Kevin Arriguí cuestionó que el Gobierno nacional brinde mayores garantías para los gestores de paz que para personas víctimas de violencia - crédito @karrigui13/X
Kevin Arriguí cuestionó que el Gobierno nacional brinde mayores garantías para los gestores de paz que para personas víctimas de violencia - crédito @karrigui13/X

El joven sostuvo que sobrevivió a un “atentado”, y vinculó el ataque a su oposición a una eventual “constituyente” en la universidad. En el mismo mensaje, dijo que esperaba que el recorte no fuera “una retaliación del director de esta entidad” y cuestionó que, según su versión, haya mayores garantías para “los ‘gestores de paz’ de las disidencias”.

Arriguí indicó que su agresión quedó registrada en cámaras de seguridad y pidió medidas urgentes al gobierno entrante de Abelardo De La Espriella. “Pido al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y al Gobierno Nacional entrante garantías urgentes de seguridad para mi familia y para mí”, dijo.

PUBLICIDAD

Rector de la U. Nacional afirmó que los ataques a tres estudiantes no son “incidentes aislados”

José Ismael Peña, nuevo rector de la Universidad Nacional, aseguró que la institución es clave para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo - crédito Universidad Nacional de Colombia y José Ismael Peña / LinkedIn
José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, aseguró que se han presentado más agresiones en la institución - crédito Universidad Nacional de Colombia y José Ismael Peña / LinkedIn

José Ismael Peña Reyes, rector de la Universidad Nacional, afirmó que el ataque con arma blanca contra tres estudiantes dentro del campus el 29 de julio de 2026 no fue un hecho aislado, sino parte de una cadena de agresiones y amenazas que, según advirtió, se ha repetido en los últimos meses y ya es investigada por la Fiscalía General de la Nación.

Peña sostuvo que lo ocurrido no puede reducirse a vandalismo. “Estos hechos no pueden entenderse como incidentes aislados ni como simples actos de vandalismo. Se suman a una serie de agresiones, amenazas e intimidaciones que hemos observado en distintos espacios de la vida universitaria durante los últimos meses”, explicó.

El rector informó que la institución puso en marcha la ruta de atención, protección y acompañamiento para los tres estudiantes lesionados. Esa respuesta se activó por medio de la Vicerrectoría de la Sede Bogotá y del Programa de Protección y Convivencia, en aplicación del Acuerdo 021 de 2018.

En su comunicado, detalló el alcance de esa medida: “Hemos activado la ruta institucional de atención, protección y acompañamiento a través de la Vicerrectoría de la Sede Bogotá y del Programa de Protección y Convivencia, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 021 de 2018. Nuestro compromiso es brindar apoyo integral a cualquier integrante de la comunidad universitaria que se vea afectado por situaciones que vulneren su seguridad, sus derechos o la convivencia universitaria”.

La respuesta directa de la universidad a lo sucedido fue doble: atender a los tres estudiantes heridos y poner el caso en conocimiento de las autoridades para evitar que quede impune. Peña dijo que la institución espera que la información recolectada y los elementos materiales probatorios en poder del ente acusador permitan identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

También expresó su confianza en la actuación de la Fiscalía General de la Nación y de las demás entidades estatales vinculadas a la investigación. Según el rector, esas instituciones deben actuar con diligencia, celeridad y rigor frente a unas agresiones que fueron tipificadas por la universidad como lesiones personales.

Peña llamó a estudiantes, docentes, trabajadores, egresados y contratistas a reportar cualquier amenaza o agresión de la que sean víctimas o testigos. El mensaje del rector fue que callar frente a la violencia favorece la impunidad y amplía el margen de acción de quienes buscan intimidar dentro de la vida académica.

En esa misma línea, envió un mensaje a quienes temen denunciar o han pensado apartarse de sus responsabilidades, aspiraciones o espacios de participación por causa de las intimidaciones. “Les pido que no cedan ante el miedo. La Universidad Nacional de Colombia no puede permitir que la intimidación determine quién participa, quién opina o quién ejerce liderazgo”, expresó.

Temas Relacionados

Universidad NacionalUNPKevin ArriguíViolencia estudiantilColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Marín no logró contener las lágrimas en el último reto de ‘Masterchef Celebrity’: Lina Tejeiro sería la culpable

La actriz habría tomado una posición de eliminar al comediante de la competencia de cocina, pues no tendría las cualidades suficientes para poder llegar a un punto más avanzado y criticando sus preparaciones

Iván Marín no logró contener las lágrimas en el último reto de ‘Masterchef Celebrity’: Lina Tejeiro sería la culpable

Gobierno Petro publicó las hojas de vida de los ministros designados por Abelardo de la Espriella: esta es la razón

En el sistema de aspirantes fueron publicadas los curriculum de 11 ministros designados, lo que abre formalmente la transición entre el gobierno saliente y el entrante en Colombia

Gobierno Petro publicó las hojas de vida de los ministros designados por Abelardo de la Espriella: esta es la razón

El ministro de Defensa se retractó después de decir que durante el Gobierno Petro se redujeron los homicidios contra líderes sociales: “Cometí una imprecisión”

El ministro detalló que solo se registró una baja del 33% en crímenes contra firmantes de paz y destacó la acción coordinada de la Fuerza Pública con la Operación Themis

El ministro de Defensa se retractó después de decir que durante el Gobierno Petro se redujeron los homicidios contra líderes sociales: “Cometí una imprecisión”

Estos serían los primeros miembros de la cúpula militar de Fuerzas Militares en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Desde el lunes 3 de agosto, se estaría llevando a cabo una junta de generales en el Cantón Norte debate las salidas de oficiales que dejarán paso a nuevos liderazgos, reflejando el deseo del equipo del recién electo mandatario, de marcar distancia con la administración anterior

Estos serían los primeros miembros de la cúpula militar de Fuerzas Militares en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Petro insistió en desconocer la victoria de Abelardo de la Espriella porque hubo un patrón matemático en las elecciones: “Presidente ilegítimo”

El presidente saliente sostuvo que un grupo de 70.000 testigos digitales detectó la adulteración de al menos 120.000 documentos electorales

Petro insistió en desconocer la victoria de Abelardo de la Espriella porque hubo un patrón matemático en las elecciones: “Presidente ilegítimo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Iván Marín no logró contener las lágrimas en el último reto de ‘Masterchef Celebrity’: Lina Tejeiro sería la culpable

Iván Marín no logró contener las lágrimas en el último reto de ‘Masterchef Celebrity’: Lina Tejeiro sería la culpable

Yaya Muñoz ratificó su denuncia por injuria contra la prima de Karola Alcendra: “Te dejaron por scort”

Jorge Rausch entregó el primer “cachete” en ‘MasterChef Celebrity 2026′: estos fueron los famosos que se destacaron

Así se vivió la gala de ‘Yo me llamo’ el 3 de agosto de 2026: Diomedes Díaz se emocionó hasta las lágrimas y Sarah Brightman arrasó en la tarima

Presentadora de ‘Yo me llamo’ reveló que estuvo a punto de morir tras quedarse dormida manejando: “Dios me levantó”

Deportes

Así le fue a Luis Díaz en su primer amistoso de pretemporada con Bayern Múnich: el colombiano jugó apenas 10 minutos

Así le fue a Luis Díaz en su primer amistoso de pretemporada con Bayern Múnich: el colombiano jugó apenas 10 minutos

El delantero colombiano Luis Sinisterra envió emotivo mensaje tras su operación de muslo en Finlandia: “Volveré más fuerte”

Jorman Campuzano respondió con insulto a periodista que aseguró que el Atlético Nacional es un equipo “viejo”

Gustavo Puerta, figura de la la selección Colombia, reveló el incidente que estuvo a punto de frustrar su carrera deportiva: “La bala no me salió”

Así va Colombia en el Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 4 de agosto