El dólar en Colombia cayó por debajo de los $3.500 y marcó su nivel más bajo desde hace casi siete años

El dólar en Colombia cayó el 11 de junio por debajo de $3.500 y tocó su nivel más bajo de 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El dólar en Colombia cayó este jueves 11 de junio por debajo de $3.500 y tocó su nivel más bajo de 2026, en una jornada atravesada por la cautela electoral local, los datos de inflación y empleo de Estados Unidos y la tensión en Oriente Medio, factores que el mercado sigue de cerca porque pueden definir el rumbo inmediato del peso y de las tasas de interés.

Durante la sesión, la divisa marcó un mínimo de $3.490,00 en la Bolsa de Valores de Colombia, su nivel más bajo desde octubre de 2019, y también registró un piso de $3.495,70, mientras se negociaba en $3.517,04, una caída de $50,07 frente a la Tasa Representativa del Mercado de $3.567,11. En la jornada se realizaron 1.780 transacciones por USD 1.379 millones.

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La baja respondió a una combinación de señales externas y locales. El mercado observó al mismo tiempo la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, los indicadores económicos de Estados Unidos y la evolución del conflicto en Oriente Medio, que sigue influyendo en el dólar global y en el precio del crudo.

Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, dijo a La República que la moneda mantendrá la volatilidad electoral de las últimas jornadas hasta que se defina la segunda vuelta presidencial del 21 de junio entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda. Según Acevedo, el mercado tiene expectativas de una victoria de De La Espriella.

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Acevedo explicó que esa percepción ya tuvo efecto en los activos locales: “Los inversionistas lo reciben con optimismo, por eso cuando ganó la primera vuelta el peso se fortaleció y la bolsa subió con fuerza”.

La divisa marcó un mínimo de $3.490 en la Bolsa de Valores de Colombia, su registro más bajo desde octubre de 2019 - crédito Dado Ruvic/Reuters

Juan Pablo Vieira, director de JP Tactical Trading, vinculó ese movimiento a una lectura política similar. “Parte del optimismo del mercado local está asociado a las expectativas alrededor del escenario político, con una percepción favorable hacia una eventual victoria de Abelardo De la Espriella en las próximas elecciones. A esto se suman recientes señales de respaldo desde Estados Unidos y encuestas que continúan ubicándolo como amplio favorito de cara a la segunda vuelta”, afirmó en entrevista a Portafolio.

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El comportamiento reciente del dólar también se lee en una secuencia más amplia. El último ciclo estructural del mercado comenzó el 24 de abril, cuando el precio estaba en $3.543,50; desde allí subió $276 en 15 jornadas hasta $3.820 el 15 de mayo, y luego entró en una fase bajista que se extendió desde el 19 de mayo hasta $3.533,33, nivel que se señaló como el más bajo observado en más de cinco años.

La relación es directa para los mercados emergentes: cuando las tasas en Estados Unidos se mantienen altas o pueden subir, muchos inversionistas prefieren activos en dólares. Aun con esa presión internacional, el peso colombiano mostró fortaleza y mantuvo al dólar en niveles bajos frente a los registros recientes.

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En el plano externo, Andrés Sánchez, de Credicorp Capital mencionó, en Portafolio, las declaraciones de Donald Trump sobre nuevos ataques contra Irán si no hay un acuerdo de paz provisional.

El conflicto en Oriente Medio impactó al dólar global y al petróleo, mientras el brent subió a USD 93,18 y el WTI avanzó a USD 90,28 - crédito Reuters

Los ataques del ejército estadounidense a objetivos iraníes minaron la confianza de los mercados y que Teherán declaró el cierre del estrecho de Ormuz para petroleros y buques mercantes, con la advertencia de disparar contra cualquier embarcación que intente cruzarlo.

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Ese foco geopolítico se reflejó en el crudo. Según Reuters, el brent subió 0,09% hasta USD 93,18 por barril y el WTI avanzó 0,28% hasta USD 90,28, aunque ambos futuros habían llegado a ganar más de USD 2 al inicio de la sesión.

Linh Tran, analista de mercado de XS.com, dijo a Reuters que “el repunte no se mantuvo del todo, ya que el mercado aún no ha visto una interrupción real en los envíos de petróleo a través de la zona”.

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Sánchez indicó que, para la sesión, el mercado seguía como referencia una apertura cercana a $3.555 y un punto de equilibrio en $3.562. Según su lectura, los niveles de soporte estaban en $3.549, $3.536 y $3.529, mientras las resistencias se ubicaban en $3.569, $3.576 y $3.589.

Los operadores vigilaron niveles técnicos entre $3.529 y $3.589, en una semana clave para el dólar en Colombia y las monedas emergentes - crédito Dado Ruvic/Reuters

El análisis semanal de Global66 también describió una semana clave para la divisa, marcada por los datos de inflación en Estados Unidos y por la evolución del conflicto en Oriente Medio.

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Según esa firma, en un escenario favorable para monedas emergentes el dólar podría mantenerse en un rango de $3.520 a $3.580.

La caída del dólar tiene efectos concretos para hogares, empresas e inversionistas porque modifica el costo de compras internacionales, deudas en moneda extranjera, importaciones, viajes y decisiones de ahorro.

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El mercado, aun con la divisa en mínimos, sigue atento a las cifras de Estados Unidos, al conflicto en Oriente Medio y al resultado electoral del 21 de junio.