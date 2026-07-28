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Marbelle lanzó pulla a Diana Ángel por dinámica de humor en la que se burlan de niños reclutados: “El novio se fue por menos”

La cantante recordó la relación que la actriz sostuvo con Camilo Díaz en su paso por un reconocido ‘reality’ de convivencia y las razones por las que tuvo que abandonar el país, tras video de Macafolla burlándose de los niños reclutados por la guerrilla

Dos mujeres, Marbelle a la izquierda y Diana Ángel a la derecha, posan de espaldas con los brazos cruzados, mirando a cámara.
Las artistas Diana Ángel y Marbelle posan de espaldas con los brazos cruzados, mostrando expresiones serias en un estudio fotográfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En redes sociales, la creadora de contenido María Camila Fonseca —conocida como Macafolla— quedó en el centro del debate tras la viralización de un fragmento en el que llamó “hijueputicas” a los menores víctimas del reclutamiento forzado.

En el clip, la también comediante aparece vestida con un atuendo rojo que simula el uniforme carcelario, marcado con el nombre de Micky Ávila y, aparentemente, con el número de niños reclutados, como lo sentenció durante el diálogo.

La polémica se originó en La Megacárcel, un programa de humor político transmitido por el canal de YouTube Sancocho Trifásico y creado por el comediante Camilo Díaz. En ese espacio, Macafolla interpreta a Micky Ávila, un personaje ficticio que caricaturiza a una periodista de extrema derecha.

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En ese rol pronunció la frase que desató la controversia: “Vamos a hablar de esos hijueputicas niños que ya tienen más de treinta años. ¿Qué pasa con los niños?”.

El fragmento corresponde a un episodio del programa de sátira política La Megacárcel y generó una ola de críticas por las referencias a los menores reclutados por las extintas Farc. - crédito @micky.desinforma/Instagram

“Qué paila burlarse de los niños y niñas víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos terroristas. Y además rematar tildándolos de ‘hijueputicas’. Jamás estaré del lado de la censura, cada quien verá qué dice. Pero chistoso no es…”, escribió un usuario en X, encargado de replicar el fragmento en el que aparece también la congresista Lalis.

Fiel a su estilo de crítica, Marbelle, seguidora de las posturas de derecha del presidente electo Abelardo de la Espriella, se pronunció y aprovechó para lanzarle un dardo a Diana Ángel, defensora del proyecto progresista de Gustavo Petro.

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La llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ recordó el episodio por el que Camilo Díaz, conocido como Culotauro, comediante y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, abandonó el país por un aparente caso de amenazas en su contra al haber generado un debate en la misma dinámica de La Megacárcel criticando a los que eligieron a Abelardo de la Espriella en las elecciones del 21 de junio de 2026.

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Marbelle reaccionó a la polémica en redes por comentario de humorista sobre niños reclutados - crédito @Marbelle30/X

La cantante escribió: “Y pensar que el novio de Diana Angel se fue por menos 🤣🤣🤣“, generando reacciones entre sus seguidores y detractores.

Qué pasó con Culotauro

El comediante colombiano conocido en redes sociales como Culotauro y recordado por su paso por La casa de los famosos Colombia —con el que Diana Ángel tuvo un romance en la competencia—, abandonó el país tras denunciar una serie de supuestas amenazas de muerte.

Según explicó en un comunicado publicado en sus redes sociales, las intimidaciones comenzaron el 21 de junio de 2026, el mismo día en que Colombia celebró la segunda vuelta presidencial. Desde entonces, el humorista afirma haber recibido presiones para que deje de expresar libremente su postura en público.

Las amenazas, según relató, están vinculadas al contenido político y satírico que ha producido junto a sus compañeros Camilo Sánchez (conocido como Déjeme Quieto) y Emir, en el pódcast Por la Ventana. El trío ha publicado material de humor sobre la actualidad política del país y ha manifestado abiertamente su apoyo al gobierno en ejercicio.

El humorista no ocultó su tristeza al abandonar Colombia y alejarse de sus seres queridos - crédito @culotauro/Instagram
El humorista no ocultó su tristeza al abandonar Colombia y alejarse de sus seres queridos - crédito @culotauro/Instagram

Ante la situación, Díaz presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y tomó dos decisiones inmediatas: suspender la quinta temporada del programa y salir de Colombia para continuar su carrera en el exterior.

En el comunicado dejó claro que la suspensión busca proteger a su equipo y a los invitados: “No puedo pensar en el éxito de un programa si está en juego la seguridad de mis amigos”.

El pódcast no desaparecerá de inmediato: aún quedan episodios grabados que se publicarán durante los próximos meses antes del cierre oficial de la temporada. Las investigaciones sobre las amenazas están en curso y las autoridades ya conocen el caso, según confirmó el propio comediante.

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