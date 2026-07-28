Senadores del Pacto Histórico confirmaron que no irán a la posesión de Abelardo de la Espriella: “Convocaremos a espacios de resistencia pacífica”

Polémica en Colombia, el Pacto Histórico desafió la legitimidad de Abelardo de la Espriella - crédito @AlfreMondragon/X

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El panorama político colombiano actual se vio marcado por una decisión de alto impacto: el bloque de congresistas del Pacto Histórico anunció que no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente, argumentando que su designación supuestamente responde a intereses ajenos al país.

La controversia gira en torno a la nacionalidad estadounidense de De la Espriella y a las objeciones sobre su legitimidad para ejercer como jefe de Estado. Lo anterior, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente al abogado como el presidente electo de los colombianos, tras obtener la mayoría de votos en la segunda vuelta electoral el 21 de junio de 2026.

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El anuncio fue realizado por líderes del movimiento, quienes ratificaron su postura en medio de crecientes tensiones institucionales.

Alfredo Mondragón, congresista del Pacto Histórico en Valle del Cauca, comunicó la resolución de la bancada. “Ningún congresista va a ir a la posesión de Abelardo de la Espriella porque es ilegítimo. Es un ciudadano estadounidense que ha priorizado los intereses norteamericanos por encima de los colombianos. Convocaremos a espacios de resistencia pacífica en Cali, Barranquilla y otras zonas del país.” aseguró Mondragón, quien enfatizó que la Constitución exige que el presidente garantice la unidad nacional.

Mondragón explicó que el nuevo mandatario “está entrando perdiendo porque no pudo poner mesas directivas en el Congreso, no se va a poder posesionar una guarnición militar, pero como es un provocador, entonces quería ir a provocar en el Cauca, ahora quiere ir a provocar en Cali”.

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Congresistas del Pacto Histórico se retiran de la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @AlfreMondragon/X

El legislador advirtió que el movimiento se prepara para acciones de protesta, subrayando: “nos aprestamos para la resistencia pacífica multitudinaria, porque no vamos a dejar que le entreguen nuestro país a intereses extranjeros”.

Los miembros del Pacto Histórico han sostenido que la ausencia en la ceremonia de posesión constituye una respuesta institucional y pacífica. “No vamos a dejar que le entreguen nuestro país a intereses extranjeros,” reiteró Mondragón, quien convocó a la ciudadanía a prepararse para una resistencia sin violencia.

La situación no solo evidencia las divisiones políticas, sino que además resalta el debate sobre la soberanía y la influencia extranjera. “Es ilegítimo porque ha priorizado intereses norteamericanos sobre los colombianos”, sostuvo Mondragón. La bancada del Pacto Histórico ha dejado claro que no cederá en su postura mientras persistan dudas sobre la legalidad y el sentido nacional del nuevo gobierno.

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La voz de Gabriel Becerra, otro vocero del Pacto Histórico, coincidió con las preocupaciones de Mondragón. Becerra argumentó que existen objeciones serias respecto a la legitimidad presidencial de De la Espriella.

“Mantenemos objeciones a la legitimidad de un presidente que ha manifestado, contrario a lo que han hecho otros en otros momentos, incluyendo al presidente Petro, una serie de amenazas contra la oposición que nosotros representamos,” afirmó Becerra.

La bancada del Pacto Histórico no asistirá a la ceremonia presidencial de De la Espriella - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - @PactoCol/X

El dirigente agregó que las amenazas alcanzan tanto a la oposición como al propio presidente Gustavo Petro y a quienes consideran que el nuevo proyecto político implica un retroceso en conquistas democráticas.

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El futuro inmediato se presenta incierto mientras la tensión permanece en la agenda legislativa. Becerra puntualizó que el bloque del Pacto Histórico mantendrá su posición y que aguardan las conclusiones que surjan en la Cámara y el Senado.

“La bancada del Pacto Histórico, por el momento, ha dejado claro que, tal cual lo planteó en el Senado de la República, en las intervenciones, no asistirá a esa posición,” concluyó el dirigente.

Por su parte, el senador Alejandro Ocampo, integrante del Pacto Histórico, expresó un rechazo contundente a la posesión de Abelardo de la Espriella programada para el 7 de agosto en Cali.

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Ocampo señaló en entrevista con Blu Radio que el acto presidencial busca “dividir la ciudadanía y generar un conflicto”, refiriéndose a las declaraciones de De la Espriella sobre el monumento a la resistencia.

Alejandro Ocampo advirtió que la ceremonia presidencial es un “show” y confirmó ausencia del Pacto Histórico - crédito @alejoocampog/X

“No tiene sentido ir a generar problemas en una ciudad”, indicó. Según el legislador, el presidente electo aprovecha el simbolismo de Cali para provocar manifestaciones y fomentar el caos.

Ocampo cuestionó la actitud de las autoridades locales: “Me extraña que la gobernadora y el alcalde no reaccionen ante los constantes ataques públicos”, afirmó. El senador sostuvo que la decisión de realizar la ceremonia en Cali responde a un intento de “afrontar” a la ciudad y crear “un show”. “No queremos enfrentamiento en la ciudad, Cali necesita unirse y encontrar su rumbo”, agregó.

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El congresista subrayó que el proceso de elección de De la Espriella estuvo marcado por irregularidades y reiteró que el Pacto Histórico no participará en el evento. “Los sectores populares tienen derecho a sus símbolos y a su historia”, dijo Ocampo.

El representante Heráclito Landínez del Pacto Histórico también explicó en entrevista a LA FM que, tras un amplio debate interno, la bancada y sus directivas acordaron por mayoría no asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente.

Landínez señaló que la decisión se sustenta en cuestionamientos sobre la legitimidad del mandatario electo, quien posee ciudadanía estadounidense y, según el legislador, ha jurado lealtad a otro país.

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Daniel Monroy anunció que el Pacto Histórico rechaza la posesión presidencial y respalda la resistencia civil en Cali - crédito @DanielMonroyH/X

“Somos un país soberano, independiente y merecemos reconocimiento”, afirmó, subrayando que no aceptan que el jefe de Estado dependa de compromisos con una nación extranjera.

El representante también advirtió que, aunque reconocen la legalidad del proceso electoral, rechazan la actitud de De la Espriella hacia la oposición.

“Ha dicho públicamente que va a ‘destripar la izquierda’ y que somos sus enemigos”, sostuvo Landínez, quien calificó esas declaraciones como graves para la democracia y la convivencia. Añadió que desconocer la legitimidad de la oposición y del actual presidente Gustavo Petro representa un retroceso institucional.

Por último, Daniel Monroy, integrante del mismo bloque, ratificó que el Pacto Histórico no respaldará la posesión ni la considera legítima, y acompañará a movimientos sociales en Cali con un llamado a la resistencia civil.

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