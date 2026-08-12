Desde el set de ‘La Reina del Sur’, actores enviaron mensajes de solidaridad a Colombia por el terremoto: “Es un momento de unión”

La Reina del Sur suma esfuerzos para asistir a las zonas más afectadas por el sismo en Colombia - crédito lincpal/Instagram

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El equipo de la serie La Reina del Sur lanzó un llamado urgente para reunir ayuda destinada a las comunidades más afectadas por el reciente terremoto en Colombia ocurrido en la mañana del lunes 10 de agosto de 2026 que sacudió a varias regiones del occidente del país como Cali, Pereira, Armenia y Quibdó.

La actriz mexicana Kate del Castillo, protagonista de la producción, compartió desde el set que el grupo vivió el movimiento telúrico mientras filmaba: “Estamos aquí en el set de La reina del sur en Colombia y desafortunadamente, bueno, pues estuvimos presentes en el terremoto, en el sismo que hubo aquí y queremos ayudar y poner nuestro granito de arena como se pueda”.

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Antonio Gil Martínez, integrante del elenco, describió la experiencia dentro del rodaje: “Para nosotros solamente fue un susto, estábamos trabajando, pero para mucha gente es un asunto de vida o muerte y necesitan nuestra ayuda”.

La reacción inmediata del equipo apunta a canalizar donaciones y recursos esenciales para quienes enfrentan las consecuencias del fenómeno natural, que ha dejado varios desastres en infraestructuras y más de 190 muertos en todo el país.

Actores de La Reina del Sur promueven ayuda para comunidades damnificadas en Colombia - crédito lincpal/Instagram

Cuca Escribano, también actriz de la serie, puntualizó sobre las necesidades urgentes: “Se van a necesitar guantes de construcción, cascos de protección, gafas, agua”.

El equipo expuso en Instagram una lista detallada de insumos prioritarios para labores de rescate y asistencia. Según informaron los actores, dicha lista estará disponible para los seguidores y colaboradores interesados en aportar.

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El actor Víctor Rebull confirmó la iniciativa: “Sí, os vamos a dejar una lista de todos los materiales que se necesitan abajo en el pie de foto”. El compromiso del elenco se extiende más allá del set, involucrando a la audiencia y a la comunidad internacional en la campaña de apoyo.

El actor colombiano Lincoln Palomeque subrayó el impacto en diferentes localidades: “Desafortunadamente, hay ciudades muy afectadas como Pereira, como Manizales, como Cali, el Chocó también y muchos pueblos de Colombia. Entonces, les vamos a dejar los centros de ayuda donde pueden llevar las cosas que se necesitan”.

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El intérprete insistió en la importancia de la solidaridad: “Es un momento de unión, de empatía, así que vamos a ayudar”.

Elenco de La Reina del Sur activa red de ayuda para comunidades colombianas - crédito @VickyDavilaH/X - lincpal/Instagram

El elenco de Top Chef VIP enfrenta el sismo en Colombia durante grabaciones

El equipo de Top Chef VIP, reality culinario de Telemundo que se graba en Colombia y se emite en Estados Unidos, se pronunciaron tras el temblor ocurrido en el país el 10 de agosto de 2026.

El actor y cantante Carlos Ponce, uno de los concursantes, mostró en vivo lo ocurrido mediante su cuenta de Instagram. Mientras la edificación se sacudía, Ponce expresó: “Está temblando por acá, qué feo”, dejando ver el desconcierto del grupo.

El artista agregó: “Es que para nosotros no es normal, ¿sabes? Tú, tú vas a estos lugares, nosotros en México dos veces. Mira, mira, mira”, mientras sus compañeros reaccionaban a la emergencia. Consultado por otros participantes sobre su percepción, Ponce resumió su impresión con un breve “No manches”.

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Un asistente de producción confirmó la intensidad del fenómeno: “Claro, ahora sí se sintió”, relató ante las cámaras. Ponce señaló que hasta las torres telefónicas parecían afectadas, lo que generó incertidumbre en el equipo de producción y concursantes.

Aylin Mujica, Carlos Ponce y Ninel Conde se pronunciaron por el temblor en Colombia - crédito @VickyDavilaH/X - aylinmujica1/Instagram - ninelconde/Instagram -poncecarlos1/Instagram

La actriz Aylin Mujica, acompañada de su hija Violeta, narró el episodio desde Bogotá: “Acaba de temblar en Bogotá. Aquí estamos”, dijo, mientras su hija relató la confusión inicial y la rápida evacuación. “Me dice: ‘Hay que irnos, hay que irnos ya’. Y yo digo: ‘Okey, okey, vámonos’”, relató la joven. Mujica confirmó la inexperiencia de su hija ante este tipo de emergencias y ambas buscaron una salida segura.

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Por su parte, la actriz y cantante Ninel Conde compartió en sus redes su experiencia: “Ay, no, buenos y asustados y terroríficos días. Hoy nos despertó a Bela, a mi sobrina y a mí, un terremoto”.

Conde relató que el temblor la sorprendió en un piso catorce y que optó por resguardarse bajo una mesa, intentando comunicarse con su esposo. “Es el terremoto más fuerte que he sentido en mi vida”, admitió la artista, acostumbrada a los movimientos telúricos de la Ciudad de México.

Por último, subrayó el contraste entre la gravedad del evento y la rutina que pareció continuar en las calles: “Toda la gente está como sin en cuenta”.

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