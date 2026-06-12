En qué consisten las escuadras móviles de la Policía para mejorar la seguridad en Transmilenio: identificarán las estaciones más peligrosas

Un agente de policía uniformado y personal de seguridad con chalecos rojos y amarillos operan dentro de un bus de TransMilenio. Los equipos móviles de vigilancia, desplegados por la entidad de transporte, previenen delitos, controlan la evasión y responden a situaciones operacionales -crédito Mebog

TransMilenio puso en marcha escuadras móviles de vigilancia que viajan dentro de los buses para prevenir delitos y evasiones, y para dar respuesta a situaciones que afectan la operación.

“Estamos generando escuadras móviles compuestas por diez vigilantes que acompañan en sus recorridos los buses”, afirmó Natalia Tinjaca, directora técnica de seguridad de TransMilenio, en una entrevista con City TV.

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Los equipos se desplazan por troncales priorizadas y coordinan acciones con la Policía especializada del sistema. De acuerdo con la empresa, van a ser equipos de al menos diez vigilantes que se van a estar movilizando dentro de los buses, verificando y articulando las acciones con la policía especializada en el sistema masivo de TransMilenio.

Tinjaca señaló que el despliegue busca concentrarse en los puntos donde los usuarios reportan más problemas. “Nuestro objetivo es identificar las estaciones más peligrosas donde nos han reportado más incomodidad los usuarios y acompañarlos”.

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Inició la implementación de ‘escuadrones móviles de seguridad’ en Transmilenio Uniformados de la Policía Metropolitana de la ciudad, acompañados de gestores del orden reforzarán la seguridad nocturna en el sistema - crédito @TransMilenio/X

La funcionaria agregó que los vigilantes también orientarán sobre cómo pedir ayuda dentro del sistema. “Darles las líneas de denuncia, darles a entender que dentro del vehículo hay un número interno que nos ayuda a enlazar con el centro de control y también dar pronta respuesta a sus necesidades”, añadió la directora.

La estrategia también apunta a situaciones recurrentes en buses y estaciones, como la presencia de habitantes de calle y el ingreso de objetos voluminosos. Se busca “dar un acompañamiento adecuado” a esos casos para evitar afectaciones a la seguridad y la movilidad.

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Tinjaca encuadró la medida en el volumen diario de pasajeros del sistema. “Dos millones de usuarios se mueven diariamente en TransMilenio, por eso las emergencias y el control de las mismas son fundamentales”, afirmó en la entrevista con City TV.

En ese mismo diálogo, la directora técnica de seguridad enumeró conductas que, según dijo, complican evacuaciones y protocolos. “El cargar carga sobredimensionada, el llevar una bicicleta dentro de un bus o dormir dentro de un bus obstruye las evacuaciones y obstruye cualquier tema de seguridad que se pueda dar dentro del sistema”, sostuvo en City TV.

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Transmilenio puso en marcha escuadras móviles de vigilancia que viajan dentro de los buses para prevenir delitos y evasiones, y para dar respuesta a situaciones que afectan la operación - crédito Transmilenio

La estrategia completó una semana de implementación con un “plan acordeón” entre la estación Avenida Jiménez y la calle 76; además de recorridos en la Troncal Américas hasta Banderas, en la Troncal 80 hasta la estación La Granja y en la Autopista Norte hasta el portal.

Transmilenio en Bogotá estrenará sillas aguamarina en sus buses eléctricos

La llegada de 711 nuevos buses eléctricos al sistema Transmilenio de Bogotá traerá consigo una novedad: la introducción de las sillas aguamarina, diseñadas para quienes realizan labores de cuidado durante sus desplazamientos. Este cambio apunta a mejorar tanto la inclusión social como la sostenibilidad ambiental en el transporte público de la capital.

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Según informó TransMilenio, estas sillas estarán reservadas para personas que acompañan, asisten o brindan apoyo a familiares o ciudadanos con necesidades especiales, como adultos mayores, menores de edad, personas con discapacidad o usuarios con condiciones de salud que requieren asistencia. La medida responde a una realidad frecuentemente invisibilizada en la movilidad urbana: el trabajo de quienes cuidan a otros durante los trayectos.

Una hilera de tres sillas del sistema de transporte TransMilenio en Bogotá, Colombia, exhibe sus distintivos colores rojo, azul y aguamarina, reflejando la diversidad del servicio de transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta la fecha, los usuarios estaban habituados a dos tipos de asientos: los rojos, de uso general, y los azules, preferenciales para grupos específicos como personas mayores, embarazadas o con discapacidad. La nueva opción añade un reconocimiento explícito a quienes cumplen el rol de cuidadores, otorgándoles condiciones más cómodas y seguras mientras cumplen con esta función.

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TransMilenio explicó que el objetivo central es visibilizar y valorar la labor de los cuidadores, quienes también necesitan facilidades para viajar dignamente. Así, las “sillas de cuidado” estarán identificadas y a disposición de quienes acompañan a ciudadanos que requieren atención especial dentro del sistema.