“De los mismos creadores de los biopolímeros”: médica colombiana lanzó alerta por péptidos ‘milagrosos’ que se promocionan en redes sociales

Las redes sociales impulsan la venta de sustancias estéticas sin controles sobre su origen, advierte una especialista - crédito @maraldana_23/tiktok

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La médica colombiana Mar Aldana publicó un video en sus redes sociales con el que encendió el debate sobre una tendencia que, según explicó, podría representar riesgos para la salud de quienes buscan resultados rápidos en procedimientos estéticos o de rendimiento físico.

La profesional advirtió sobre la creciente comercialización de los llamados “péptidos milagrosos”, productos que suelen promocionarse como soluciones para quemar grasa, ganar músculo o combatir el envejecimiento, pero que, en muchos casos, no contarían con evidencia científica suficiente ni con aprobación sanitaria.

Con un tono irónico, la doctora comparó este fenómeno con el de los biopolímeros, sustancias que durante años fueron utilizadas en procedimientos estéticos y que posteriormente ocasionaron graves complicaciones de salud en cientos de pacientes.

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“¡Bienvenidos! De los mismos creadores de los biopolímeros llega la reta y los péptidos milagrosos. Sí, esos que prometen quemar grasa, aumentar músculo y rejuvenecerte, pero que muchas veces ni siquiera cuentan con registro sanitario ni mucho menos respaldo científico”, afirmó al inicio de su publicación la experta.

La médica Mar Aldana alerta por los riesgos de los llamados péptidos milagrosos - crédito @maraldana23/IG

En su intervención, Aldana explicó que, aunque los casos de biopolímeros estuvieron marcados en muchas ocasiones por la desinformación o el engaño hacia los pacientes, ahora observa un escenario diferente, en el que las personas estarían decidiendo aplicarse sustancias cuya procedencia y composición desconocen por completo.

“A diferencia de los biopolímeros, que en muchos casos fueron aplicados bajo engaños o información incompleta, aquí las personas están decidiendo inyectarse sustancias que no sabemos realmente qué contienen, quién las fabricó o si cumplen estándares de calidad”, señaló.

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La médica insistió en que uno de los errores más frecuentes consiste en asumir que cualquier producto identificado con ese nombre se convierta automáticamente en un químico confiable. Según explicó, ese término hace referencia únicamente a un tipo de molécula y no garantiza que tenga eficacia demostrada ni que sea apto para manejar sin control alguno.

“No porque diga péptido significa que sea seguro. Un péptido es simplemente una molécula. Lo importante es cuál es, para qué sirve, qué evidencia tiene y si está aprobada para su uso”, manifestó.

Mar Aldana enciende la alerta por los “péptidos milagrosos” que se venden en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia de la especialista surge en un contexto en el que las redes sociales se han convertido en canales frecuentes para promocionar productos con estos elementos químicos que están relacionados con la pérdida de peso, el desarrollo muscular o el rejuvenecimiento y en muchos casos, estas sustancias son recomendadas por influenciadores o comercializadas sin controles visibles sobre su origen o fabricación.

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Frente a ese panorama, Aldana aseguró que el principal riesgo no solo radica en el ingrediente activo, también en todo el proceso de elaboración del producto, aspectos que pueden pasar inadvertidos para quienes deciden adquirirlos por internet.

“Muchos productos que se promocionan en redes sociales no cuentan con aprobación ni sanitaria ni estudios científicos que respalden esas promesas milagrosas. Cuando te inyectas un producto de origen desconocido, no solo estás asumiendo el riesgo del principio activo, sino también del proceso del fabricante, la esterilización, la dosis y hasta el contenido que corresponda a lo que dice la etiqueta”, advirtió.

La profesional también cuestionó la confianza que algunas personas depositan en recomendaciones difundidas por creadores de contenido o vendedores informales, sin verificar previamente el respaldo médico o científico de los productos.

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Mar Aldana cuestiona a los influenciadores que recomiendan sustancias sin respaldo médico - crédito @maraldana23/IG

“Es que el problema no es la palabra péptido, el problema es creer que porque un influenciador lo recomienda o porque alguien lo vende por WhatsApp, automáticamente es seguro. Tu salud no debería convertirse en un experimento. Por eso, cuídala”, concluyó en el video.

Junto a la publicación, Mar Aldana reforzó su mensaje mediante un texto en el que aclaró que no todos los péptidos representan un riesgo. De hecho, explicó que existen algunos con aplicaciones médicas específicas y avaladas, pero insistió en que eso no significa que cualquier sustancia comercializada bajo ese nombre tenga la misma seguridad o eficacia.

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“No todo lo que se vende como ‘péptido’ es seguro, efectivo o tiene respaldo científico. Existen péptidos con indicaciones médicas específicas, pero también hay un mercado que promete resultados ‘milagrosos’ sin la evidencia ni las garantías necesarias”, escribió.

Asimismo, invitó a quienes estén considerando someterse a este tipo de procedimientos a cuestionar la información que reciben antes de tomar una decisión que pueda afectar su salud.

“Antes de inyectarte cualquier sustancia, pregúntate: ¿qué evidencia la respalda? ¿Está aprobada para ese uso? ¿Realmente sabes qué te estás aplicando? La salud no debería ponerse en manos del marketing”, concluyó.