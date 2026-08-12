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Indignación en redes con mujer que afirmó que debería haber otro terremoto en el Chocó: “Por allá solo hay pobreza”

Además, en el video se insinúa que los caleños se merecen otra tragedia por ser progresistas

El debate en redes sociales se intensificó tras el terremoto de 7,4 ocurrido en San José del Palmar, Chocó, luego de que un video viral de una mujer desconocida provocara indignación por sus declaraciones polémicas sobre las víctimas y regiones afectadas - crédito @ElGatoArceArce / X

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Las reacciones tras el terremoto de 7,4 en Colombia con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ha inundado las redes sociales de mensajes de solidaridad y debate político.

No obstante, un video viral protagonizado por una mujer no identificada se convirtió en foco de controversia por sus palabras: “Ahora sí, señor de la Espriella Style, que venga todo el fracking que quiera, que el sustico de hoy nos quedó gustando”.

El fragmento continuó con frases que encendieron la conversación digital: “Y ojalá el próximo terremoto vuelva a ser en Chocó, que eso al fin y al cabo por allá solo hay pobreza y ese departamento nadie lo voltea a mirar. Y de paso que se lleve unos cuantos caleños, que bien progresistas que sí son”.

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Las reacciones no se hicieron esperar. La indignación fue generalizada, aunque algunos usuarios interpretaron el mensaje como sarcasmo. Entre los comentarios más citados se encontraron: “Después salen a decir que no hay discriminación en Colombia. Alguien conoce la cuenta de esa mujer???”, “Lo chistoso es que los de estratos 1 y 2 son quienes están rescatando a los estratos 4, 5 y 6” y “Los chocoanos y caleños también son colombianos, también son seres humanos y merecen respeto”.

San José del Palmar, epicentro del terremoto de 7.4, sigue sintiendo réplicas y movimientos telúricos que aumentan la zozobra de sus habitantes, en medio de la búsqueda de sobrevivientes - @sgcol/X
San José del Palmar, epicentro del terremoto de 7.4, sigue sintiendo réplicas y movimientos telúricos que aumentan la zozobra de sus habitantes, en medio de la búsqueda de sobrevivientes - @sgcol/X

El departamento del Chocó enfrenta una de las emergencias más severas de su historia reciente tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto de 2026. La Gobernación difundió el Reporte de Situación #9 el martes 11 a las 9:05 p. m. donde se confirmó un saldo de 14 personas fallecidas, 139 heridas y 4 desaparecidas.

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10.124 familias fueron damnificadas, lo que se traduce en 43.178 personas afectadas. El impacto sobre la infraestructura del departamento también es grave, según las autoridades: 3.199 viviendas resultaron averiadas y 468 fueron destruidas totalmente.

La emergencia alcanzó a 29 municipios y dejó daños en 7 centros de salud, 38 instituciones educativas, 6 acueductos, 1 puente vehicular y 5 vías principales.

En la ciudad de Cali, el terremoto también provocó un panorama crítico. El balance oficial reporta 75 personas fallecidas y más de 1.000 heridas. Además, la infraestructura urbana resultó severamente dañada: 56 inmuebles colapsaron y más de 600 edificaciones presentan afectaciones.

Cali ha sido una de las ciudades más afectadas tras el terremoto del lunes 10 de agosto - crédito Reuters / Sergio Acero
Cali ha sido una de las ciudades más afectadas tras el terremoto del lunes 10 de agosto - crédito Reuters / Sergio Acero

Pese a las grandes afectaciones en los dos lugares, algunas personas han argumentado que estas poblaciones no merecen ayudas debido a los resultados políticos que eligieron al actual presidente.

Algunos afirmaron: “La gente que ha estado del lado de Cepeda, Petro y Mondragón, ha destruido a Cali igual a como la destruyó el terremoto” y “El terremoto debió ser más selectivo y llevarse a los malandros Petristas que viven en Cali y alrededores, son una porquería”.

Algunos mensajes señalan la supuesta ausencia de líderes políticos en la atención a los damnificados: “Y el perdedor de Iván Cepeda que tanto lo quieren en Cali no lo he visto ni en las curvas ayudando la gente” y “porque no ha ido el presidente a instalarse al Chocó con acciones urgentes, el territorio más humilde será porque votó a Cepeda mayoritariamente?”.

Otros comentarios, cargados de ironía, cuestionan la disposición del Gobierno para asistir a las regiones afectadas: “He dado instrucciones a mi excelentísimo ministro de Interior Rodrigo Lara de no ayudar al Chocó, ya que primero no sabíamos que existía y segundo nos dicen que allá ganó Cepeda y las FARC”.

- crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/Reuters
En Chocó y Cali Iván Cepeda se impuso durante las votaciones de la segunda vuelta presidencial - crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/Reuters

El terremoto ha expuesto tanto la fragilidad de la infraestructura en Chocó y Cali como la tensión política y social que atraviesa el país en medio de la emergencia.

Cabe recordar que en Chocó, Iván Cepeda obtuvo una clara mayoría con 152.674 votos, equivalentes al 81,37% del total departamental. Por su parte, Abelardo de la Espriella sumó 33.360 votos, el 17,78%.

Por su parte, la capital vallecaucana mantuvo una marcada preferencia por Cepeda, quien logró el 59,6% de los votos en Cali, de acuerdo con la Registraduría, mientras que Abelardo De La Espriella alcanzó el 38,7 % en la ciudad.

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