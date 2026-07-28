Sancionado el concesionario chino del metro de Bogotá: hay retrasos en la construcción de importante estación

La Empresa Metro de Bogotá impuso una multa en primera instancia al concesionario Metro Línea 1 por el retraso en la entrega de la Estación 3 Ciudad Kennedy - crédito Metro de Bogotá

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La Empresa Metro de Bogotá (EMB) inició un nuevo proceso sancionatorio dentro de la ejecución de la primera línea del metro al imponer, en primera instancia, una multa de $358.497.799 al concesionario Metro Línea 1 (ML1).

La decisión responde al incumplimiento en la entrega de la estación 3 Ciudad Kennedy, una de las estructuras contempladas en el cronograma del proyecto y cuya construcción no fue finalizada dentro de los tiempos establecidos en el contrato. La medida fue adoptada luego de la revisión realizada por la entidad y la interventoría, que concluyeron que la unidad de ejecución no alcanzó a completarse pese a que el concesionario ya había contado con una ampliación del plazo inicialmente pactado.

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Con este procedimiento, la Empresa Metro busca exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales y garantizar que las obras pendientes sean terminadas.

La Estación 3 Ciudad Kennedy registraba un avance del 95,45% al 17 de julio de 2026, según informó la Empresa Metro de Bogotá - crédito Enea Lebrun/Reuters

El cronograma original establecía que la estación debía estar concluida el 31 de enero de 2026. Sin embargo, Metro Línea 1 solicitó una ampliación de 60 días, opción contemplada en el contrato mediante el pago de una compensación económica.

El concesionario desembolsó $1.560 millones, lo que permitió extender la fecha límite hasta el 1 de abril de 2026.

Pese a esa prórroga, los trabajos no fueron finalizados dentro del nuevo plazo. Una vez vencida la fecha establecida, la interventoría reportó el incumplimiento y la Empresa Metro dio apertura al procedimiento administrativo previsto para este tipo de situaciones.

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El monto de la multa no corresponde al valor total de la estación, sino que fue calculado con base en el porcentaje de obra pendiente al momento de la evaluación.

Según el informe técnico con corte al 17 de julio de 2026, la Unidad de Ejecución 162 registraba un avance del 95,45%, lo que significa que aún faltaba ejecutar el 4,55% de las actividades previstas para completar la infraestructura.

La Estación 3 Ciudad Kennedy se encuentra ubicada sobre la avenida Villavicencio, entre las carreras 80D y 80G, y hace parte del corredor por donde se construye la Primera Línea del metro de Bogotá. Su terminación es necesaria para continuar con el cronograma de adecuación de estaciones y la integración de los diferentes sistemas que tendrá el proyecto.

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La Primera Línea del Metro de Bogotá supera el 80 % de ejecución mientras continúan las obras en estaciones, viaducto y sistema férreo - crédito Metro de Bogotá

Aunque la sanción ya fue impuesta, la Empresa Metro aclaró que todavía no se trata de una decisión definitiva. Al encontrarse en primera instancia, el concesionario podrá ejercer los recursos contemplados en la legislación colombiana para solicitar la revisión del acto administrativo.

Entre esas herramientas se encuentra el recurso de reposición, mediante el cual Metro Línea 1 podrá presentar sus argumentos frente a la decisión adoptada por la EMB. Mientras ese trámite no concluya, la multa no quedará ejecutoriada.

El Metro continúa avanzando

La imposición de esta multa coincide con un momento importante para la construcción de la Primera Línea del Metro. Según el más reciente balance presentado por la Empresa Metro de Bogotá, el proyecto alcanzó un 80,37% de ejecución con corte al 30 de junio de 2026, el porcentaje más alto registrado desde que comenzaron las obras.

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El avance refleja que la mayor parte de la infraestructura civil ya fue construida, aunque todavía quedan pendientes algunos de los componentes más complejos antes de que el sistema pueda entrar en funcionamiento.

Entre las actividades por ejecutar se encuentran la instalación de la totalidad de los rieles, la llegada del resto de la flota de trenes, la terminación de las 16 estaciones y la integración de los sistemas ferroviarios, eléctricos, de señalización, telecomunicaciones y control que permitirán la operación automática del metro.

La Empresa Metro de Bogotá mantiene el seguimiento al contrato de concesión para verificar el cumplimiento de los plazos y las obligaciones del proyecto - crédito @MetroBogota

La Empresa Metro informó además que los primeros trenes ya realizan pruebas sobre el viaducto.

Durante esos recorridos, efectuados entre el patio taller y el sector de Timiza, las formaciones alcanzaron velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, como parte de las verificaciones técnicas programadas antes de la etapa de marcha blanca.

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En cuanto al material rodante, hasta el momento han llegado 14 de los 30 trenes previstos para la operación comercial. Cada uno estará conformado por seis coches y tendrá capacidad para transportar aproximadamente 1.800 pasajeros.

El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, ha señalado que la expectativa es cerrar 2026 con una ejecución superior al 90%, paso previo al inicio de las pruebas integrales del sistema durante 2027.

Posteriormente, si se cumplen los cronogramas establecidos, la operación comercial comenzará en el primer trimestre de 2028, cuando la Línea 1 conectará Bosa con la calle 72 en alrededor de 27 minutos.

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