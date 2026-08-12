16 muertos, desconexión vial y afectaciones en el puerto: crítica situación en Buenaventura

La zona rural de Buenaventura registró 1.802 viviendas comprometidas y 127 personas damnificadas - crédito Captura video

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Luego del fuerte sismo que ocurrió en la mañana del lunes 10 de agosto en Chocó, uno de los municipios más afectados es Buenaventura (Valle del Cauca), dejando al principal puerto del país con 16 muertos, 258 heridos, daños masivos en viviendas y servicios bajo presión, en una emergencia agravada por el cierre de su única conexión terrestre y por una red hospitalaria que ya opera al límite.

Según el boletín número tres unificado de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, con corte al martes 11 de agosto, el balance preliminar incluye 7.150 viviendas afectadas en el distrito. De ese total, 2.145 presentan daños totales y 5.005 daños parciales.

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La afectación también alcanzó la zona rural. Allí se reportaron pérdidas totales y parciales en Cajambre, Mayorquín, San Juan, Yurumanguí y Bajo Calima, con seis personas lesionadas, 97 familias afectadas, 127 damnificadas y 1.802 viviendas comprometidas: 991 con destrucción total y 811 con daños parciales.

El terremoto de magnitud 7,4 dejó 16 muertos y 258 heridos en Buenaventura - crédito Alcaldía Buenaventura/Facebook

La vía de acceso quedó cerrada por tres deslizamientos

Uno de los frentes más delicados de la emergencia es la conectividad terrestre. El boletín distrital informó que tres deslizamientos en los kilómetros 69+200, 52+300 y 50+55 obligaron al cierre de la vía de acceso a Buenaventura.

El transporte por carretera seguía suspendido y la Terminal de Transportes presentaba daños en su infraestructura. La administración local incluyó la recuperación de la conectividad vial entre las prioridades inmediatas y pidió apoyo con maquinaria amarilla para remover material y atender las afectaciones.

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La situación complica el ingreso y la salida de personas, suministros y equipos en una ciudad que, además de los daños físicos, necesita sostener la atención de heridos y ampliar su capacidad de respuesta.

La red de salud opera al 100 % y el Distrito pidió 15.000 ayudas

La emergencia llevó al Distrito a declarar alerta naranja. De acuerdo con la administración, la Clínica Santa Sofía y el Hospital Luis Ablanque de la Plata estaban al 100% de su capacidad instalada.

El Distrito pidió 15.000 ayudas humanitarias y declaró calamidad pública y toque de queda por la emergencia - crédito Alcaldía Buenaventura

En Santa Sofía, la Alcaldía estimó daños cercanos al 70% de la infraestructura. Parte de la atención tuvo que trasladarse a áreas externas con carpas y camillas, mientras el Cuerpo de Bomberos mantenía 42 unidades desplegadas en distintos sectores.

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Las autoridades de Buenaventura destacaron el miércoles 12 de agosto la importancia de la transparencia en la gestión de donaciones destinadas a enfrentar la emergencia en el distrito. La alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba Martínez expresó que para su administración resulta “de vital importancia que todos ustedes conozcan cómo se está gestionando y cómo se gestionarán las donaciones en el marco de esta emergencia”.

En un comunicado difundido por redes sociales, la administración local precisó que la Oficina de Atención al Ciudadano, ubicada frente a la sede de la alcaldía distrital, es el único centro de acopio habilitado para recibir ayuda. “En este lugar, tanto particulares como empresas podrán traer sus donaciones, habrá una persona que se las registre y de esta manera contribuir a la emergencia”, detalló el mensaje oficial.

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No existe ninguna cuenta bancaria habilitada por la alcaldía para recibir transferencias de dinero. Tampoco está autorizado ningún funcionario para recibir recursos en efectivo, según advirtió la administración. La prioridad, destacaron, son los kit de alimentación, de aseo y de alojamiento, que pueden incluir carpas, sábanas, colchonetas y almohadas.

El Distrito pidió 15.000 ayudas humanitarias y declaró calamidad pública y toque de queda por la emergencia - crédito Alcaldía Buenaventura

Actualmente, la ayuda humanitaria se canaliza exclusivamente a través de la Oficina de Atención al Ciudadano del distrito de Buenaventura, donde se reciben alimentos, elementos de higiene y kits para alojamiento. El gobierno local aclaró que no se permite la entrega de dinero ni a funcionarios ni mediante transferencias, para evitar confusiones y garantizar que la asistencia llegue de manera directa a las personas afectadas.

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La alcaldía hizo público su agradecimiento a quienes ya han colaborado. “Hemos recibido la solidaridad de muchos actores a quienes extendemos nuestra profunda gratitud”, comunicó la administración, mencionando entre los donantes a la Sociedad Portuaria, el Comité Integremial del Valle del Cauca y la Gobernación del Valle del Cauca. “Ya han entregado sus donaciones entre alimentos, carpas, gestión de maquinaria amarilla, también la gestión de algunos rescatistas y personal médico y paramédico para atender las emergencias, entre otros”, remarcó la alcaldesa.

La colaboración no se limita a grandes instituciones. El mensaje de la alcaldía subrayó que “muchos particulares se han unido a esta causa y han traído sus donaciones, porque ninguna donación es pequeña”. La respuesta de la comunidad local ha sido fundamental para la recolección de recursos en esta etapa.

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La administración distrital también informó sobre el interés de organizaciones y ciudadanos de diferentes partes del país en sumarse a la iniciativa. “Hemos recibido el contacto de organizaciones y particulares de diferentes partes de Colombia, de Antioquia, Bogotá, Santander, quienes han manifestado su interés de contribuir con esta causa y han dicho que ya cuentan con donaciones que quieren hacer llegar al territorio”, anunció la alcaldía.

El equipo de la alcaldesa confirmó que ya se están estableciendo acuerdos logísticos con estos actores externos para facilitar el traslado y entrega de los insumos donados. “Con ellos nos hemos puesto en contacto y estamos coordinando toda la logística”, concluyó la información oficial.

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