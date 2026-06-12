Defensa de Blessd pidió no enviar al cantante a prisión: estos fueron los argumentos esgrimidos en la audiencia

La Fiscalía ubicó en una llamada telefónica la intervención directa que atribuye a Blessd con amenazas contra Andrés Felipe Sánchez Quintero - crédito Lina Gasca/Colprensa

Tras la reanudación de las audiencias preliminares adelantadas ante una jueza de control de garantías de Medellín contra el cantante Blessd y su mánager Dímelo Jara por cargos de secuestro extorsivo que llevaron a la Fiscalía General de la Nación a solicitar medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, la defensa comenzó a dar sus argumentos en la tarde del viernes 12 de junio.

El abogado defensor Andrés Arango solicitó que no se le dé pena de cárcel a su cliente, amparándose en los compromisos de gira y lanzamiento en los próximos días de su álbum de estudio El Peor Hombre Del Mundo.

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“Mi petición es que no exista la prohibición de salida del país. Y hacemos esta petición de que no exista la prohibición de salida del país para efectos de que mi asistido pueda cumplir con sus compromisos a nivel internacional, que pueda realizar la gira de lanzamiento de su nuevo disco, su nuevo trabajo musical que está próximo a salir a la luz pública. Y que, de usted imponer algún tipo de restricción frente a ella, sea la de presentarse de manera virtual o, si usted así lo entiende, de manera presencial ante la administración de justicia cuando así sea requerida”, expresó el abogado en la audiencia.

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