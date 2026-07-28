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Fueron encontrados con vida los cuatro policías que estaban desaparecidos en el Tambo, Cauca

Durante varias horas se perdió el contacto con los militares, que habían ido a la zona para recuperar un dron

El cerro Santa Ana en Cauca es una zona de alto riesgo por la presencia de grupos armados ilegales y antecedentes de ataques contra instalaciones estratégicas - crédito Aerocivil
El cerro Santa Ana en Cauca es una zona de alto riesgo por la presencia de grupos armados ilegales y antecedentes de ataques contra instalaciones estratégicas - crédito Aerocivil
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El hallazgo de cuatro integrantes de la Policía Nacional en el cerro Santana, zona rural de El Tambo, Cauca, puso fin a una intensa búsqueda que se extendió por más de un día.

Los efectivos (mayor Andrés Felipe Sánchez Sánchez y los patrulleros Kevin Viloria, Juan David Atilano y Franklin Moreno) fueron encontrados por el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), luego de perderse comunicación mientras cumplían una misión institucional: recuperar un dron.

Los policías presentaban signos de deshidratación y debilidad, por lo que recibieron atención en el lugar antes de ser trasladados para una valoración médica completa. Según las autoridades, la misión que los llevó a perder contacto consistía en localizar un dron institucional extraviado durante el monitoreo de vehículos sospechosos en la zona.

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La desaparición de los uniformados generó preocupación en la Institución y entre sus familias, dado el contexto de riesgo que representa la presencia de grupos armados ilegales en El Tambo. Las operaciones de búsqueda involucraron despliegues terrestres y aéreos, con el objetivo de dar con el paradero de los funcionarios.

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