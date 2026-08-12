Abelardo de la Espriella decretó tres días de duelo por las víctimas del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

Abelardo de la Espriella decretó tres días de duelo por las víctimas del sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto - crédito Santiago Álvarez/DPA/Europa Press y Andrés Camilo Valencia/Reuters

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El 11 de agosto de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, decretó tres días de duelo nacional tras el sismo de magnitud 7,4 que, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y se convirtió en el de mayor magnitud registrada en el país en el siglo XXI.

En el Decreto 1172 de 2026, que rige a partir de la fecha de su expedición, el Gobierno expresó “su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional”.

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El presidente de la República ordenó que se izara el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior - crédito Dapre

La norma indicó que la medida se toma luego de que “se ha reportado la pérdida de vidas humanas”, con base en información de entidades del Estado y de los medios de comunicación. Además, ordenó que durante los tres días “se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior”.

En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que “el Gobierno nacional y el país acompañan a las familias y amigos de las personas que fallecieron en tan lamentables hechos de la naturaleza que entristecen a todo un país”.

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Gobierno de De la Espriella decretó desastre nacional

El Gobierno nacional también decretó desastre nacional tras el sismo de 7,4 que sacudió a Colombia - crédito Dapre

El Gobierno nacional también decretó desastre nacional tras el sismo de 7,4 que sacudió a Colombia y dejó más de 180 víctimas mortales y daños en varias regiones. Esta medida busca acelerar la movilización de recursos, coordinar la respuesta estatal y atender con prioridad a la población afectada.

El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que la declaratoria permite activar recursos de emergencia y coordinar acciones en todos los niveles del Estado. La medida también abre el acceso más rápido a fondos y mecanismos especiales de ayuda para asistir a los damnificados y avanzar en la reconstrucción de las zonas golpeadas.

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En paralelo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tendrá a su cargo la elaboración de un balance actualizado de daños que servirá como insumo técnico para formalizar el decreto presidencial. “La UNGRD, como Secretaría Técnica de la instancia de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, elaborará el informe situacional actualizado que permitirá determinar las afectaciones y servirá como insumo técnico para la elaboración del proyecto de decreto”, explicó la entidad.

Esta medida busca acelerar la movilización de recursos, coordinar la respuesta estatal y atender con prioridad a la población afectada - crédito Dapre

En respuesta inmediata, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que el Gobierno nacional se encuentra gestionando la emergencia en la sede de la Ungrd. Según Lara, las autoridades están en contacto con gobernadores y alcaldes de los departamentos más afectados para coordinar la asistencia.

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La respuesta oficial incluye la activación de grupos de rescate y atención de desastres para iniciar las operaciones de ayuda. “En el entre tanto estamos activando los grupos de rescatistas y atención de desastres para iniciar básicamente las operaciones de ayuda y atención de esta situación tan crítica. Nuestra solidaridad con los departamentos más afectados, nuestra solidaridad con las personas y las familias” afirmó Lara en rueda de prensa.

La designación de los ministros que encabezarán la coordinación en cada departamento todavía está en discusión. El Ejecutivo busca asegurar una intervención rápida en las zonas donde el sismo dejó los mayores daños materiales y humanos, así como restablecer los servicios básicos y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

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La publicación añadió que el Gobierno nacional y la Ungrd seguirán informando sobre los avances de la atención de la emergencia y de la estrategia desplegada tras el terremoto.