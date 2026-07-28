Fueron encontrados con vida los cuatro policías que estaban desaparecidos en el Tambo, Cauca

El cerro Santa Ana en Cauca es una zona de alto riesgo por la presencia de grupos armados ilegales y antecedentes de ataques contra instalaciones estratégicas - crédito Aerocivil

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El hallazgo de cuatro integrantes de la Policía Nacional en el cerro Santana, zona rural de El Tambo, Cauca, puso fin a una intensa búsqueda que se extendió por más de un día.

Los efectivos (mayor Andrés Felipe Sánchez Sánchez y los patrulleros Kevin Viloria, Juan David Atilano y Franklin Moreno) fueron encontrados por el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), luego de perderse comunicación mientras cumplían una misión institucional: recuperar un dron.

Los policías presentaban signos de deshidratación y debilidad, por lo que recibieron atención en el lugar antes de ser trasladados para una valoración médica completa. Según las autoridades, la misión que los llevó a perder contacto consistía en localizar un dron institucional extraviado durante el monitoreo de vehículos sospechosos en la zona.

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La desaparición de los uniformados generó preocupación en la Institución y entre sus familias, dado el contexto de riesgo que representa la presencia de grupos armados ilegales en El Tambo. Las operaciones de búsqueda involucraron despliegues terrestres y aéreos, con el objetivo de dar con el paradero de los funcionarios.

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