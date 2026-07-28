Faustino Asprilla respondió a las declaraciones de Alberto Suárez sobre Jhon Jader Durán: “No se le puede contar un secreto, ni siquiera con tragos”

Alberto Suárez, el primer entrenador de Jhon Jader Durán en el fútbol profesional, reveló que el jugador sí le pegó a Néstor Lorenzo cuando estaba en la selección Colombia, pero que no se dio cuenta que era él - crédito Un Break/YouTube

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Faustino Asprilla, exfutbolista colombiano, le respondió a Alberto Suárez, entrenador de Envigado F.C, que recordó los episodios en los que Asprilla fue blanco de críticas por disparar al aire. “Fausto” se limitó a decir que Suárez no estaba ahí, en los momentos en los que disparaba al aire, y que tampoco había un video de él haciendo eso, pero tampoco negó que, en algún momento de su vida, lo haya hecho.

“Sí, vi lo que dijo Suárez porque en todas partes sale, hoy en día ver eso es muy rápido. Y lo que tengo que decir al respecto es que él no estuvo ahí, pero igual yo cuando hacía mis cosas las contaba ahí mismo, porque las situaciones no hay que esconderlas. Yo me acuerdo que en mis tiempos cuando uno cometía un error, en mi caso en Atlético Nacional o en la selección Colombia, todos los periodistas y el país se daban cuenta ahí mismo”, fue la respuesta de Faustino Asprilla, en Blu Radio a lo que declaró Alberto Suárez.

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A la izquierda de la imagen aparece Faustino Asprilla en el año 1998, y Jhon Jader Durán y Alberto Suárez en junio de 2026 a la derecha - crédito AFP7Envigado

¿Qué fue lo que dijo el entrenador Alberto Suárez?

En entrevista con el pódcast Un Break, el director técnico de Envigado F.C, ampliamente reconocido por promover futbolistas colombianos jóvenes a la actividad profesional, Alberto Suárez, comparó la situación de Jhon Jader Durán con salir a disparar al aire en los pueblos: “Todos critican a Durán, pero hasta donde yo sé él no le ha sacado una pistola a nadie, ni ha llegado disparando a los pueblos, como otros sí lo han hecho”, dijo Suárez en Un Break.

A pesar de que no dio nombres, los usuarios comenzaron a rumorar que estaba haciendo referencia a Faustino Asprilla, y lo reconoció el jugador en entrevista con Blu Radio: “Yo no escondo mis cosas”, dijo Faustino. Incluso, el director del programa en el que hizo esa exposición, Javier Hernández Bonnet, se lo dijo: “A pesar de que no dio nombres, todos sabemos las cosas y le admiro a Faustino que se pueda referir al tema con esa tranquilidad”, dijo el director de Blog Deportivo en Blu Radio.

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Paolo Arenas detalló que hubo tres jugadores involucrados, así como Néstor Lorenzo, en la supuesta pelea tras el final del juego ante Perú - crédito @paoloarenas/X

¿Qué opina Faustino Asprilla de la polémica de Jhon Jader Durán?

Faustino defendió a Durán. “Al profe Suárez no se le puede contar un secreto, ni siquiera con tragos. Yo me imagino que, si Durán le contó eso, fue porque le tiene confianza, lo considera un papá y le habría pedido un consejo. No creo que se lo haya contado para que saliera a decir eso al aire”, comenzó diciendo Asprilla sobre este tema en el mencionado medio.

Además, aseguró que no se pueden dar como verdad absoluta las declaraciones de Alberto Suárez sobre la polémica de Jhon Jader Durán. Esta consta de una acusación de haber agredido a Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, después del partido ante Perú, en las Eliminatorias al Mundial 2026. “Él no estaba ahí, y yo hasta el momento no he escuchado a ningún jugador del equipo decir que es verdad. Nunca es tarde para que Durán salga a dar su versión, es importante escucharlo”, sostuvo el delantero con pasado en Atlético Nacional, Parma y Newcastle United, entre otros.

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Asprilla mostró su inconformismo con que Alberto Suárez haya revelado lo que le contó Durán - crédito AFP

¿El fútbol colombiano y la selección pueden recuperar a Jhon Jader Durán?

Esa es una pregunta que rodea el mundo del fútbol profesional colombiano, no ahora, sino en los últimos dos años, quizás. La razón es que Durán ha mostrado cualidades futbolísticas superlativas, no en vano ha portado la camiseta número nueve de la selección Colombia de mayores en partidos oficiales, y ha jugado en la considerada mejor liga del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. Sin embargo, ese talento se ha visto empañado por un comportamiento disciplinario marcado por las polémicas: esa supuesta pelea con Lorenzo, las fiestas, los videos con trago en la mano, el cambio de equipo cada seis meses, entre otros temas.

Es así como nace la pregunta de si la selección Colombia podrá recuperar a Jhon Jader Durán. Sobre todo porque quedó demostrado que podría aportar mucho, con el problema de gol que la Tricolor denotó en el Mundial 2026. “Sí, nunca es tarde. Tienen que sentarse con ese muchacho y explicarle el reglamento de una selección Colombia. Están a tiempo”, afirmó Faustino Asprilla.

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