Fuerte alarma por incremento en la deforestación de la Amazonía colombiana: atribuyen problema a la ganadería

El informe de Greenpeace alertó por la expansión de la ganadería y el incremento de zonas deforestadas - crédito Colprensa

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El reporte más reciente que publicó Greenpeace Colombia documentó preocupantes datos sobre la deforestación en la Amazonía nacional, que ya suma 95.867 hectáreas en tres Parques Nacionales Naturales de la región desde 2013 hasta 2024.

Sin embargo, uno de los puntos más alarmantes es que, según el registro de la organización no gubernamental, se deforestaron 8.896 nuevas hectáreas afectadas durante 2025, pese a las restricciones ambientales en estos espacios. De hecho, los resultados dejaron en evidencia que la pérdida de bosque y selva se mantiene activa y significará serios desafíos para la conservación ambiental en el país.

El análisis, basado en imágenes satelitales y procesamiento geoespacial, incluyó a los parques Sierra de La Macarena, Serranía de Chiribiquete y Tinigua, áreas bajo protección ambiental de primer grado.

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Los puntos rojos señalan la deforestación en el Parque Nacional Natural Tinigua - crédito Greenpeace Colombia

“Estos hallazgos no son un dato aislado de 2025, por el contrario son una señal histórica, (...) a pesar de ser los ecosistemas que Colombia decidió proteger bajo la máxima categoría de conservación”, señaló el informe.

De acuerdo con los datos publicados por Greenpeace, por ejemplo, el parque Tinigua ya tiene deforestado el 23% de su extensión territorial, con 48.025 hectáreas completamente afectadas.

El caso de la Sierra de La Macarena no deja de ser inquietante. Este flagelo ya alcanzó las 34.070 hectáreas afectadas, cifra que representa aproximadamente el 14,6% del total. Por su parte, en la Serranía de Chiribiquete ya se suman 13.772 hectáreas, donde el aporte de 2025 equivale aproximadamente al 15% de la pérdida total registrada desde 2013.

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El panorama general es difícil de aceptar. El estudio ambiental puntualizó que, entre 2013 y 2024, dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia se deforestaron más de 137.000 hectáreas, con cerca del 77% de esa pérdida concentrada en cinco áreas protegidas, incluidas las evaluadas por Greenpeace.

Como consecuencia, se emitió un llamado de atención a las autoridades ambientales de Colombia, en vista de que “las respuestas acumuladas durante más de una década no han logrado detener la presión sobre los territorios”.

Mapa de los niveles de deforestación en la Sierra de la Macarena - crédito Greenpeace Colombia

La ganadería como la primera causa

De acuerdo con el reporte, estas cifras serían consecuencia de una expansión de la ganadería. Aunque los resultados del monitoreo satelital no permiten identificar la causa específica de cada evento de deforestación, los expertos de Greenpeace señalaron la expansión ganadera, la praderización y la falta de trazabilidad como los factores más relevantes.

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Incluso, insistieron en la ausencia de un sistema público robusto que permita rastrear el origen del ganado, lo que dificulta establecer con certeza si su producción está vinculada a la deforestación o actividades incompatibles con el régimen de los parques.

En ese contexto, los analistas de la organización encontraron que en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta, donde se concentra el mayor nivel de deforestación, existen cerca de 5,3 millones de bovinos, de un total nacional de más de 28 millones, en concordancia con cifras del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para 2025.

En ese sentido, desde la organización señalaron que es “urgente fortalecer mecanismos de prevención, transparencia y control”, con el fin de evitar que la destrucción de los bosques continúe vinculándose a cadenas productivas como la ganadería.

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Así está la deforestación en la Serranía de Chiribiquete - crédito Greenpeace Colombia

Ya hay una ley para evitar deforestación por ganadería

El reporte se publicó pocos meses después de la aprobación de la Ley 2585 de 2026 sobre Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, una normativa que, según Greenpeace, podría representar una oportunidad “decisiva” para cerrar vacíos de control en la cadena ganadera.

Sin embargo, la efectividad de la ley dependerá de que se reglamente con trazabilidad pública, interoperabilidad entre entidades y mecanismos efectivos de vigilancia y sanción.

La extensión de praderas, o praderización, se realiza a través de la quema de troncos para abrir espacio la ganadería. Así se vio una porción de las llanuras del Yarí, en el departamento del Caquetá - crédito Luisa González/Reuters

“Sin información pública sobre el origen del ganado y su recorrido hasta llegar al mercado, será imposible verificar que la carne que consumimos esté libre de deforestación. La ley ya existe; ahora el Gobierno debe convertirla en una herramienta efectiva para proteger la Amazonía”, afirmó Laura Caicedo Valencia, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia, en el reporte técnico difundido por la organización.

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El minucioso análisis se realizó a partir de imágenes satelitales Landsat y en la clasificación supervisada de coberturas, que permitió delimitar las áreas de pérdida de bosque en los parques evaluados.

El monitoreo incluyó solo la deforestación asociada a cambio de uso del suelo y no a incendios forestales.