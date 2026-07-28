Condenan a más de 20 años de prisión al exjefe paramilitar Hernán Giraldo por abuso y explotación sexual de tres niñas

Condenan a Hernán Giraldo por violencia sexual contra tres niñas y la justicia le impone casi 21 años de prisión - crédito Colprensa

Guardar

El exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, conocido con los alias de El Patrón, El Viejo, El Señor de la Sierra y Taladro, fue condenado a 20 años, 11 meses y 24 días de prisión por el abuso y la explotación sexual de tres niñas de 11 y 12 años, ocurridos entre 2004 y 2006 mientras ejercía el liderazgo del Frente Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión fue adoptada por un Juzgado Penal del Circuito de Santa Marta, luego de que el procesado aceptara su responsabilidad durante las audiencias preparatorias realizadas el 26 de marzo y el 27 de agosto de 2025, acogiéndose a la figura de sentencia anticipada dentro del proceso adelantado bajo la Ley 600 de 2000.

PUBLICIDAD

La investigación de la Fiscalía General de la Nación concluyó que Giraldo Serna aprovechó el poder que ejercía como máximo cabecilla paramilitar para someter a las menores a diferentes formas de violencia y explotación sexual.

Según el ente acusador, las víctimas fueron obligadas a sostener relaciones sexuales con el entonces comandante, a permanecer en las fincas donde residía y a visitarlo periódicamente en los establecimientos penitenciarios de Medellín, Itagüí y Barranquilla, donde permaneció recluido antes de ser extraditado a Estados Unidos.

La condena a Hernán Giraldo explica cómo operó el abuso - crédito EFE

En un comunicado, la Fiscalía detalló la forma en la que operaba el hoy condenado: “Este hombre aprovechó su condición de cabecilla para obligarlas a sostener relaciones sexuales con él, vivir en las fincas donde residía y visitarlo cada semana en las distintas cárceles de Medellín e Itagüí (Antioquia) y Barranquilla (Atlántico), donde estuvo privado de la libertad antes de su extradición a los Estados Unidos”, indicó la entidad.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...