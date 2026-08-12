Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Abelardo de la Espriella decretó tres días de duelo por las víctimas del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

El presidente de la República ordenó que se izara el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior

El presidente De la Espriella anunció subsidios de arriendo para Manizales tras terremoto - crédito Santiago Álvarez/DPA/Europa Press y Andrés Camilo Valencia/Reuters
Abelardo de la Espriella decretó tres días de duelo por las víctimas del sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto - crédito Santiago Álvarez/DPA/Europa Press y Andrés Camilo Valencia/Reuters
Guardar

El 11 de agosto de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, decretó tres días de duelo nacional tras el sismo de magnitud 7,4 que, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y se convirtió en el de mayor magnitud registrada en el país en el siglo XXI.

En el Decreto 1172 de 2026, que rige a partir de la fecha de su expedición, el Gobierno expresó “su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional”.

PUBLICIDAD

El presidente de la República ordenó que se izara el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior - crédito Dapre
El presidente de la República ordenó que se izara el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior - crédito Dapre

La norma indicó que la medida se toma luego de que “se ha reportado la pérdida de vidas humanas”, con base en información de entidades del Estado y de los medios de comunicación. Además, ordenó que durante los tres días “se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior”.

En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que “el Gobierno nacional y el país acompañan a las familias y amigos de las personas que fallecieron en tan lamentables hechos de la naturaleza que entristecen a todo un país”.

PUBLICIDAD

Gobierno de De la Espriella decretó desastre nacional

El Gobierno nacional también decretó desastre nacional tras el sismo de 7,4 que sacudió a Colombia - crédito Dapre
El Gobierno nacional también decretó desastre nacional tras el sismo de 7,4 que sacudió a Colombia - crédito Dapre

El Gobierno nacional también decretó desastre nacional tras el sismo de 7,4 que sacudió a Colombia y dejó más de 180 víctimas mortales y daños en varias regiones. Esta medida busca acelerar la movilización de recursos, coordinar la respuesta estatal y atender con prioridad a la población afectada.

El Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que la declaratoria permite activar recursos de emergencia y coordinar acciones en todos los niveles del Estado. La medida también abre el acceso más rápido a fondos y mecanismos especiales de ayuda para asistir a los damnificados y avanzar en la reconstrucción de las zonas golpeadas.

En paralelo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) tendrá a su cargo la elaboración de un balance actualizado de daños que servirá como insumo técnico para formalizar el decreto presidencial. “La UNGRD, como Secretaría Técnica de la instancia de coordinación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, elaborará el informe situacional actualizado que permitirá determinar las afectaciones y servirá como insumo técnico para la elaboración del proyecto de decreto”, explicó la entidad.

Esta medida busca acelerar la movilización de recursos, coordinar la respuesta estatal y atender con prioridad a la población afectada - crédito Dapre
Esta medida busca acelerar la movilización de recursos, coordinar la respuesta estatal y atender con prioridad a la población afectada - crédito Dapre

En respuesta inmediata, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que el Gobierno nacional se encuentra gestionando la emergencia en la sede de la Ungrd. Según Lara, las autoridades están en contacto con gobernadores y alcaldes de los departamentos más afectados para coordinar la asistencia.

La respuesta oficial incluye la activación de grupos de rescate y atención de desastres para iniciar las operaciones de ayuda. “En el entre tanto estamos activando los grupos de rescatistas y atención de desastres para iniciar básicamente las operaciones de ayuda y atención de esta situación tan crítica. Nuestra solidaridad con los departamentos más afectados, nuestra solidaridad con las personas y las familias” afirmó Lara en rueda de prensa.

La designación de los ministros que encabezarán la coordinación en cada departamento todavía está en discusión. El Ejecutivo busca asegurar una intervención rápida en las zonas donde el sismo dejó los mayores daños materiales y humanos, así como restablecer los servicios básicos y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

La publicación añadió que el Gobierno nacional y la Ungrd seguirán informando sobre los avances de la atención de la emergencia y de la estrategia desplegada tras el terremoto.

Temas Relacionados

Terremoto colombiaAbelardo de la EspriellaDias de dueloSismos en ColombiaTemblor en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: suben a 202 los muertos, rescatan con vida a una mujer tras 36 horas y llegan los topos mexicanos

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organimismo de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: suben a 202 los muertos, rescatan con vida a una mujer tras 36 horas y llegan los topos mexicanos

La primera dama Ana Lucía Pineda reveló los 30 puntos donde reciben donaciones para los afectados por el terremoto en Colombia

La primera dama informó que ya están disponibles más de 30 lugares donde la población puede entregar su ayuda para quienes enfrentan situaciones de emergencia en varias regiones del país

La primera dama Ana Lucía Pineda reveló los 30 puntos donde reciben donaciones para los afectados por el terremoto en Colombia

Tras el terremoto en Colombia, la primera dama Ana Lucía Pineda confirmó que habrá cobertura de gastos funerarios para las víctimas

La delegada por el presidente Abelardo de la Espriella para coordinar el envío de donaciones a las zonas más afectadas por la tragedia, también anunció que un grupo de funerarias asumirá los costos de los servicios fúnebres para víctimas sin cobertura en Cali, Manizales, Pereira y Chocó

Tras el terremoto en Colombia, la primera dama Ana Lucía Pineda confirmó que habrá cobertura de gastos funerarios para las víctimas

Estados Unidos pidió en extradición a ‘Medio Labio’, capo del narcotráfico: primero en la era de Abelardo de la Espriella

Jhon Henry González Herrera fue capturado el 17 de febrero de 2026 a las 11:15 p. m. en Medellín, Antioquia

Estados Unidos pidió en extradición a ‘Medio Labio’, capo del narcotráfico: primero en la era de Abelardo de la Espriella

Walmer Pacheco, capitán del Deportivo Pereira, llegó a la ciudad: se puso guantes para ayudar a las víctimas del terremoto

El defensor desde el primer momento de la catástrofe pidió volver a la capital de Risaralda para estar con su familia y ayudar a quienes lo necesitaban

Walmer Pacheco, capitán del Deportivo Pereira, llegó a la ciudad: se puso guantes para ayudar a las víctimas del terremoto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Karina García relató el susto que vivió después del terremoto: “Casi se me sale el bebé”

Karina García relató el susto que vivió después del terremoto: “Casi se me sale el bebé”

Los Ghetto Kids enviaron mensaje a Colombia tras el terremoto que sacudió gran parte del país: “Estamos con ustedes”

Mabel Cartagena les cantó la tabla a los artistas y creadores de contenido: pidió “meterse la mano en el bolsillo” para ayudar tras el terremoto

Habitantes de Rionegro grabaron un objeto volador minutos después del terremoto y los videos se viralizaron en redes: “Luces en el cielo”

‘Yo me llamo’, capítulo del 11 de agosto de 2026: Karol G fue descalificada y Lady Gaga puso a dudar a Amparo Grisales y Elder Dayán

Deportes

Walmer Pacheco, capitán del Deportivo Pereira, llegó a la ciudad: se puso guantes para ayudar a las víctimas del terremoto

Walmer Pacheco, capitán del Deportivo Pereira, llegó a la ciudad: se puso guantes para ayudar a las víctimas del terremoto

Futbolista colombiano Yoshan Valois fue figura con Lanús y dedicó su doblete a las víctimas del sismo en Chocó: “Son personas fuertes”

Técnico del Once Caldas pidió el aplazar el torneo de fútbol por el terremoto en Colombia: estas son las soluciones que planteó

Dayro Moreno expresó su preocupación por las consecuencias del terremoto en Manizales: “Empezar a ayudar a la gente”

Santa Fe anunció que donará un porcentaje del dinero de la boletería del partido ante River Plate para las víctimas del terremoto de Colombia