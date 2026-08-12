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Sigue temblando en Colombia: habitantes de San José del Palmar, en Chocó, pasaron la noche en vela, tras nuevo sismo la noche del martes 11 de agosto de 2026

La actividad sísmica mantiene en vilo a los habitantes de la región Pacífica, la más afectada por el terremoto de 7.4 del lunes 10 de agosto, de acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC). La madrugada del miércoles 12 de agosto volvió a temblar

La cifra de muertos llegó a 190 y los heridos son más de 1.679 - créditos Joaquín Sarmiento / AFP | @sgcol/X
La cifra de muertos llegó a 190 y los heridos son más de 1.679 - créditos Joaquín Sarmiento / AFP | @sgcol/X
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No cesan las labores de búsqueda de víctimas con vida, cuerpos y personas desaparecidas luego del terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia la mañana del lunes 10 de agosto, y que deja por el momento un balance de 190 fallecidos, 1.679 heridos, de acuerdo con Asocapitales.

Los departamentos más afectados por la catástrofe son Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, donde organismos de emergencia continúan coordinando el trabajo en las zonas con la ayuda de las mismas comunidades, en una muestra de solidaridad.

Sin embargo, en el municipio de San José del Palmar, el epicentro de la tragedia, las horas posteriores al evento sísmico han sido de incertidumbre en medio de la zozobra por las réplicas y la falta de ayudas, a pesar de que desde diferentes puntos del país ya se han dispuesto ayudas humanitarias y envío de personal calificado y maquinaria para apoyar las labores en el departamento del Chocó, la zona más golpeada.

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Y es que según los reportes por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), no ha dejado de moverse la tierra en este poblado ubicado en una zona de difícil acceso y que está a más de 300 kilómetros de la capital, Quibdó.

San José del Palmar, epicentro del terremoto de 7.4, sigue sintiendo réplicas y movimientos telúricos que aumentan la zozobra de sus habitantes, en medio de la búsqueda de sobrevivientes - @sgcol/X
San José del Palmar, epicentro del terremoto de 7.4, sigue sintiendo réplicas y movimientos telúricos que aumentan la zozobra de sus habitantes, en medio de la búsqueda de sobrevivientes - @sgcol/X

De acuerdo con los informes que reveló la entidad, minutos antes de la medianoche se presentaron dos movimientos telúricos con solo dos minutos de diferencia, a las 11:07 p. m. y a las 11:09 p. m.:

Primer sismo en San José del Palmar (Chocó)

  • Magnitud: 3,0
  • Profundidad: 49 km
  • Latitud: 4.83
  • Longitud: -76.46
  • Localizado a 21 km de Nóvita.

El segundo temblor en San José del Palmar

  • Magnitud: 3,1
  • Profundidad: 96 km
  • Latitud: 4.94
  • Longitud: -76.33
  • Localizado a 11 km de San José del Palmar.
crédito visor de sismos Servicio Geológico Colombiano / sitio web
crédito visor de sismos Servicio Geológico Colombiano / sitio web

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