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Encontraron sin vida a Violeta Guerrero, de 7 años, y a su abuela Amparo, atrapadas tras el terremoto de 7,4 en Cali

La menor y la mujer permanecían desaparecidas desde el movimiento telúrico, mientras organismos de socorro adelantaban labores de búsqueda en el Conjunto Residencial Guadalupe

Violeta Guerrero, de 7 años, y su abuela Amparo Jaramillo, de 71, fueron encontradas sin vida tras permanecer desaparecidas luego del terremoto que sacudió a Cali - crédito red social Facebook
Violeta Guerrero, de 7 años, y su abuela Amparo Jaramillo, de 71, fueron encontradas sin vida tras permanecer desaparecidas luego del terremoto que sacudió a Cali - crédito red social Facebook
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Los familiares de Violeta Guerrero, de 7 años, y su abuela Amparo Jaramillo, de 71, confirmaron que ambas fueron encontradas sin vida tras permanecer desaparecidas luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. Las dos se encontraban en el Conjunto Residencial Guadalupe, en el sector de Cuarto de la Legua, en Cali, cuando ocurrió la emergencia.

El hallazgo puso fin a varias horas de búsqueda durante las cuales familiares, organismos de emergencia y personas cercanas mantuvieron la esperanza de encontrarlas con vida. La familia comunicó la noticia a través de redes sociales y agradeció el acompañamiento recibido durante la búsqueda.

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La familia expresó su agradecimiento a quienes ayudaron a difundir la información y acompañaron las labores de búsqueda. “Gracias infinitas a todas las personas que estuvieron pendientes, nos acompañaron, ayudaron y compartieron nuestra búsqueda. Nunca olvidaremos ese apoyo”, indicaron.

Finalmente, los familiares anunciaron que se apartarán temporalmente de las redes sociales para afrontar el duelo. “Por ahora nos alejaremos un tiempo de aquí para estar con nuestra familia y procesar este dolor”, agregaron.

Violeta estaba de vacaciones con su abuela

Violeta Guerrero, de 7 años, había viajado desde Bogotá a Cali para pasar unos días de vacaciones junto a su abuela Amparo Jaramillo - crédito red social Facebook
Violeta Guerrero, de 7 años, había viajado desde Bogotá a Cali para pasar unos días de vacaciones junto a su abuela Amparo Jaramillo - crédito red social Facebook

De acuerdo con la información entregada previamente por sus familiares, Violeta Guerrero vivía en Bogotá y había viajado a Cali para pasar unos días de vacaciones junto a su abuela Amparo Jaramillo.

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Ambas se encontraban dentro del conjunto residencial cuando ocurrió el fuerte movimiento telúrico. Según el relato de sus allegados, los porteros del edificio les informaron que ninguna de las dos había logrado salir del inmueble antes de que se produjera el colapso.

Desde ese momento comenzó una intensa búsqueda para establecer su paradero. La familia difundió fotografías y datos de ambas mujeres y solicitó apoyo para localizar a la menor y a su abuela.

Juan Diego Peña, tío de Violeta, fue uno de los familiares que entregó información sobre el caso. En sus redes sociales confirmó finalmente la muerte de ambas y agradeció a las personas que estuvieron pendientes de la situación.

Peña también había hablado con Caracol Radio durante las horas de búsqueda. En esa conversación explicó que la familia había recibido información de unidades de emergencia sobre la posibilidad de que se hubiera escuchado la voz de la niña entre los escombros.

Ese reporte había mantenido la esperanza de encontrarla con vida. Según el familiar, la supuesta voz habría sido escuchada entre las 11:00 a. m. y el mediodía, mientras los equipos trabajaban en la zona afectada.

Esperaban encontrar a Violeta entre los escombros

Amparo Jaramillo, de 71 años, se encontraba en Cali junto a su nieta Violeta Guerrero cuando ocurrió el terremoto - crédito red social Facebook
Amparo Jaramillo, de 71 años, se encontraba en Cali junto a su nieta Violeta Guerrero cuando ocurrió el terremoto - crédito red social Facebook

La estructura del conjunto residencial sufrió graves daños durante el terremoto. Peña explicó que el edificio no se había desplomado completamente, pero que los primeros pisos habían cedido hacia el sótano.

Violeta y Amparo se encontraban en el primer piso, por lo que la familia consideraba que podían haber quedado atrapadas en esa zona. Ante esa posibilidad, los allegados solicitaron maquinaria especializada y personal con experiencia en estructuras e ingeniería civil para apoyar las labores de rescate.

La emergencia se produjo tras un terremoto que dejó 190 personas muertas y 1.679 heridas, además de graves daños estructurales en 32 ciudades del país.

Por su parte, el sitio Unidos Colombia registraba 1.501 personas reportadas como ausentes, de las cuales 46 figuraban como encontradas en el balance consultado durante la emergencia.

Cali fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026, dejando graves daños en edificaciones y calles - crédito Sergio Acero/Reuters
Cali fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026, dejando graves daños en edificaciones y calles - crédito Sergio Acero/Reuters

En el caso de Amparo Jaramillo, su sobrino había señalado que no padecía enfermedades de base y que antes del terremoto gozaba de un buen estado de salud. Sin embargo, durante las horas posteriores al sismo no se había podido establecer comunicación directa con ella.

La búsqueda permaneció activa hasta que los familiares recibieron la confirmación de que ambas habían sido encontradas sin vida.

Por ahora, los allegados no han entregado mayores detalles sobre las circunstancias exactas del hallazgo. Se espera que las autoridades correspondientes establezcan las condiciones en las que fueron encontradas y avancen en las investigaciones relacionadas con el colapso de la estructura.

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