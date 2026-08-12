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El Papa León XIV envió mensaje de solidaridad y confirmó donación de 100.000 euros para afectados por el terremoto de 7,4 en Colombia

El sumo pontífice dedicó oraciones y agradeció a quienes trabajan en el rescate y asistencia a los damnificados

El sumo pontífice afirmó que las víctimas del evento sísmico son protagonistas de sus oraciones - crédito Prensa Vaticano
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El papa León XIV envió una primera ayuda de 100.000 euros destinados a los afectados por el terremoto en Colombia y la Conferencia Episcopal.

El sismo, de magnitud 7,4, que se registró el 10 de agosto de 2026, dejó al menos dos centenares de heridos y más de 1.600 heridos, además de decenas de edificios colapsados y daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país.

Según los medios vaticanos, el dinero se canalizó a la Secretaría Nacional de Asuntos Pastorales y Sociales-Caridad Colombiana de la Conferencia Episcopal, que actúa como centro de coordinación para la recaudación y entrega de la ayuda a las diócesis afectadas.

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El sumo pontífice dedicó oraciones y agradeció a quienes trabajan en el rescate y asistencia a los damnificados - crédito Reuters
El sumo pontífice dedicó oraciones y agradeció a quienes trabajan en el rescate y asistencia a los damnificados - crédito Reuters

El monto fue acordado con los beneficiarios y se definió como una donación inicial para cubrir las emergencias más urgentes. El Dicasterio para el Servicio de la Caridad, dirigido por el “limosnero”, el español Luis Marín de San Martín, seguirá atento a otras necesidades.

En la audiencia general del miércoles 12 de agosto de 2026, el pontífice expresó fraternidad con los colombianos afectados: “Deseo expresar mi solidaridad con nuestros hermanos y hermanas colombianos que han sufrido las consecuencias del reciente terremoto, que ha causado numerosas víctimas y heridos, además de ingentes daños materiales”.

Y agregó: “Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto que causó numerosas víctimas y heridos, así como grandes daños materiales. Mientras rezo al Señor por el descanso eterno de los difuntos, os aseguro mis oraciones por sus familias y por todos aquellos que se han visto afectados por esta tragedia”.

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El sumo pontífice también agradeció a los miembros de los grupos de rescate que han trabajado en las labores de asistencia a las víctimas. “Manifiesto mi gratitud a cuantos trabajan en las labores de rescate y de asistencia a los damnificados”, señaló.

El mensaje del Vaticano tras el desastre natural en Colombia

Papa León XIV envió un mensaje de solidaridad y confirmó una donación de 100.000 euros para ayudar a las zonas más afectadas por el terremoto de 7,4 en Colombia - crédito Reuters
Papa León XIV envió un mensaje de solidaridad y confirmó una donación de 100.000 euros para ayudar a las zonas más afectadas por el terremoto de 7,4 en Colombia - crédito Reuters

En un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, y dirigido a monseñor Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Santa Sede manifestó su cercanía con las personas afectadas por la tragedia.

“El Santo Padre, profundamente entristecido al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente a varias zonas de Colombia... ofrece oraciones por el descanso eterno de los fallecidos y eleva sus plegarias al Señor por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia”, puntualiza el mensaje.

El pronunciamiento del Vaticano se conoce mientras los organismos de socorro mantienen un amplio despliegue en las zonas más afectadas por el terremoto, especialmente en Cali, ciudad que concentra el mayor número de víctimas.

Hay más de $3.800 millones en ayudas internacionales

Hay más de $3.800 millones en ayudas internacionales - crédito Santiago Álvarez/colprensa/dpa
Hay más de $3.800 millones en ayudas internacionales - crédito Santiago Álvarez/colprensa/dpa

Las ayudas internacionales anunciadas para Colombia tras el terremoto del lunes 10 de agosto superaron los $3.800.000.000, equivalentes a unos US$1.200.000, según los reportes divulgados después de la emergencia.

Desde Manizales, Caldas, el vicepresidente José Manuel Restrepo informó que el Banco Mundial asignó una donación para respaldar la evaluación de los daños causados por el sismo que afectó a varios departamentos del país.

De acuerdo con Restrepo, el organismo destinó US$200.000 ($630.000.000) para la evaluación de daños, sin que se trate de un crédito. En el mismo anuncio se indicó un acceso inmediato de US$350.000 para la Cruz Roja y otros US$150.000 para apoyo técnico.

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, expresó la solidaridad de la entidad: “Quiero expresarle al pueblo de Colombia y a las personas afectadas por el terremoto toda nuestra solidaridad”. También ofreció asistencia técnica basada en experiencias de atención de emergencias en otros países: “Quiero manifestarles nuestro apoyo técnico con la experiencia en otros lugares del mundo para que Colombia pueda recuperarse de este sismo”.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también anunció recursos para apoyar a Colombia después del terremoto. El organismo otorgará US$500.000 ($1.580.000.000) en cooperación técnica no reembolsable.

La cooperación incluye otra donación del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por US$500.000, equivalentes a unos $1.580.000.000, para atender necesidades humanitarias generadas por el sismo. Los fondos se canalizarán a través de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF.

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